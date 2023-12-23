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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Торино
 
Позже
Удинезе
Прогнозы 117
Торино 81.2% (95)
X 17.1% (20)
Удинезе 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Торино
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
93
Соппи
Брэндон
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
1
Сильвестри
Марко
13
Феррейра
Жоау
18
Перес
Неуэн
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
12
Камара
Ассан
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
Торино
3-4-1-2
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Торино
Удинезе

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

26 матчей

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:5
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.15
1.46

Среднее время на гол

78
61

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.38
0.62

Среднее время на гол

65
146

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.27
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

70
86

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.25
Радоньич Неманья 3 0.19
Буонджорно Алессандро 2 0.13
Санабрия Антонио 2 (1) 0.13
Влашич Никола 1 0.06
Илич Иван 1 0.06
Шуурс Перр 1 0.06
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 5 0.31
Самарджич Лазар 2 0.13
Перейра Роберто 2 (1) 0.13
Товен Флорьян 2 (1) 0.13
Кабаселе Кристиан 1 0.06
Уолас Соуза 1 0.06
Саксесс Исаак 0 0
Пайеро Мартин 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Юрич Иван II 2 1
Буонджорно Алессандро 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Влашич Никола 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Сек Демба 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 5 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Товен Флорьян 3 0
Перейра Роберто 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Пайеро Мартин 1 1
Саксесс Исаак 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Масина Адам 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Торино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

5
8
Торино
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Удинезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
1
9%
6
40%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Пропущено

16
28
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
19%
8
29%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
6
38%
4
14%
61-75
2
13%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0
Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0
Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1
Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1

Результаты матчей

Торино
Удинезе

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Торино
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
5.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
6.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 2 6 28 - 19 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
18.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Рома Паредес Леандро 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Фиорентина Раньери Лука 7
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино - Удинезе

Исход игры
Торино
81.5% (97)
Ничья
16.8% (20)
Удинезе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
53.15% (59)
Нет
46.85% (52)
Популярный счёт
1:0 Торино
32.8% (39)
2:1 Торино
32.8% (39)
1:1 Ничья
11.8% (14)
2:0 Торино
10.1% (12)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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