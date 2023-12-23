Тур: 17. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Фаббри Микаэль
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Победа "Торино"
-
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сазонов СабаПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Торино
Удинезе
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
26 матчей
50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.15
1.46
Среднее время на гол
78
61
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.38
0.62
Среднее время на гол
65
146
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.27
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
70
86
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|4
|0.25
|Радоньич Неманья
|3
|0.19
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.13
|Санабрия Антонио
|2 (1)
|0.13
|Влашич Никола
|1
|0.06
|Илич Иван
|1
|0.06
|Шуурс Перр
|1
|0.06
|Тамез Адриен
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|5
|0.31
|Самарджич Лазар
|2
|0.13
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.13
|Товен Флорьян
|2 (1)
|0.13
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.06
|Уолас Соуза
|1
|0.06
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Пайеро Мартин
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|6
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Тамез Адриен
|4
|0
|Юрич Иван II
|2
|1
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|5
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Перейра Роберто
|3
|0
|Перес Неуэн
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Пайеро Мартин
|1
|1
|Саксесс Исаак
|2
|0
|Эбоселе Фести
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Торино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
5
8
Торино
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Удинезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
1
9%
6
40%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Пропущено
16
28
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
19%
8
29%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
6
38%
4
14%
61-75
2
13%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0
Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0
Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1
Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1
Результаты матчей
Торино
Удинезе
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Торино
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
313
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|28 - 19
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 19
|25
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|14 - 27
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|19.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 23
|11
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
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|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Рома
|Паредес Леандро
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Фиорентина
|Раньери Лука
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.77 Победа "Торино"
-
Прогнозы на матч Торино - Удинезе
Исход игры
Торино
81.5% (97)
Ничья
16.8% (20)
Удинезе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
53.15% (59)
Нет
46.85% (52)
Популярный счёт
1:0 Торино
32.8% (39)
2:1 Торино
32.8% (39)
1:1 Ничья
11.8% (14)
2:0 Торино
10.1% (12)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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