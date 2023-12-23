Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Торино играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Удинезе

48' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Перейра Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Торино

42' Лукка Лоренцо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

42' Феррейра Жоау из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Удинезе

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Лазаро Валентино получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Лазаро Валентино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Феррейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Торино

34' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

33' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хорошую попытку сделал Влашич Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Кристенсен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Соппи Брэндон из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Лазаро Валентино из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

25' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Удинезе

24' Илич Иван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Лазаро Валентино навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Илич Иван пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

19' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Санабрия Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Удинезе

16' Влашич Никола решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

13' Уолас Соуза пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

13' Удар от ворот произведет Торино

13' Эбоселе Фести из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Удинезе

11' Камара Ассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Удинезе

7' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сапата Дуван пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

5' Удар от ворот произведет Торино

3' Сапата Дуван из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удинезе начинает с центра поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть