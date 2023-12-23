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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Торино
1:1
Конец матча
Удинезе
0'
48' Желтая карточка
Камара Ассан
53' Желтая карточка
Санабрия Антонио
76' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
0:1
81' Гол
Саррага Ойер
1:1
88' Гол
Илич Иван
90' Желтая карточка
Войвода Мергим
90'+5

Ход матча

48'
 
Камара Ассан
53'
Санабрия Антонио
 
59'
Войвода Мергим
Соппи Брэндон
 
71'
 
Эхизибуэ Кингсли
Камара Ассан
71'
 
Саррага Ойер
Самарджич Лазар
75'
Радоньич Неманья
Влашич Никола
 
76'
 
Лукка Лоренцо
78'
 
Товен Флорьян
Лукка Лоренцо
78'
 
Саксесс Исаак
Эбоселе Фести
81'
0:1
Саррага Ойер
(Феррейра Жоау)
86'
Карамо Янн
Лазаро Валентино
 
88'
Илич Иван
(Родригес Рикардо)
1:1
90'
 
Масина Адам
Ловрич Санди
90'
Войвода Мергим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 472 Количество передач 299
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 121
Торино 81.8% (99)
X 16.5% (20)
Удинезе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
93
Соппи
Брэндон
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
1
Сильвестри
Марко
13
Феррейра
Жоау
18
Перес
Неуэн
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
12
Камара
Ассан
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
Торино
3-4-1-2
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Торино
Удинезе

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

26 матчей

50%
15.4%
34.6%
13 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:5
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.15
1.46

Среднее время на гол

78
61

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.38
0.62

Среднее время на гол

65
146

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.27
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

70
86

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.24
Радоньич Неманья 3 0.18
Илич Иван 2 0.12
Буонджорно Алессандро 2 0.12
Санабрия Антонио 2 (1) 0.12
Влашич Никола 1 0.06
Шуурс Перр 1 0.06
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 5 0.29
Самарджич Лазар 2 0.12
Перейра Роберто 2 (1) 0.12
Товен Флорьян 2 (1) 0.12
Кабаселе Кристиан 1 0.06
Уолас Соуза 1 0.06
Саррага Ойер 1 0.06
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Пайеро Мартин 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Юрич Иван II 2 1
Буонджорно Алессандро 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Сек Демба 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 5 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Товен Флорьян 3 0
Перейра Роберто 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Пайеро Мартин 1 1
Саксесс Исаак 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Масина Адам 1 0
Камара Ассан 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Торино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Удинезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Торино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

5
8
Торино
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Удинезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
2
33%
5
36%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
1
9%
6
40%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Пропущено

17
29
4 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
3
18%
8
28%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
6
35%
4
14%
61-75
3
18%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0
Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0
Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1
Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1

Результаты матчей

Торино
Удинезе

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Торино
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
6.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
7.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 17 6 6 5 15 - 17 24
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
17.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
18.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
2.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
3.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
18.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Аталанта Де Рон Мартен 7
Рома Паредес Леандро 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Торино: 62%, Удинезе: 38%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 94'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Феррейра Жоау ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Торино пытается что-то создать.
  • 94'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Торино 81.8% (99)
    X 16.5% (20)
    Удинезе 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Торино
    81.8% (99)
    Ничья
    16.5% (20)
    Удинезе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    52.68% (59)
    Нет
    47.32% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Торино
    33.1% (40)
    2:1 Торино
    32.2% (39)
    1:1 Ничья
    11.6% (14)
    2:0 Торино
    9.9% (12)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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