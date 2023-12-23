Тур: 17. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Коломбо Андреа
0'
28' Желтая карточкаПаредес Леандро
28' Желтая карточкаРуй Мариу
32' Желтая карточкаВальтер Маццарри
32' Желтая карточкаКристенсен Расмус
38' Желтая карточкаКристанте Бриан
38' Желтая карточкаЖозе Моуринью
Ход матча
28'
28'
32'
38'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
52
Бове
Эдоардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Азмун СердарНападающий
-
72 Lovro Golic
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Наполи
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
34 матча
35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
69
69
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.65
1.41
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
50
46
Голов в среднем за матч
1.47
1.35
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.41
|Дибала Пауло
|4 (2)
|0.24
|Белотти Андреа
|3
|0.18
|Кристанте Бриан
|2
|0.12
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.12
|Манчини Джанлука
|2
|0.12
|Ауа Уссем
|2
|0.12
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.06
|Кристенсен Расмус
|1
|0.06
|Азмун Сердар
|1
|0.06
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.06
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|Паредес Леандро
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.41
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.29
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.29
|Распадори Джакомо
|3
|0.18
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.12
|Элмас Эльиф
|2
|0.12
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Симеоне Джованни
|1
|0.06
|Эстигор Лео
|1
|0.06
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|8
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Жозе Моуринью
|2
|1
|Льоренте Диего
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|Залевски Никола
|1
|1
|Дибала Пауло
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|4
|0
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Натан
|2
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Осимхен Виктор
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Вальтер Маццарри
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
Результаты матчей
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Наполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
Рома
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Наполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
7
10
Рома
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Наполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
11
61%
7
44%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
4
67%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
5
42%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90
Забито
28
28
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
11%
1
4%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
13
46%
8
29%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
3
16%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2
Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2
Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0
Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2
Результаты матчей
Рома
Наполи
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Рома
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
62
17
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
79
106
313
412
214
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 7
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 19
|26
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 7
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 0:0 Наполи
Исход игры
Рома
22.6% (30)
Ничья
47.4% (63)
Наполи
30.1% (40)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
92.17% (106)
Нет
7.83% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (50)
1:2 Наполи
22.6% (30)
2:1 Рома
11.3% (15)
2:2 Ничья
6% (8)
1:0 Рома
4.5% (6)
0:1 Наполи
1.5% (2)
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