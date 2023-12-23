Полузащитник "Ромы" Бриан Кристанте получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Кварацхелии.

Кристанте на левом фланге нарушил правила против Руя. Игроки "Наполи" смогли заработать довольно неплохой стандарт.

Зелиньски со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Жезус головой сбросил мяч на правый угол вратарской, Осимхен в падении через себя пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Четыре минуты добавил Андреа Коломбо к основному времени первого тайма.

Успокоились команды в последние минуты, сейчас в первую очередь каждый не хочет получить мяч в свои ворота перед свистком на перерыв.

Кварацхелия со входа в штрафную площадь с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Бове из центра половины поля соперника выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Залевски оказался в офсайде.

Фланговый защитник "Ромы" Расмус Кристенсен получил жёлтую карточку за отмашку при развитии атаки в центре поля. Кристенсен отмахнулся от Кварацхелии, который прибежал отрабатывать в обороне.

Залевски вошёл в штрафную площадь с левого фланга, Никола смог убрать Ди Лоренцо и затем пробил в ближний угол ворот из-под Лоботки, мяч в створ не пошёл.

Манчини перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против активного Кварацхелии.

Осимхен вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем получил по лицу рукой от Паредеса, но Андреа Коломбо на этот раз показал, что всё было в рамках правил.

Белотти разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на бегущего рядом Залевски, Никола выполнил подачу в центр штрафной площади, Залевски не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Паредес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ррахмани неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левую половину поля.

Из центра поля последовал заброс на ход Лукаку к левому углу штрафной площади, Мерет выскочил за пределы штрафной и выбил мяч в аут.

Ди Лоренцо на левой половине поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Бове. Игроки "Ромы" заработали относительно неплохой стандарт.

Ди Лоренцо по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вновь вышли на поле врачи "Наполи", пауза в игре.

Ди Лоренцо неудачно приземлился на газон и получил повреждение в области колена. Джованни поднялся с трудом, пока что один из лидеров "Наполи" прихрамывает.

Паредес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Бове подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Пока что "Рома" в атаке всё же смотрится интереснее, но голевых моментов "волки" создают мало.

Фланговый защитник "Наполи" Мариу Руй получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Белотти.

Белотти в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Жезуса.

22' Белотти совершил рывок вперёд по правому флангу и затем вошёл в штрафную площадь под давлением Ррахмани, Андреа выполнил передачу в центр к линии вратарской на Бове, Эдоардо в касание пробил по воротам, Мерет великолепно прочитал момент и в прыжке потянул непростой мяч.

21' Лукаку в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Жезуса. Игроки "Наполи" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

20' Лукаку теперь уже от радиуса штрафной площади покатил мяч немного назад на левую половину поля, Бове в касание пробил в дальний угол ворот, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

19' Бове разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Лукаку под давлением Жезуса не смог завершить момент ударом по воротам.

18' Кристанте получил мяч у правого угла штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

17' Паредес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Наполи" уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

16' Поднялся Ррахмани после паузы, показал Амир, что он готов играть дальше.

15' Ррахмани по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Наполи", пауза в игре.

14' Манчини с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Ррахмани опередил Белотти и головой выбил мяч на угловой.

13' Руй с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Замбо-Ангисса под давлением Залевски не смог добраться до мяча.

12' Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

11' В среднем темпе пока что проходит у нас игра, "Наполи" удалось отвести игру от своих ворот, но в атаке у неаполитанского клуба игра не идёт.

10' Политано совершил проход вперёд по правому флангу, но под давлением соперника у Маттео не получилось завершить момент подачей в штрафную площадь.

9' Ди Лоренцо совершил рывок вперёд по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской, Н'Дика грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

8' Паредес со стандарта выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Зелиньски грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут.

7' Ррахмани на правой половине поля нарушил правила против Бове. "Рома" тщательно готовится к стандарту.

6' Осимхен в центре поля неудачно налетел на Н'Дика и получил небольшое повреждение. Андреа Коломбо остановил игру, но форвард "Наполи" после паузы сам поднялся и показал, что готов играть дальше.

5' Кристанте выполнил передачу на ход Залевски по левой половине поля, но Никола под давлением соперника не смог убежать в штрафную площадь.

4' Лукаку и Кристенсен продолжают активно работать на правом фланге, но на этот раз уже Расмус нарушил правила у штрафной площади "Наполи" против Руя.

3' Лукаку разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ход Кристенсену по правому флангу, Руй уверенно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

2' Политано получил по ногам в центре поля от Н'Дика. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.