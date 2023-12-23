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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Рома
0:0
Первый тайм: 45+'
Наполи
0'
28' Желтая карточка
Паредес Леандро
28' Желтая карточка
Руй Мариу
32' Желтая карточка
Вальтер Маццарри
32' Желтая карточка
Кристенсен Расмус
38' Желтая карточка
Кристанте Бриан
38' Желтая карточка
Жозе Моуринью

Ход матча

28'
Паредес Леандро
 
28'
 
Руй Мариу
32'
 
Вальтер Маццарри
32'
Кристенсен Расмус
 
38'
Кристанте Бриан
 
38'
Жозе Моуринью
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 132
Рома 22.7% (30)
X 47.7% (63)
Наполи 29.5% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
43
Кристенсен
Расмус
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
52
Бове
Эдоардо
59
Залевски
Никола
90
Лукаку
Ромелу
11
Белотти
Андреа
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Рома
3-5-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Рома
Наполи

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

34 матча

35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:4
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
3:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:4

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

69
69

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.65
1.41

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

50
46

Голов в среднем за матч

1.47
1.35

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.41
Дибала Пауло 4 (2) 0.24
Белотти Андреа 3 0.18
Кристанте Бриан 2 0.12
Эль-Шаарави Стефан 2 0.12
Манчини Джанлука 2 0.12
Ауа Уссем 2 0.12
Спинаццола Леонардо 1 0.06
Кристенсен Расмус 1 0.06
Азмун Сердар 1 0.06
Пеллегрини Лоренцо 1 0.06
Саншеш Ренату 1 0.06
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Залевски Никола 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.41
Кварацхелия Хвича 5 0.29
Политано Маттео 5 (1) 0.29
Распадори Джакомо 3 0.18
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.12
Элмас Эльиф 2 0.12
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Симеоне Джованни 1 0.06
Эстигор Лео 1 0.06
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 8 0
Лукаку Ромелу 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Жозе Моуринью 2 1
Льоренте Диего 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Кристенсен Расмус 3 0
Залевски Никола 1 1
Дибала Пауло 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Азмун Сердар 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 4 0
Каюсте Йенс 4 0
Натан 2 1
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Кварацхелия Хвича 3 0
Политано Маттео 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Осимхен Виктор 2 0
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Вальтер Маццарри 2 0
Руди Гарсия 2 0
Жуан Жезус 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0

Результаты матчей

Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Наполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2
Рома
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Наполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

7
10
Рома
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Наполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
11
61%
7
44%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
4
67%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
5
42%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Забито

28
28
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
11%
1
4%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
13
46%
8
29%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
3
16%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2
Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2
Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0
Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2

Результаты матчей

Рома
Наполи

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Рома
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
10
6
3
13
2.5
4
12
2
14
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 41 - 7 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
6.
Наполи
 0:0 Заявка 17 8 4 5 28 - 19 28
7.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
8.
Рома
 0:0 Заявка 17 7 5 5 28 - 19 26
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 17 6 6 5 15 - 17 24
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 0:0 Заявка 9 5 3 1 19 - 7 18
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 0:0 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 0:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Кварацхелия со входа в штрафную площадь с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 45'
    Успокоились команды в последние минуты, сейчас в первую очередь каждый не хочет получить мяч в свои ворота перед свистком на перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Андреа Коломбо к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Зелиньски со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Жезус головой сбросил мяч на правый угол вратарской, Осимхен в падении через себя пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Кристанте на левом фланге нарушил правила против Руя. Игроки "Наполи" смогли заработать довольно неплохой стандарт. 
  • Желтая карточка
    42'
    Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Желтая карточка
    41'
    Полузащитник "Ромы" Бриан Кристанте получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Кварацхелии. 
  • Угловой
    40'
    Паредес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ррахмани неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч на левую половину поля. 
  • 39'
    Белотти разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу на бегущего рядом Залевски, Никола выполнил подачу в центр штрафной площади, Залевски не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Судья
    38'
    Осимхен вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем получил по лицу рукой от Паредеса, но Андреа Коломбо на этот раз показал, что всё было в рамках правил. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Манчини перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против активного Кварацхелии. 
  • 36'
    Залевски вошёл в штрафную площадь с левого фланга, Никола смог убрать Ди Лоренцо и затем пробил в ближний угол ворот из-под Лоботки, мяч в створ не пошёл. 
  • Желтая карточка
    35'
    Фланговый защитник "Ромы" Расмус Кристенсен получил жёлтую карточку за отмашку при развитии атаки в центре поля. Кристенсен отмахнулся от Кварацхелии, который прибежал отрабатывать в обороне. 
  • Желтая карточка
    34'
    Главный тренер "Наполи" Вальтер Маццарри получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Офсайд
    33'
    Бове из центра половины поля соперника выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Залевски оказался в офсайде. 
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    • Фол, нарушение
      32'
      Белотти в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Жезуса. 
    • Желтая карточка
      31'
      Полузащитник "Ромы" Леандро Паредес получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. 
    • Желтая карточка
      30'
      Фланговый защитник "Наполи" Мариу Руй получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Белотти. 
    • 29'
      Пока что "Рома" в атаке всё же смотрится интереснее, но голевых моментов "волки" создают мало. 
    • 28'
      Бове подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 27'
      Паредес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 26'
      Ди Лоренцо неудачно приземлился на газон и получил повреждение в области колена. Джованни поднялся с трудом, пока что один из лидеров "Наполи" прихрамывает. 
    • Травма, повреждение
      25'
      Ди Лоренцо по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вновь вышли на поле врачи "Наполи", пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Ди Лоренцо на левой половине поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Бове. Игроки "Ромы" заработали относительно неплохой стандарт. 
    • 23'
      Из центра поля последовал заброс на ход Лукаку к левому углу штрафной площади, Мерет выскочил за пределы штрафной и выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      22'
      Белотти совершил рывок вперёд по правому флангу и затем вошёл в штрафную площадь под давлением Ррахмани, Андреа выполнил передачу в центр к линии вратарской на Бове, Эдоардо в касание пробил по воротам, Мерет великолепно прочитал момент и в прыжке потянул непростой мяч. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Лукаку в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Жезуса. Игроки "Наполи" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Штанга
      20'
      Лукаку теперь уже от радиуса штрафной площади покатил мяч немного назад на левую половину поля, Бове в касание пробил в дальний угол ворот, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 19'
      Бове разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Лукаку под давлением Жезуса не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 18'
      Кристанте получил мяч у правого угла штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Угловой
      17'
      Паредес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Наполи" уверенно отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
    • 16'
      Поднялся Ррахмани после паузы, показал Амир, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Ррахмани по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Наполи", пауза в игре. 
    • 14'
      Манчини с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Ррахмани опередил Белотти и головой выбил мяч на угловой. 
    • 13'
      Руй с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Замбо-Ангисса под давлением Залевски не смог добраться до мяча. 
    • 12'
      Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 11'
      В среднем темпе пока что проходит у нас игра, "Наполи" удалось отвести игру от своих ворот, но в атаке у неаполитанского клуба игра не идёт. 
    • 10'
      Политано совершил проход вперёд по правому флангу, но под давлением соперника у Маттео не получилось завершить момент подачей в штрафную площадь. 
    • 9'
      Ди Лоренцо совершил рывок вперёд по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской, Н'Дика грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 8'
      Паредес со стандарта выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Зелиньски грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Ррахмани на правой половине поля нарушил правила против Бове. "Рома" тщательно готовится к стандарту. 
    • Травма, повреждение
      6'
      Осимхен в центре поля неудачно налетел на Н'Дика и получил небольшое повреждение. Андреа Коломбо остановил игру, но форвард "Наполи" после паузы сам поднялся и показал, что готов играть дальше. 
    • 5'
      Кристанте выполнил передачу на ход Залевски по левой половине поля, но Никола под давлением соперника не смог убежать в штрафную площадь. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Лукаку и Кристенсен продолжают активно работать на правом фланге, но на этот раз уже Расмус нарушил правила у штрафной площади "Наполи" против Руя. 
    • 3'
      Лукаку разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ход Кристенсену по правому флангу, Руй уверенно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Политано получил по ногам в центре поля от Н'Дика. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и непредсказуемая битва в Риме за три очка. Обе команды показывают в последнее время крайне слабые результаты и победа в таком матче конечно же позволить немного выдохнуть Жозе Моуринью или Вальтеру Маццарри. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 48'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Льоренте Диего ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 48'
      Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 47'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 47'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Наполи контролирует мяч.
    • 45'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Льоренте Диего из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 45'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Рома: 36%, Наполи: 64%.
    • 44'
      Наполи контролирует мяч.
    • 44'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Рома контролирует мяч.
    • 44'
      Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Кристенсен Расмус из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Манчини Джанлука выиграл воздушное противоборство у Кварацхелия Хвича.
    • 43'
      Наполи контролирует мяч.
    • 43'
      Наполи контролирует мяч.
    • 43'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 43'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Рома контролирует мяч.
    • 42'
      Бове Эдоардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 42'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Рома пытается что-то создать.
    • 42'
      Рома контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 41'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Осимхен Виктор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 41'
      Кристенсен Расмус из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Рома: 37%, Наполи: 63%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Рома поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
    • 40'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 39'
      Наполи контролирует мяч.
    • 38'
      Жозе Моуринью получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 38'
      Кристанте Бриан из команды Рома предупрежден после нескольких фолов.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Рома поставил подножку. Пострадал Кварацхелия Хвича
    • 38'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Ррахмани Амир из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Паредес Леандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Наполи пробьет пенальти!
    • 37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Осимхен Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 37'
      Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Наполи.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Зелиньски Пётр из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Лукаку Ромелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Рома начинает контратаку
    • 36'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Наполи контролирует мяч.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Рома поставил подножку. Пострадал Кварацхелия Хвича
    • 35'
      Контроль мяча: Рома: 36%, Наполи: 64%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 35'
      Никола Залевский оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Рома пытается что-то создать.
    • 34'
      Наполи контролирует мяч.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Кварацхелия Хвича на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Кристенсен Расмус получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Кристенсен Расмус из команды Рома толкнул локтем оппонента. Это Кварацхелия Хвича заработал фол
    • 32'
      Рома начинает контратаку
    • 32'
      Кристанте Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Льоренте Диего из команды Рома поставил подножку. Пострадал Осимхен Виктор
    • 32'
      Вальтер Маццарри получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 31'
      Никола Залевский из команды Рома в офсайде
    • 31'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Рома пытается что-то создать.
    • 31'
      Рома пытается что-то создать.
    • 31'
      Кристанте Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 30'
      Наполи контролирует мяч.
    • 30'
      Наполи контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Рома: 38%, Наполи: 62%.
    • 30'
      Белотти Андреа наказан за толчок Жуан Жезус
    • 28'
      Судья подбегает и показывает Паредес Леандро из команды Рома отложенную желтую карточку за фол.
    • 28'
      Руй Мариу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Руй Мариу из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
    • 28'
      Рома начинает контратаку
    • 28'
      Паредес Леандро из команды Рома фолит на Жуан Жезус, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 28'
      Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Паредес Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Рома начинает контратаку
    • 28'
      Кристанте Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 27'
      Наполи контролирует мяч.
    • 27'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 27'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 26'
      Ди Лоренцо Джованни возвращается на поле.
    • 26'
      Бове Эдоардо из команды Рома наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 26'
      Паредес Леандро из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ди Лоренцо Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Рома: 39%, Наполи: 61%.
    • 24'
      Ди Лоренцо Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Ди Лоренцо Джованни наказан за толчок Бове Эдоардо
    • 23'
      Рома контролирует мяч.
    • 23'
      Наполи контролирует мяч.
    • 23'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Рома пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 22'
      Осимхен Виктор задерживает мяч рукой
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 21'
      Кристанте Бриан не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 21'
      Оооо... вот это был удар! Бове Эдоардо должен был забить с этой позиции.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Бове Эдоардо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Кристанте Бриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Рома контролирует мяч.
    • 21'
      Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 20'
      Наполи контролирует мяч.
    • 20'
      Лукаку Ромелу наказан за толчок Жуан Жезус
    • 20'
      Контроль мяча: Рома: 38%, Наполи: 62%.
    • 20'
      Льоренте Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 19'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бове Эдоардо!
    • 19'
      Лукаку Ромелу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Рома начинает контратаку
    • 19'
      Бове Эдоардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 18'
      Наполи контролирует мяч.
    • 18'
      Наполи контролирует мяч.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Осимхен Виктор из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Льоренте Диего
    • 18'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 17'
      Кристанте Бриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Ррахмани Амир возвращается на поле.
    • 17'
      Ди Лоренцо Джованни из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Ди Лоренцо Джованни выиграл воздушное противоборство у Кристанте Бриан.
    • 17'
      Паредес Леандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ррахмани Амир получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 15'
      Ррахмани Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Рома: 36%, Наполи: 64%.
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Ррахмани Амир из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Рома пытается что-то создать.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 14'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 13'
      Наполи контролирует мяч.
    • 13'
      Рома контролирует мяч.
    • 13'
      Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Кристенсен Расмус из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 12'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 12'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Замбо-Ангисса Андре-Франк из команды Наполи в офсайде
    • 11'
      Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 11'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 10'
      Контроль мяча: Рома: 44%, Наполи: 56%.
    • 10'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 10'
      Наполи контролирует мяч.
    • 10'
      Рома контролирует мяч.
    • 10'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 10'
      Наполи контролирует мяч.
    • 9'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Н'Дика Эван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Наполи контролирует мяч.
    • 9'
      Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Никола Залевский нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 9'
      Кристанте Бриан выиграл воздушное противоборство у Лоботка Станислав.
    • 8'
      Игрок из команды Рома делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 8'
      Зелиньски Пётр из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Ррахмани Амир из команды Наполи заходит слишком далеко, он валит Белотти Андреа.
    • 7'
      Рома пытается что-то создать.
    • 7'
      Рома контролирует мяч.
    • 7'
      Рома контролирует мяч.
    • 7'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Кристенсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мерет Алекс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Политано Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Рома пытается что-то создать.
    • 5'
      Льоренте Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Наполи контролирует мяч.
    • 5'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Рома: 29%, Наполи: 71%.
    • 5'
      Рома контролирует мяч.
    • 5'
      Осимхен Виктор выиграл воздушное противоборство у Льоренте Диего.
    • 4'
      Кристенсен Расмус наказан за толчок Руй Мариу
    • 4'
      Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Руй Мариу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Рома пытается что-то создать.
    • 3'
      Бове Эдоардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Наполи пытается что-то создать.
    • 3'
      Наполи контролирует мяч.
    • 2'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Рома контролирует мяч.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Рома поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
    • 1'
      Рома контролирует мяч.
    • 1'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Никола Залевский выиграл воздушное противоборство у Замбо-Ангисса Андре-Франк.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Наполи начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:0 Наполи

    Исход игры
    Рома
    22.6% (30)
    Ничья
    47.4% (63)
    Наполи
    30.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    92.17% (106)
    Нет
    7.83% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (50)
    1:2 Наполи
    22.6% (30)
    2:1 Рома
    11.3% (15)
    2:2 Ничья
    6% (8)
    1:0 Рома
    4.5% (6)
    0:1 Наполи
    1.5% (2)
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