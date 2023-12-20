Тур: 17. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Коломбо Андреа
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Главный тренер: Моуринью Жозе
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Главный тренер: Маццарри Вальтер
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История личных встреч
Рома
Наполи
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
34 матча
35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
69
69
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.65
1.41
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
50
46
Голов в среднем за матч
1.47
1.35
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.44
|Дибала Пауло
|4 (2)
|0.25
|Белотти Андреа
|3
|0.19
|Кристанте Бриан
|2
|0.13
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.13
|Манчини Джанлука
|2
|0.13
|Ауа Уссем
|2
|0.13
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.06
|Кристенсен Расмус
|1
|0.06
|Азмун Сердар
|1
|0.06
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.06
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|Паредес Леандро
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.44
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.31
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.31
|Распадори Джакомо
|3
|0.19
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.13
|Элмас Эльиф
|2
|0.13
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Симеоне Джованни
|1
|0.06
|Эстигор Лео
|1
|0.06
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|7
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Льоренте Диего
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Залевски Никола
|1
|1
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Дибала Пауло
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Кристенсен Расмус
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Натан
|2
|1
|Руй Мариу
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Осимхен Виктор
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Результаты матчей
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Наполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
Рома
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Наполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
7
10
Рома
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Наполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
11
61%
7
44%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
4
67%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
5
42%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90
Забито
28
28
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
11%
1
4%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
13
46%
8
29%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
3
16%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2
Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2
Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0
Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2
Результаты матчей
Рома
Наполи
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Рома
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
17
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
62
17
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
79
106
313
412
214
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|29 - 18
|32
|4.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 19
|27
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|28 - 19
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 19
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|14 - 16
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|16 - 17
|21
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 21
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|24 - 30
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|14 - 27
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 28
|12
|19.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 23
|11
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 14
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (4)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Болонья
|Зиркзее Джошуа
|7 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|7
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
|Эмполи
|Мале Юссеф
|7
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома - Наполи
Исход игры
Рома
31.8% (14)
Ничья
43.2% (19)
Наполи
25% (11)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (20)
Меньше
48.72% (19)
Обе команды забьют
Да
89.74% (35)
Нет
10.26% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (15)
1:2 Наполи
22.7% (10)
2:1 Рома
13.6% (6)
1:0 Рома
9.1% (4)
2:2 Ничья
6.8% (3)
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