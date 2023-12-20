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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Рома
 
Позже
Наполи
Прогнозы 44
Рома 31.8% (14)
X 43.2% (19)
Наполи 25% (11)
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Рома
Наполи

История личных встреч

Рома
Наполи

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

34 матча

35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
10 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:4
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
3:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:4

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

69
69

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.65
1.41

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

50
46

Голов в среднем за матч

1.47
1.35

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.44
Дибала Пауло 4 (2) 0.25
Белотти Андреа 3 0.19
Кристанте Бриан 2 0.13
Эль-Шаарави Стефан 2 0.13
Манчини Джанлука 2 0.13
Ауа Уссем 2 0.13
Спинаццола Леонардо 1 0.06
Кристенсен Расмус 1 0.06
Азмун Сердар 1 0.06
Пеллегрини Лоренцо 1 0.06
Саншеш Ренату 1 0.06
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Залевски Никола 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.44
Кварацхелия Хвича 5 0.31
Политано Маттео 5 (1) 0.31
Распадори Джакомо 3 0.19
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.13
Элмас Эльиф 2 0.13
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Симеоне Джованни 1 0.06
Эстигор Лео 1 0.06
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 7 0
Лукаку Ромелу 3 1
Манчини Джанлука 4 0
Кристанте Бриан 3 0
Льоренте Диего 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Залевски Никола 1 1
Жозе Моуринью 1 1
Дибала Пауло 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Кристенсен Расмус 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Азмун Сердар 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 4 0
Натан 2 1
Руй Мариу 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Кварацхелия Хвича 3 0
Политано Маттео 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Осимхен Виктор 2 0
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Руди Гарсия 2 0
Жуан Жезус 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Результаты матчей

Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Наполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2
Рома
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Наполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

7
10
Рома
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Наполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
11
61%
7
44%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
4
67%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
5
42%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Забито

28
28
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
11%
1
4%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
13
46%
8
29%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
3
16%
31-45
3
16%
5
26%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2
Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2
Наполи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0
Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2

Результаты матчей

Рома
Наполи

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Рома
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
10
6
3
13
2.5
4
12
2
14
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 7 41
2.
Ювентус
 Заявка 16 11 4 1 24 - 10 37
3.
Милан
 Заявка 16 10 2 4 29 - 18 32
4.
Болонья
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
5.
Наполи
 Заявка 16 8 3 5 28 - 19 27
6.
Фиорентина
 Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
7.
Аталанта
 Заявка 16 8 2 6 28 - 19 26
8.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 28 - 19 25
9.
Торино
 Заявка 16 6 5 5 14 - 16 23
10.
Лацио
 Заявка 16 6 3 7 16 - 18 21
11.
Монца
 Заявка 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Лечче
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
14.
Дженоа
 Заявка 16 4 4 8 16 - 21 16
15.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 24 - 30 16
16.
Кальяри
 Заявка 16 3 4 9 16 - 29 13
17.
Удинезе
 Заявка 16 1 10 5 14 - 27 13
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 3 10 10 - 28 12
19.
Верона
 Заявка 16 2 5 9 13 - 23 11
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
2.
Интер Милан
 Заявка 8 6 1 1 21 - 5 19
3.
Болонья
 Заявка 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
5.
Рома
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Фрозиноне
 Заявка 8 5 2 1 14 - 10 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
17.
Верона
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18.
Салернитана
 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Наполи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 5 2 1 12 - 6 17
4.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 15 - 14 14
5.
Фиорентина
 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
7.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
8.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
10.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
11.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
12.
Лацио
 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
14.
Удинезе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 13 7
15.
Лечче
 Заявка 7 0 5 2 8 - 10 5
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Дженоа
 Заявка 8 1 1 6 5 - 11 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Кальяри
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
20.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (4)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Болонья Зиркзее Джошуа 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 7
Салернитана Дьомбер Норберт 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Эмполи Мале Юссеф 7
Верона Дуда Ондрей 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 25 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

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    • Прогнозы 44
    Рома 31.8% (14)
    X 43.2% (19)
    Наполи 25% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Наполи
    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Наполи

    Исход игры
    Рома
    31.8% (14)
    Ничья
    43.2% (19)
    Наполи
    25% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    89.74% (35)
    Нет
    10.26% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.1% (15)
    1:2 Наполи
    22.7% (10)
    2:1 Рома
    13.6% (6)
    1:0 Рома
    9.1% (4)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
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