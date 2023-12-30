"Болонья" довольно неожиданно для многих забралась так высоко в турнирной таблице. Букмекеры каждый... Ещё
Андрей Трунов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.33
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.17
|Самарджич Лазар
|2
|0.11
|Товен Флорьян
|2 (1)
|0.11
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.06
|Пайеро Мартин
|1
|0.06
|Уолас Соуза
|1
|0.06
|Саррага Ойер
|1
|0.06
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7 (1)
|0.39
|Фергюсон Льюис
|4
|0.22
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.22
|Фаббьян Джованни
|2
|0.11
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.06
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|5
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Перес Неуэн
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Пайеро Мартин
|1
|1
|Саксесс Исаак
|2
|0
|Эбоселе Фести
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Камара Ассан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Фергюсон Льюис
|5
|0
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Фройлер Ремо
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Зиркзее Джошуа
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кристиансен Виктор
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|0:3 Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|3:0 Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|18.
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|0:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|0:3 Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|7.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|3:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|0:3 Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|3:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|19.
|0:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8