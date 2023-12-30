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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Удинезе
3:0
Второй тайм: 64'
Болонья
0'
6' Желтая карточка
Урбаньски Кацпер
1:0
23' Гол
Перейра Роберто
45' Желтая карточка
Перейра Роберто
45' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
2:0
48' Гол
Лукка Лоренцо
3:0
52' Гол
Пайеро Мартин
64' Желтая карточка
Фройлер Ремо

Ход матча

6'
 
Урбаньски Кацпер
23'
Перейра Роберто
1:0
45'
Перейра Роберто
 
45'
 
Фергюсон Льюис
48'
Лукка Лоренцо
(Ловрич Санди)
2:0
52'
Пайеро Мартин
3:0
55'
 
Лукуми Джон
Пош Штефан
55'
 
Эбишер Мишель
Моро Никола
56'
 
Фаббьян Джованни
Кристиансен Виктор
56'
 
Орсолини Риккардо
Салемакерс Алексис
64'
 
Фройлер Ремо

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 66 Количество передач 313
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Прогнозы 124
Удинезе 21% (26)
X 37.1% (46)
Болонья 41.9% (52)
0
выиграет Болонья
"Болонья" довольно неожиданно для многих забралась так высоко в турнирной таблице. Букмекеры каждый... Ещё
Андрей Трунов #
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Болонья
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40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
18
Перес
Неуэн
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
82
Урбаньски
Кацпер
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Удинезе
3-5-1-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Болонья

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

29 матчей

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.57
0.6

Среднее время на гол

57
150

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

65
87

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.33
Перейра Роберто 3 (1) 0.17
Самарджич Лазар 2 0.11
Товен Флорьян 2 (1) 0.11
Кабаселе Кристиан 1 0.06
Пайеро Мартин 1 0.06
Уолас Соуза 1 0.06
Саррага Ойер 1 0.06
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Ловрич Санди 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 7 (1) 0.39
Фергюсон Льюис 4 0.22
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.22
Фаббьян Джованни 2 0.11
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.06
Ликояннис Хараламбос 1 0.06
Моро Никола 1 0.06
Эбишер Мишель 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Ндой Дан 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 5 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 4 0
Товен Флорьян 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Пайеро Мартин 1 1
Саксесс Исаак 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Масина Адам 1 0
Камара Ассан 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 4 1
Фергюсон Льюис 5 0
Мотта Тьяго 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Фройлер Ремо 3 0
Пош Штефан 3 0
Бёкема Сэм 3 0
Зиркзее Джошуа 3 0
Ндой Дан 3 0
Кристиансен Виктор 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Урбаньски Кацпер 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Фаббьян Джованни 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Болонья
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
12
Удинезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Болонья
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
6
40%
2
25%
76-90

Забито

6
12
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
21%
2
40%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
0
0%
2
10%
1-15
3
21%
6
30%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
4
29%
4
20%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Пропущено

29
13
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
7%
3
23%
1-15
4
14%
3
23%
16-30
8
28%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
14%
2
15%
61-75
11
38%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
5%
65%
30%
1 победа 13 ничьих 6 поражений
Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3
Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Болонья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2
Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2

Результаты матчей

Удинезе
Болонья

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
7
10
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 0:3 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 3:0 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
17.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
18.
Кальяри
 0:0 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 0:0 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 0:3 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
6.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
7.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Удинезе
 3:0 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 0:0 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 0:3 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
11.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 0:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 3:0 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 9
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 124
    Удинезе 21% (26)
    X 37.1% (46)
    Болонья 41.9% (52)
    0
    выиграет Болонья
    "Болонья" довольно неожиданно для многих забралась так высоко в турнирной таблице. Букмекеры каждый... Ещё
    Андрей Трунов #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Болонья
    3.55
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 3:0 Болонья

    Исход игры
    Удинезе
    21% (26)
    Ничья
    37.1% (46)
    Болонья
    41.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (43)
    1:2 Болонья
    23.4% (29)
    0:1 Болонья
    12.1% (15)
    2:1 Удинезе
    11.3% (14)
    1:0 Удинезе
    4.8% (6)
    0:2 Болонья
    1.6% (2)
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