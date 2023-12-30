Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Удинезе

91' Эбишер Мишель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Калафьори Рикардо не смог попасть в створ ударом издали

90' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Феррейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Удинезе

89' Бёкема Сэм из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Ох, нехорошо это выглядит. Пайеро Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Пайеро Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Феррейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ван Хойдонк Сидней пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

77' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Зиркзее Джошуа пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe ловит мяч

75' Фаббьян Джованни получил желтую карточку от судьи

75' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Перес Неуэн получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Перес Неуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Глупую желтую получил Зиркзее Джошуа за то, что отбил ногой мяч после свистка

72' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Орсолини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

70' Кристенсен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Ловрич Санди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Болонья

65' Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Фройлер Ремо получил желтую карточку от судьи

62' Ловрич Санди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Команда Удинезе довольна результатом к этому моменту.

60' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Пайеро Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Урбаньски Кацпер . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Удар от ворот произведет Болонья

56' Удар от ворот произведет Болонья

54' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Фантастический гол, где все сам сделал Пайеро Мартин

52' Г О О О О Л - Пайеро Мартин правой ногой классно пробил с лета.

52' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Эбоселе Фести выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Салемакерс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Г О О О О Л - Лукка Лоренцо забивает с правой ноги!

48' Ловрич Санди не смог попасть в створ ударом издали

46' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника