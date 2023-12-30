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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Удинезе
3:0
Конец матча
Болонья
0'
6' Желтая карточка
Урбаньски Кацпер
1:0
23' Гол
Перейра Роберто
45' Желтая карточка
Перейра Роберто
45' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
2:0
48' Гол
Лукка Лоренцо
3:0
52' Гол
Пайеро Мартин
63' Желтая карточка
Фройлер Ремо
72' Желтая карточка
Зиркзее Джошуа
75' Желтая карточка
Фаббьян Джованни
90' Желтая карточка
Саксесс Исаак
90'+6

Ход матча

6'
 
Урбаньски Кацпер
23'
Перейра Роберто
1:0
45'
Перейра Роберто
 
45'
 
Фергюсон Льюис
48'
Лукка Лоренцо
(Ловрич Санди)
2:0
52'
Пайеро Мартин
3:0
55'
 
Лукуми Джон
Пош Штефан
55'
 
Эбишер Мишель
Моро Никола
56'
 
Фаббьян Джованни
Кристиансен Виктор
56'
 
Орсолини Риккардо
Салемакерс Алексис
63'
 
Фройлер Ремо
70'
Саррага Ойер
Эбоселе Фести
 
72'
 
Зиркзее Джошуа
74'
 
Ван Хойдонк Сидней
Урбаньски Кацпер
75'
 
Фаббьян Джованни
80'
Самарджич Лазар
Уолас Соуза
 
80'
Товен Флорьян
Перейра Роберто
 
87'
Масина Адам
Камара Ассан
 
87'
Саксесс Исаак
Лукка Лоренцо
 
90'
Саксесс Исаак
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 189 Количество передач 563
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Удинезе 21% (26)
X 37.1% (46)
Болонья 41.9% (52)
0
выиграет Болонья
"Болонья" довольно неожиданно для многих забралась так высоко в турнирной таблице. Букмекеры каждый... Ещё
Андрей Трунов #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
18
Перес
Неуэн
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
12
Камара
Ассан
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
82
Урбаньски
Кацпер
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Удинезе
3-5-1-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Удинезе
Болонья

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

29 матчей

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.57
0.6

Среднее время на гол

57
150

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24

Среднее время на гол

65
87

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.33
Перейра Роберто 3 (1) 0.17
Самарджич Лазар 2 0.11
Товен Флорьян 2 (1) 0.11
Кабаселе Кристиан 1 0.06
Пайеро Мартин 1 0.06
Уолас Соуза 1 0.06
Саррага Ойер 1 0.06
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Ловрич Санди 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 7 (1) 0.39
Фергюсон Льюис 4 0.22
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.22
Фаббьян Джованни 2 0.11
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.06
Ликояннис Хараламбос 1 0.06
Моро Никола 1 0.06
Эбишер Мишель 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Ндой Дан 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 5 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 4 0
Товен Флорьян 3 0
Саксесс Исаак 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Пайеро Мартин 1 1
Эбоселе Фести 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Масина Адам 1 0
Камара Ассан 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 4 1
Фергюсон Льюис 5 0
Мотта Тьяго 4 0
Фройлер Ремо 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Зиркзее Джошуа 4 0
Пош Штефан 3 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Кристиансен Виктор 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Урбаньски Кацпер 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Болонья
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
12
Удинезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Болонья
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
25%
1-15
4
36%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Забито

6
12
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
21%
2
40%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
0
0%
2
10%
1-15
4
24%
6
30%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
6
35%
4
20%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
4
20%
76-90

Пропущено

29
16
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
7%
3
19%
1-15
4
14%
4
25%
16-30
8
28%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
11
38%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
5%
65%
30%
1 победа 13 ничьих 6 поражений
Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3
Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Болонья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2
Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2

Результаты матчей

Удинезе
Болонья

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
7
11
2
16
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
17.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
6.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
7.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
11.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 9
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Болонья владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Удинезе: 26%, Болонья: 74%.
  • 96'
    Масина Адам из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Эбишер Мишель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Феррейра Жоау ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Болонья пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Удинезе 21% (26)
    X 37.1% (46)
    Болонья 41.9% (52)
    0
    выиграет Болонья
    "Болонья" довольно неожиданно для многих забралась так высоко в турнирной таблице. Букмекеры каждый... Ещё
    Андрей Трунов #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 3:0 Болонья

    Исход игры
    Удинезе
    21% (26)
    Ничья
    37.1% (46)
    Болонья
    41.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (43)
    1:2 Болонья
    23.4% (29)
    0:1 Болонья
    12.1% (15)
    2:1 Удинезе
    11.3% (14)
    1:0 Удинезе
    4.8% (6)
    0:2 Болонья
    1.6% (2)
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