Тур: 18. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
6' Желтая карточкаУрбаньски Кацпер
1:0
23' ГолПерейра Роберто
45' Желтая карточкаПерейра Роберто
45' Желтая карточкаФергюсон Льюис
2:0
48' ГолЛукка Лоренцо
3:0
52' ГолПайеро Мартин
63' Желтая карточкаФройлер Ремо
72' Желтая карточкаЗиркзее Джошуа
75' Желтая карточкаФаббьян Джованни
90' Желтая карточкаСаксесс Исаак
90'+6
Ход матча
23'
1:0
45'
45'
48'
2:0
52'
3:0
63'
72'
75'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
189 Количество передач 563
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
31
Бёкема
Сэм
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Болонья
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
29 матчей
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.57
0.6
Среднее время на гол
57
150
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
Среднее время на гол
65
87
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.33
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.17
|Самарджич Лазар
|2
|0.11
|Товен Флорьян
|2 (1)
|0.11
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.06
|Пайеро Мартин
|1
|0.06
|Уолас Соуза
|1
|0.06
|Саррага Ойер
|1
|0.06
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Ловрич Санди
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7 (1)
|0.39
|Фергюсон Льюис
|4
|0.22
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.22
|Фаббьян Джованни
|2
|0.11
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.06
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|5
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Товен Флорьян
|3
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Перес Неуэн
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Пайеро Мартин
|1
|1
|Эбоселе Фести
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Камара Ассан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Фергюсон Льюис
|5
|0
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Зиркзее Джошуа
|4
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кристиансен Виктор
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Болонья
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
4
12
Удинезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Болонья
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
25%
1-15
4
36%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
6
40%
2
18%
76-90
Забито
6
12
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
21%
2
40%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
17
20
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
0
0%
2
10%
1-15
4
24%
6
30%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
6
35%
4
20%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
4
20%
76-90
Пропущено
29
16
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
7%
3
19%
1-15
4
14%
4
25%
16-30
8
28%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
11
38%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
5%
65%
30%
1 победа 13 ничьих 6 поражений
Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3
Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3
Болонья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2
Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2
Результаты матчей
Удинезе
Болонья
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
414
711
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|7.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 3:0 Болонья
Исход игры
Удинезе
21% (26)
Ничья
37.1% (46)
Болонья
41.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (43)
1:2 Болонья
23.4% (29)
0:1 Болонья
12.1% (15)
2:1 Удинезе
11.3% (14)
1:0 Удинезе
4.8% (6)
0:2 Болонья
1.6% (2)
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