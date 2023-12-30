У "Аталанты" в последних матчах дела шли не очень, но "Лечче" довольно удобный соперник, поэтому... Ещё
Андрей Трунов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|6
|0.33
|Скамакка Джанлука
|5
|0.28
|Эдерсон Хонорато
|4
|0.22
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.17
|Сапата Дуван
|3
|0.17
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.11
|Муриэль Луис
|2
|0.11
|Пашалич Марио
|2
|0.11
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|Колашинац Сеад
|1
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.06
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.22
|Пикколи Роберто
|3 (1)
|0.17
|Банда Ламек
|2
|0.11
|Уден Реми
|2
|0.11
|Алмквист Понтус
|2
|0.11
|Сансоне Никола
|1
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Рамадани Юльбер
|1
|0.06
|Рафья Хамза
|1
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.06
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|3
|0
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Руджери Маттео
|2
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|7
|0
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Понграчич Марин
|5
|0
|Банда Ламек
|3
|1
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|6.
|1:0 Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|7.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|0:1 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7