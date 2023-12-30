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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Аталанта
1:0
Второй тайм: 65'
Лечче
0'
35' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде
1:0
58' Гол
Лукман Адемола

Ход матча

35'
Дзаппакоста Давиде
 
58'
Лукман Адемола
(Скамакка Джанлука)
1:0
64'
Цортеа Надир
Дзаппакоста Давиде
 
64'
Муриэль Луис
Скамакка Джанлука
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 332 Количество передач 137
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 126
Аталанта 94.4% (119)
X 3.2% (4)
Лечче 2.4% (3)
+1
выиграет Аталанта
У "Аталанты" в последних матчах дела шли не очень, но "Лечче" довольно удобный соперник, поэтому... Ещё
Андрей Трунов #
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Аталанта
Ничья
Лечче
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29
Карнесекки
Марко
15
Де
Рон
Мартен
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
7
Копмейнерс
Тëн
90
Скамакка
Джанлука
11
Лукман
Адемола
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
6
Баскиротто
Федерико
59
Туба
Ахмед
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
10
Уден
Реми
9
Крстович
Никола
27
Стрефецца
Габриэль
Аталанта
3-4-1-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Лечче

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
2:7
СA
3:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
48

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 6 0.33
Скамакка Джанлука 5 0.28
Эдерсон Хонорато 4 0.22
Копмейнерс Тëн 3 0.17
Сапата Дуван 3 0.17
Де Кетеларе Шарль 2 0.11
Муриэль Луис 2 0.11
Пашалич Марио 2 0.11
Миранчук Алексей 1 0.06
Колашинац Сеад 1 0.06
Цортеа Надир 1 0.06
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.22
Пикколи Роберто 3 (1) 0.17
Банда Ламек 2 0.11
Уден Реми 2 0.11
Алмквист Понтус 2 0.11
Сансоне Никола 1 0.06
Гонсалес Хоан 1 0.06
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Рамадани Юльбер 1 0.06
Рафья Хамза 1 0.06
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.06
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 3 0
Дзаппакоста Давиде 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Эдерсон Хонорато 2 0
Колашинац Сеад 2 0
Лукман Адемола 2 0
Руджери Маттео 2 0
Скамакка Джанлука 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 7 0
Гонсалес Хоан 6 0
Понграчич Марин 5 0
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Стрефецца Габриэль 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Блен Алексис 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0

Результаты матчей

Аталанта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
9
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
11
Аталанта
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Лечче
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

16
9
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
3
19%
4
44%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
23%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
6
55%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

29
20
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
4
14%
6
30%
61-75
8
28%
8
40%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
6
32%
5
23%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
32%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2
Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2
Лечче
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1
Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Лечче

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
4
5
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
6
11
4
13
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 0:1 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Аталанта
 1:0 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
6.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
7.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 0:1 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
11.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Лечче
 0:1 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 9
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    63'
    Джанлука Скамакка заработал "Аталанте" штрафной с правого края. Адемола Лукман исполнил стандарт, а Антонино Гало выбил мяч.
  • 62'
    Давиде Дзаппакоста подал справа в противоположную часть штрафной площади "Лечче", откуда влёт мяч вынос Реми Уден.
  • 61'
    "Аталанта" имеет некоторый подъём настроения сейчас, и для "Лечче" наступил непростой отрезок матча.
  • Анонс
    60'
    Луис Муриэль в скором времени должен появиться на замену в составе "Аталанты", готовится он к этому.
  • 59'
    Вышла вперёд "Аталанта", но, конечно же, пока рано говорить, что победа ей сегодня уже обеспечена.
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Адемола Лукман!
    Скамакка отдал пас низом Лукману, который сместился к правому полуфлангу и с линии штрафной площади низом загнал мяч в дальний угол.
  • Травма, повреждение
    57'
    Мохамед Каба столкнулся с Тёном Копмейнерсом в середине поля и потом где-то полминуты приходил в себя.
  • Офсайд
    56'
    ГОЛ! 0:1! ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0.
    Габриэль Стрефецца отправляет мяч в чужие ворота после прострела слева от Хамза Рафья, находившегося во "вне игры".
  • Офсайд
    55'
    Джанлука Скамакка бьёт примерно с правого угла штрафной площади - Владимиро Фальконе отражает его попытку. И всё равн было положение "вне игры" у игрока хозяев.
  • Опасный момент
    54'
    Момент! А вот это уже реально остро! Подача с правого фланга у "Лечче", а Никола Крстович выигрывает верх у Давиде Дзаппакосте и пробивает немного левее створа.
  • Угловой
    54'
    Разыграли гости один угловой на левом фланге и заработали ещё один. Реми Уден подал со стандарта, а с подбора не удалось попасть в створ Антонино Галло (вышло левее рамки).
  • Угловой
    53'
    Реми Уден выполнил удар низом из-за пределов штрафной площади, а мяч срикошетил от Берата Джимсити и отправился на угловой.
  • 52'
    Реми Уден подал со штрафного удара в штрафную площадь "Аталанты", откуда вынесли мяч хозяева.
  • Фол, нарушение
    51'
    Мартен де Рон в середине своей половины поля сфолил против Николы Крстовича. Штрафной удар для "Лечче".
  • 50'
    Джанлука Скамакка пробил из-за пределов штрафной площади и умудрился придать мячу такое вращение, что он улетел вправо за боковую линию.
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    • 49'
      Адемола Лукман заработал аут в нападении на правом фланге, где ему противостоял Ахмед Туба.
    • 48'
      Мохамед Каба поборолся за мяч с Тёном Компейнерсом на правом фланге на половине поля "Аталанты". Аут получился в пользу "Лечче".
    • Фол, нарушение
      47'
      Марио Пашалич в центре поля подтолкнул Юльбера Рамадани в спину и уже потом сыграл головой по высокому мячу.
    • 46'
      Теряет мяч "Аталанта" в середине поля, поскольку Джанлука Скамакка ошибается и отдаёт пас противнику.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 0:0.
    • 45'
      После корнера гостей отметился Габриэль Стрефецца дальним ударом по чужим воротам - мяч полетел с отклонением от правой девятки.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • Дополнительное время
      45'
      После аута гостей на правом фланге и скидки Хамза Рафья пробил влёт с подступов к штрафной площади и заработал угловой удар.
    • Опасный момент
      44'
      Антонино Галло набросил с левого полуфланга в центральную зону к вратарской площади, а Никола Крстович со второго этажа пробил мимо левого угла створа.
    • 43'
      258 - 84. Это статистика по сделанным передачам. Хотя сейчас у "Аталанты" уже больше пасов, ведь она держит мяч в середине поля, футболисты хозяев передают его друг другу.
    • 42'
      Давиде Дзаппакоста прострелил с правого фланга, и на пути мяча оказались защитники "Лечче", которые благополучно разобрались в свою пользу в этой ситуации.
    • 41'
      Адемола Лукман впереди на правом полуфланге выпустил мяч за лицевую линию, прежде чем выполнил навес в центр штрафной площади.
    • 40'
      Давиде Дзаппакоста на этот раз сдвинул мяч с правого фланга к центру и нанёс низовой удар по воротам, который заблокировал Ахмед Туба.
    • 39'
      Давиде Дзаппакоста задумал совершить подачу с правого фланга, однако попал мячом в соперника, и сфера отскочила за боковую линию в аут.
    • Травма, повреждение
      38'
      Теперь Джанлука Скамакка в чужой штрафной запрессинговал Валентена Жендрея. Тот упал на газон, поморщился, но обошёлся без врачебной помощи.
    • 37'
      Давиде Дзаппакоста был настырен в давлении на двоих соперников впереди на правом полуфланге, но не сумел заставить их уступить мяч.
    • Травма, повреждение
      36'
      Получил повреждение Хонорато Эдерсон. Медицинская бригада появилась на поле для оказания ему соответствующей помощи.
    • Желтая карточка
      35'
      Тут уже жёлтая карточка нашла своего героя. Давиде Дзаппакоста стал первым обладателем "горчичника" в сегодняшнем матче.
    • Фол, нарушение
      34'
      Давиде Дзаппакоста нарушил правила на чужой половине поля против Юльбера Рамадани, дабы не дать "Лечче" провести контратаку.
    • Угловой
      33'
      Адемола Лукман подал угловой с правого фланга на ближнюю штангу, а Берат Джимсити головой несильно отправил мяч мимо девятки.
    • Опасный момент
      32'
      Ошибся Владимиро Фальконе на выходе, и Тён Компейнерс наносил удар с подступов к штрафной площадке, но попал в Федерико Баскиротто.
    • 31'
      Первая треть матча осталась позади. Посмотрим, смогут ли соперники ещё открыть счёт до перерыва.
    • 30'
      Габриэль Стрефецца сместился с левого фланга чуть в сторону центра и сделал слишком сильную подачу - ни для кого из своих партнёров.
    • 29'
      В последние минуты "Лечче" удалось подвинуть игру поближе к штрафной площади "Аталанты". Поэтому примерно равная игра теперь наблюдается.
    • 28'
      Тён Копмейнерс с подступов к штрафной площади выполнил безадресный навес в район левого угла вратарской, мяч ушёл за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      27'
      Плохо гости разыграли угловой на правом фланге. С нарушением правил. Хамза Рафья ударил по ногам бывшего первым на мяче Хонорато Эдерсона.
    • 26'
      Что касается "Лечче", то в прошлом туре эта команда также потерпела поражение - проиграла лидеру миланскому "Интеру".
    • Угловой
      25'
      Антонино Галло прорвался в зону левого инсайда и прострелил на дальнюю штангу на Реми Удена, однако Маттео Руджери успел выбить мяч на угловой.
    • Офсайд
      24'
      Корнер не принёс успеха бергамаскам. Сеад Колашинац пробил головой в руки Владимиро Фальконе. Затем Габриэль Стрефецца угодил в офсайд на левом фланге.
    • Угловой
      23'
      Не смог Адемола Лукман попасть по мячу с левого угла вратарской, чтобы остро пробить по воротам, но всё равно угловой заработала "Аталанта".
    • 22'
      Предыдущий момент в который уже раз доказывает, что вратарям нужно быть крайне аккуратными, чтобы не допускать ляпов при розыгрыше мяча.
    • Опасный момент
      21'
      Марко Карнесекки ошибся, отдав мяч сопернику в левую от себя сторону к углу своей штрафной площади. Мохамед Каба плотно приложился по воротам, и голкипер "Аталанты" сэйвом исправил свою ошибку.
    • 20'
      Мартен де Рон на правом фланге отдал короткий пас Хонорато Эдерсону, тот запустил низом передачу вперёд, но не принял её Джанлука Скамакка.
    • 19'
      В прошлом туре "Аталанта" потерпела поражение от "Болоньи", так что сейчас наверняка хочет и поэтому порадовать своих болельщиков.
    • Фол, нарушение
      18'
      Очередное нарушение правил вдали от ворот. Хамза Рафья стал пострадавшим в эпизоде с Джанлукой Скамаккой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Мохамед Каба получил в свой адрес нарушение правил в центре поля от Марио Пашалича. Судья пока предпочитает обходиться без демонстрации жёлтых карточек.
    • Анонс
      16'
      Сегодня состоится ещё ряд матчей в чемпионате Италии, а также будут игры Английской Премьер-лиги и Про-лиги Саудовской Аравии.
    • Фол, нарушение
      15'
      Хамза Рафья испытал на себе нарушение правил со стороны Хонорато Эдерсона. Вдали от тех и других ворот произошёл данный эпизод.
    • Штанга
      14'
      Штанга! Снова подал Адемола Лукман штрафной с левого фланга, Марио Пашалич головой сделал скидку на дальнюю штангу, а Джанлука Скамакка ногой пробил как раз в эту боковую стойку.
    • Фол, нарушение
      13'
      Сеад Колашинац заработал для "Аталанты" новый штрафной на левом фланге. Против него нарушил правила, опять-таки, Валентен Жендрей.
    • 12'
      В турнирной таблице "Аталанта" имеет на шесть очков больше, чем "Лечче". Команда Джанпьеро Гасперини считается фаворитом матча.
    • 11'
      На предыдущей минуте фолил Валентен Жендрей против Тёна Копмейнерса, а со стандартного положения навешивал Адемола Лукман.
    • Опасный момент
      10'
      "Аталанта" заработала перспективный штрафной удар на левом фланге. Последовала подача и скидка на дальнюю штангу, а там Джанлука Скамакка ногой ткнул мяч мимо створа.
    • Фол, нарушение
      9'
      Антонино Галло навесил с левого фланга - мяч пришёл к сопернику. Затем Юльбер Рамадани на чужой половине поля на левом фланге сфолил против Джанлуки Скамакки.
    • Фол, нарушение
      8'
      Марио Пашалич подыграл себе рукой в середине поля, что не оказалось за пределами взора главного арбитра.
    • 7'
      Марко Карнесекки вынес мяч из своей штрафной площади вперёд на левый фланг в направлении Адемолы Лукмана, однако мяч отправился за боковую линию.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мартен де Рон на фланге в центральной трети поля подтолкнул сзади в спину Габриэля Стрефеццу.
    • 6'
      "Аталанта" побольше владеет мячом на старте матча, при этом бергамаски ещё не создали ни одной острой ситуации у чужих ворот.
    • 5'
      Давиде Дзаппакоста плохо сыграл на правом фланге возле центральной линии поля, где не принял простую передачу от партнёра и упустил мяч в аут.
    • 4'
      Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в список запасных "Аталанты". По-прежнему не доверяет ему серьёзно Джанпьеро Гасперини.
    • Фол, нарушение
      3'
      Хамза Рафья теперь в центральной зоне совершил нарушение правил против Хонорато Эдерсона.
    • Фол, нарушение
      3'
      Юльбер Рамадани мелко сфолил на фланге вдали от ворот против Тёна Копмейнерса.
    • 2'
      "Аталанта" играет в чёрно-синей форме, а у "Лечче" преимущественно белая расцветка.
    • Травма, повреждение
      1'
      Реми Уден и Валентен Жендрей столкнулись в верховой борьбе в середине поля. Оба они из "Лечче". Полежал на газоне Уден, а потом поднялся. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Лечче

    Исход игры
    Аталанта
    94.4% (119)
    Ничья
    3.2% (4)
    Лечче
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.83% (71)
    Меньше
    37.17% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    62.83% (71)
    Нет
    37.17% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    48.4% (61)
    2:0 Аталанта
    25.4% (32)
    1:0 Аталанта
    6.3% (8)
    3:1 Аталанта
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:0 Аталанта
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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