Мохамед Каба столкнулся с Тёном Копмейнерсом в середине поля и потом где-то полминуты приходил в себя.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Адемола Лукман! Скамакка отдал пас низом Лукману, который сместился к правому полуфлангу и с линии штрафной площади низом загнал мяч в дальний угол.

Вышла вперёд "Аталанта", но, конечно же, пока рано говорить, что победа ей сегодня уже обеспечена.

Луис Муриэль в скором времени должен появиться на замену в составе "Аталанты", готовится он к этому.

"Аталанта" имеет некоторый подъём настроения сейчас, и для "Лечче" наступил непростой отрезок матча.

Джанлука Скамакка заработал "Аталанте" штрафной с правого края. Адемола Лукман исполнил стандарт, а Антонино Гало выбил мяч.

Джанлука Скамакка пробил из-за пределов штрафной площади и умудрился придать мячу такое вращение, что он улетел вправо за боковую линию.

Мартен де Рон в середине своей половины поля сфолил против Николы Крстовича. Штрафной удар для "Лечче".

Реми Уден подал со штрафного удара в штрафную площадь "Аталанты", откуда вынесли мяч хозяева.

Реми Уден выполнил удар низом из-за пределов штрафной площади, а мяч срикошетил от Берата Джимсити и отправился на угловой.

Разыграли гости один угловой на левом фланге и заработали ещё один. Реми Уден подал со стандарта, а с подбора не удалось попасть в створ Антонино Галло (вышло левее рамки).

Момент! А вот это уже реально остро! Подача с правого фланга у "Лечче", а Никола Крстович выигрывает верх у Давиде Дзаппакосте и пробивает немного левее створа.

Джанлука Скамакка бьёт примерно с правого угла штрафной площади - Владимиро Фальконе отражает его попытку. И всё равн было положение "вне игры" у игрока хозяев.

ГОЛ! 0:1! ОФСАЙД! СЧЁТ 0:0. Габриэль Стрефецца отправляет мяч в чужие ворота после прострела слева от Хамза Рафья, находившегося во "вне игры".

Теряет мяч "Аталанта" в середине поля, поскольку Джанлука Скамакка ошибается и отдаёт пас противнику.

Марио Пашалич в центре поля подтолкнул Юльбера Рамадани в спину и уже потом сыграл головой по высокому мячу.

Мохамед Каба поборолся за мяч с Тёном Компейнерсом на правом фланге на половине поля "Аталанты". Аут получился в пользу "Лечче".

Адемола Лукман заработал аут в нападении на правом фланге, где ему противостоял Ахмед Туба.

Антонино Галло набросил с левого полуфланга в центральную зону к вратарской площади, а Никола Крстович со второго этажа пробил мимо левого угла створа.

После аута гостей на правом фланге и скидки Хамза Рафья пробил влёт с подступов к штрафной площади и заработал угловой удар.

После корнера гостей отметился Габриэль Стрефецца дальним ударом по чужим воротам - мяч полетел с отклонением от правой девятки.

43' 258 - 84. Это статистика по сделанным передачам. Хотя сейчас у "Аталанты" уже больше пасов, ведь она держит мяч в середине поля, футболисты хозяев передают его друг другу.

42' Давиде Дзаппакоста прострелил с правого фланга, и на пути мяча оказались защитники "Лечче", которые благополучно разобрались в свою пользу в этой ситуации.

41' Адемола Лукман впереди на правом полуфланге выпустил мяч за лицевую линию, прежде чем выполнил навес в центр штрафной площади.

40' Давиде Дзаппакоста на этот раз сдвинул мяч с правого фланга к центру и нанёс низовой удар по воротам, который заблокировал Ахмед Туба.

39' Давиде Дзаппакоста задумал совершить подачу с правого фланга, однако попал мячом в соперника, и сфера отскочила за боковую линию в аут.

38' Теперь Джанлука Скамакка в чужой штрафной запрессинговал Валентена Жендрея. Тот упал на газон, поморщился, но обошёлся без врачебной помощи.

37' Давиде Дзаппакоста был настырен в давлении на двоих соперников впереди на правом полуфланге, но не сумел заставить их уступить мяч.

36' Получил повреждение Хонорато Эдерсон. Медицинская бригада появилась на поле для оказания ему соответствующей помощи.

35' Тут уже жёлтая карточка нашла своего героя. Давиде Дзаппакоста стал первым обладателем "горчичника" в сегодняшнем матче.

34' Давиде Дзаппакоста нарушил правила на чужой половине поля против Юльбера Рамадани, дабы не дать "Лечче" провести контратаку.

33' Адемола Лукман подал угловой с правого фланга на ближнюю штангу, а Берат Джимсити головой несильно отправил мяч мимо девятки.

32' Ошибся Владимиро Фальконе на выходе, и Тён Компейнерс наносил удар с подступов к штрафной площадке, но попал в Федерико Баскиротто.

31' Первая треть матча осталась позади. Посмотрим, смогут ли соперники ещё открыть счёт до перерыва.

30' Габриэль Стрефецца сместился с левого фланга чуть в сторону центра и сделал слишком сильную подачу - ни для кого из своих партнёров.

29' В последние минуты "Лечче" удалось подвинуть игру поближе к штрафной площади "Аталанты". Поэтому примерно равная игра теперь наблюдается.

28' Тён Копмейнерс с подступов к штрафной площади выполнил безадресный навес в район левого угла вратарской, мяч ушёл за лицевую линию.

27' Плохо гости разыграли угловой на правом фланге. С нарушением правил. Хамза Рафья ударил по ногам бывшего первым на мяче Хонорато Эдерсона.

26' Что касается "Лечче", то в прошлом туре эта команда также потерпела поражение - проиграла лидеру миланскому "Интеру".

25' Антонино Галло прорвался в зону левого инсайда и прострелил на дальнюю штангу на Реми Удена, однако Маттео Руджери успел выбить мяч на угловой.

24' Корнер не принёс успеха бергамаскам. Сеад Колашинац пробил головой в руки Владимиро Фальконе. Затем Габриэль Стрефецца угодил в офсайд на левом фланге.

23' Не смог Адемола Лукман попасть по мячу с левого угла вратарской, чтобы остро пробить по воротам, но всё равно угловой заработала "Аталанта".

22' Предыдущий момент в который уже раз доказывает, что вратарям нужно быть крайне аккуратными, чтобы не допускать ляпов при розыгрыше мяча.

21' Марко Карнесекки ошибся, отдав мяч сопернику в левую от себя сторону к углу своей штрафной площади. Мохамед Каба плотно приложился по воротам, и голкипер "Аталанты" сэйвом исправил свою ошибку.

20' Мартен де Рон на правом фланге отдал короткий пас Хонорато Эдерсону, тот запустил низом передачу вперёд, но не принял её Джанлука Скамакка.

19' В прошлом туре "Аталанта" потерпела поражение от "Болоньи", так что сейчас наверняка хочет и поэтому порадовать своих болельщиков.

18' Очередное нарушение правил вдали от ворот. Хамза Рафья стал пострадавшим в эпизоде с Джанлукой Скамаккой.

17' Мохамед Каба получил в свой адрес нарушение правил в центре поля от Марио Пашалича. Судья пока предпочитает обходиться без демонстрации жёлтых карточек.

16' Сегодня состоится ещё ряд матчей в чемпионате Италии, а также будут игры Английской Премьер-лиги и Про-лиги Саудовской Аравии.

15' Хамза Рафья испытал на себе нарушение правил со стороны Хонорато Эдерсона. Вдали от тех и других ворот произошёл данный эпизод.

14' Штанга! Снова подал Адемола Лукман штрафной с левого фланга, Марио Пашалич головой сделал скидку на дальнюю штангу, а Джанлука Скамакка ногой пробил как раз в эту боковую стойку.

13' Сеад Колашинац заработал для "Аталанты" новый штрафной на левом фланге. Против него нарушил правила, опять-таки, Валентен Жендрей.

12' В турнирной таблице "Аталанта" имеет на шесть очков больше, чем "Лечче". Команда Джанпьеро Гасперини считается фаворитом матча.

11' На предыдущей минуте фолил Валентен Жендрей против Тёна Копмейнерса, а со стандартного положения навешивал Адемола Лукман.

10' "Аталанта" заработала перспективный штрафной удар на левом фланге. Последовала подача и скидка на дальнюю штангу, а там Джанлука Скамакка ногой ткнул мяч мимо створа.

9' Антонино Галло навесил с левого фланга - мяч пришёл к сопернику. Затем Юльбер Рамадани на чужой половине поля на левом фланге сфолил против Джанлуки Скамакки.

8' Марио Пашалич подыграл себе рукой в середине поля, что не оказалось за пределами взора главного арбитра.

7' Марко Карнесекки вынес мяч из своей штрафной площади вперёд на левый фланг в направлении Адемолы Лукмана, однако мяч отправился за боковую линию.

6' Мартен де Рон на фланге в центральной трети поля подтолкнул сзади в спину Габриэля Стрефеццу.

6' "Аталанта" побольше владеет мячом на старте матча, при этом бергамаски ещё не создали ни одной острой ситуации у чужих ворот.

5' Давиде Дзаппакоста плохо сыграл на правом фланге возле центральной линии поля, где не принял простую передачу от партнёра и упустил мяч в аут.

4' Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в список запасных "Аталанты". По-прежнему не доверяет ему серьёзно Джанпьеро Гасперини.

3' Хамза Рафья теперь в центральной зоне совершил нарушение правил против Хонорато Эдерсона.

3' Юльбер Рамадани мелко сфолил на фланге вдали от ворот против Тёна Копмейнерса.

2' "Аталанта" играет в чёрно-синей форме, а у "Лечче" преимущественно белая расцветка.

1' Реми Уден и Валентен Жендрей столкнулись в верховой борьбе в середине поля. Оба они из "Лечче". Полежал на газоне Уден, а потом поднялся.