Тур: 18. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Манганьелло Джанлука
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
История личных встреч
Аталанта
Лечче
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
48
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|6
|0.35
|Скамакка Джанлука
|5
|0.29
|Эдерсон Хонорато
|4
|0.24
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.18
|Сапата Дуван
|3
|0.18
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.12
|Муриэль Луис
|2
|0.12
|Пашалич Марио
|2
|0.12
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|Колашинац Сеад
|1
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.06
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.24
|Пикколи Роберто
|3 (1)
|0.18
|Банда Ламек
|2
|0.12
|Уден Реми
|2
|0.12
|Алмквист Понтус
|2
|0.12
|Сансоне Никола
|1
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Рамадани Юльбер
|1
|0.06
|Рафья Хамза
|1
|0.06
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.06
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Руджери Маттео
|2
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|7
|0
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Понграчич Марин
|5
|0
|Банда Ламек
|3
|1
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
9
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
7
11
Аталанта
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Лечче
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
16
9
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
3
19%
4
44%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
23%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
6
55%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Забито
29
20
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
4
14%
6
30%
61-75
8
28%
8
40%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
6
32%
5
23%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
32%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2
Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2
Лечче
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1
Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1
Результаты матчей
Аталанта
Лечче
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
3:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
53
45
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
98
611
413
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 7
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 21
|27
|8.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
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- — Вылет в Серию B
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|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Лечче
Исход игры
Аталанта
95.1% (58)
Ничья
3.3% (2)
Лечче
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (33)
Меньше
44.07% (26)
Обе команды забьют
Да
54.24% (32)
Нет
45.76% (27)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
44.3% (27)
2:0 Аталанта
36.1% (22)
1:0 Аталанта
6.6% (4)
3:1 Аталанта
3.3% (2)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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