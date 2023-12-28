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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Аталанта
 
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Прогнозы 61
Аталанта 95.1% (58)
X 3.3% (2)
Лечче 1.6% (1)
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История личных встреч

Аталанта
Лечче

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
2:7
СA
3:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
48

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 6 0.35
Скамакка Джанлука 5 0.29
Эдерсон Хонорато 4 0.24
Копмейнерс Тëн 3 0.18
Сапата Дуван 3 0.18
Де Кетеларе Шарль 2 0.12
Муриэль Луис 2 0.12
Пашалич Марио 2 0.12
Миранчук Алексей 1 0.06
Колашинац Сеад 1 0.06
Цортеа Надир 1 0.06
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.24
Пикколи Роберто 3 (1) 0.18
Банда Ламек 2 0.12
Уден Реми 2 0.12
Алмквист Понтус 2 0.12
Сансоне Никола 1 0.06
Гонсалес Хоан 1 0.06
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Рамадани Юльбер 1 0.06
Рафья Хамза 1 0.06
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.06
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Эдерсон Хонорато 2 0
Колашинац Сеад 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Лукман Адемола 2 0
Руджери Маттео 2 0
Скамакка Джанлука 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 7 0
Гонсалес Хоан 6 0
Понграчич Марин 5 0
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Стрефецца Габриэль 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Блен Алексис 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0

Результаты матчей

Аталанта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
9
Аталанта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лечче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
11
Аталанта
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Лечче
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

16
9
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
3
19%
4
44%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
23%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
6
55%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

29
20
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
4
14%
6
30%
61-75
8
28%
8
40%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
6
32%
5
23%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
6
32%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2
Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2
Лечче
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1
Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Лечче

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
4
5
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
6
11
4
13
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 41 - 7 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
6.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
7.
Наполи
 Заявка 17 8 3 6 28 - 21 27
8.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 17 6 6 5 15 - 17 24
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2023, осталось 2 дня 2 часа 12 минут.

    Главный судья: Манганьелло Джанлука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Аталанта.
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    • Прогнозы 61
    Аталанта 95.1% (58)
    X 3.3% (2)
    Лечче 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Лечче
    1.48
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    7.70
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    7.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Лечче

    Исход игры
    Аталанта
    95.1% (58)
    Ничья
    3.3% (2)
    Лечче
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (33)
    Меньше
    44.07% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    54.24% (32)
    Нет
    45.76% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    44.3% (27)
    2:0 Аталанта
    36.1% (22)
    1:0 Аталанта
    6.6% (4)
    3:1 Аталанта
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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