Тур: 18. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Маринелли Ливио
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Главный тренер: Пиоли Стефано
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Главный тренер: Дионизи Алессио
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История личных встреч
Милан
Сассуоло
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 7 побед
24 матча
50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.55
1.77
Среднее время на гол
58
50
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.73
Среднее время на гол
65
52
Всего голов
35
42
Голов в среднем за матч
1.46
1.75
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
61
51
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|8 (3)
|0.47
|Пулишич Кристиан
|5
|0.29
|Леау Рафаэл
|3
|0.18
|Йович Лука
|3
|0.18
|Томори Фикайо
|3
|0.18
|Окафор Ноа
|3
|0.18
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.12
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.12
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.06
|Симич Ян-Карло
|1
|0.06
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.53
|Пинамонти Андреа
|6
|0.35
|Торстведт Кристиан
|3
|0.18
|Энрике Матеус
|2
|0.12
|Лорьенте Арман
|1
|0.06
|Эрлич Мартин
|1
|0.06
|Байрами Недим
|1
|0.06
|Болока Даниэль
|1
|0.06
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Калабрия Давиде
|2
|1
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|5
|0
|Болока Даниэль
|3
|1
|Нето Руан
|3
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Эрлич Мартин
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Педерсен Маркус II
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Милан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сассуоло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
7
Милан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
14
10
Милан
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сассуоло
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
14%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
4
17
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
50%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
12
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
3
25%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
4
25%
7
47%
76-90
Забито
31
25
19 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
4
13%
5
20%
1-15
4
13%
7
28%
16-30
11
35%
3
12%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
2
6%
5
20%
61-75
5
16%
3
12%
76-90
Пропущено
20
32
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
1
5%
4
13%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
7
35%
5
16%
61-75
5
25%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2
Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2
Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5
Результаты матчей
Милан
Сассуоло
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Милан
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
44
36
35
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
116
710
413
314
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 7
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 21
|27
|8.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Сассуоло
Исход игры
Милан
98.1% (51)
Ничья
1.9% (1)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
45.1% (23)
Нет
54.9% (28)
Популярный счёт
2:0 Милан
48.1% (25)
2:1 Милан
30.8% (16)
3:1 Милан
11.5% (6)
1:0 Милан
3.8% (2)
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