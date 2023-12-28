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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Милан
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 52
Милан 98.1% (51)
X 1.9% (1)
Сассуоло 0% (0)
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Ничья
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Милан
Сассуоло

История личных встреч

Милан
Сассуоло

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 7 побед

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:5
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
4:3
ТМК
3:2
СA
2:0
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
3:2
К
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:3
2:1

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.55
1.77

Среднее время на гол

58
50

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.73

Среднее время на гол

65
52

Всего голов

35
42

Голов в среднем за матч

1.46
1.75

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

61
51

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 8 (3) 0.47
Пулишич Кристиан 5 0.29
Леау Рафаэл 3 0.18
Йович Лука 3 0.18
Томори Фикайо 3 0.18
Окафор Ноа 3 0.18
Рейндерс Тиджани 2 0.12
Эрнандес Тео 2 (1) 0.12
Лофтус-Чик Рубен 1 0.06
Симич Ян-Карло 1 0.06
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.53
Пинамонти Андреа 6 0.35
Торстведт Кристиан 3 0.18
Энрике Матеус 2 0.12
Лорьенте Арман 1 0.06
Эрлич Мартин 1 0.06
Байрами Недим 1 0.06
Болока Даниэль 1 0.06
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Муса Юнус 4 0
Калабрия Давиде 2 1
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Йович Лука 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 5 0
Болока Даниэль 3 1
Нето Руан 3 1
Энрике Матеус 3 0
Эрлич Мартин 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Педерсен Маркус II 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Милан
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сассуоло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
7
Милан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

14
10
Милан
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сассуоло
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
14%
3
23%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

4
17
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
50%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
2
12%
2
17%
1-15
4
24%
3
25%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
4
25%
7
47%
76-90

Забито

31
25
19 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
4
13%
5
20%
1-15
4
13%
7
28%
16-30
11
35%
3
12%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
2
6%
5
20%
61-75
5
16%
3
12%
76-90

Пропущено

20
32
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
1
5%
4
13%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
7
35%
5
16%
61-75
5
25%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2
Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1
Сассуоло
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2
Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5

Результаты матчей

Милан
Сассуоло

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Милан
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
3
6
3
5
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
4
4
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
11
6
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 41 - 7 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
6.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
7.
Наполи
 Заявка 17 8 3 6 28 - 21 27
8.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 17 6 6 5 15 - 17 24
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2023, осталось 2 дня 7 часов 42 минуты.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 48.1% пользователей.
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    • Прогнозы 52
    Милан 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Сассуоло
    5.00
    6.65
    Реклама, betboom.ru
    6.76
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Сассуоло

    Исход игры
    Милан
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    45.1% (23)
    Нет
    54.9% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    48.1% (25)
    2:1 Милан
    30.8% (16)
    3:1 Милан
    11.5% (6)
    1:0 Милан
    3.8% (2)
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