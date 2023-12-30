Команду Моуринью лихорадит, там снова пошли разборки. А "Ювентус" хочет воспользоваться осечкой "Интера"... Ещё
Андрей Трунов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.35
|Кьеза Федерико
|5 (1)
|0.29
|Гатти Федерико
|3
|0.18
|Рабио Адриен
|2
|0.12
|Милик Аркадиуш
|2
|0.12
|Камбьясо Андреа
|1
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.06
|Данило Луис
|1
|0.06
|Ругани Даниэле
|1
|0.06
|Бремер Глейсон
|1
|0.06
|Миретти Фабио
|1
|0.06
|Йылдыз Кенан
|1
|0.06
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|8
|0.47
|Дибала Пауло
|4 (2)
|0.24
|Белотти Андреа
|3
|0.18
|Кристанте Бриан
|2
|0.12
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.12
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.12
|Манчини Джанлука
|2
|0.12
|Ауа Уссем
|2
|0.12
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.06
|Кристенсен Расмус
|1
|0.06
|Азмун Сердар
|1
|0.06
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|Паредес Леандро
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Локателли Мануэль
|4
|0
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|8
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Жозе Моуринью
|2
|1
|Льоренте Диего
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Азмун Сердар
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8