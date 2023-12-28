Тур: 18. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Соцца Симоне
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Главный тренер: Аллегри Массимилиано
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Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ювентус
Рома
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 13 побед
36 матчей
58.3%
16.7%
25%
21 победа 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
47.2%
8.4%
16 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.79
1.35
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.68
Среднее время на гол
72
131
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.35
|Кьеза Федерико
|5 (1)
|0.29
|Гатти Федерико
|3
|0.18
|Рабио Адриен
|2
|0.12
|Милик Аркадиуш
|2
|0.12
|Камбьясо Андреа
|1
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.06
|Данило Луис
|1
|0.06
|Ругани Даниэле
|1
|0.06
|Бремер Глейсон
|1
|0.06
|Миретти Фабио
|1
|0.06
|Йылдыз Кенан
|1
|0.06
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|8
|0.47
|Дибала Пауло
|4 (2)
|0.24
|Белотти Андреа
|3
|0.18
|Кристанте Бриан
|2
|0.12
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.12
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.12
|Манчини Джанлука
|2
|0.12
|Ауа Уссем
|2
|0.12
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.06
|Кристенсен Расмус
|1
|0.06
|Азмун Сердар
|1
|0.06
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|Паредес Леандро
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Локателли Мануэль
|4
|0
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|8
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Жозе Моуринью
|2
|1
|Льоренте Диего
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Азмун Сердар
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Ювентус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Рома
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
19
Ювентус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Рома
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
4
40%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
4
29%
3
15%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
13
65%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
26
30
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
5
19%
3
10%
1-15
5
19%
6
20%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
4
15%
1
3%
61-75
7
27%
15
50%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
9%
3
16%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
5
26%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2
Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1
Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0
Результаты матчей
Ювентус
Рома
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
54
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
143
89
89
215
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 7
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|31 - 20
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 18
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 21
|27
|8.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|9.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 18
|24
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|12.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|25 - 32
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|1
|11
|5
|15 - 28
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|10 - 30
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|14 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|11.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|19.
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 14
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 2
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|19.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Верона
|Дуда Ондрей
|1 6
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус - Рома
Исход игры
Ювентус
92.5% (49)
Ничья
5.7% (3)
Рома
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
66% (33)
Меньше
34% (17)
Обе команды забьют
Да
70% (35)
Нет
30% (15)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
56.6% (30)
1:0 Ювентус
22.6% (12)
2:0 Ювентус
5.7% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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