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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Ювентус
 
Позже
Рома
Прогнозы 53
Ювентус 92.5% (49)
X 5.7% (3)
Рома 1.9% (1)
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Ювентус
Рома

История личных встреч

Ювентус
Рома

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

92.3%
7.7%
0 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 13 побед

36 матчей

58.3%
16.7%
25%
21 победа 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
47.2%
8.4%
16 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
МКЧ
1:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
К
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
4:0
К
3:0
СA
1:1
СA
0:2
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.79
1.35

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.68

Среднее время на гол

72
131

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.53
1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.35
Кьеза Федерико 5 (1) 0.29
Гатти Федерико 3 0.18
Рабио Адриен 2 0.12
Милик Аркадиуш 2 0.12
Камбьясо Андреа 1 0.06
Локателли Мануэль 1 0.06
Данило Луис 1 0.06
Ругани Даниэле 1 0.06
Бремер Глейсон 1 0.06
Миретти Фабио 1 0.06
Йылдыз Кенан 1 0.06
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 8 0.47
Дибала Пауло 4 (2) 0.24
Белотти Андреа 3 0.18
Кристанте Бриан 2 0.12
Эль-Шаарави Стефан 2 0.12
Пеллегрини Лоренцо 2 0.12
Манчини Джанлука 2 0.12
Ауа Уссем 2 0.12
Спинаццола Леонардо 1 0.06
Кристенсен Расмус 1 0.06
Азмун Сердар 1 0.06
Саншеш Ренату 1 0.06
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Данило Луис 4 0
Локателли Мануэль 4 0
Маккенни Уэстон 4 0
Гатти Федерико 4 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Милик Аркадиуш 2 0
Влахович Душан 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 8 0
Лукаку Ромелу 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Залевски Никола 2 1
Жозе Моуринью 2 1
Льоренте Диего 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Кристенсен Расмус 3 0
Дибала Пауло 2 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
Ювентус
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Рома
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
19
Ювентус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Рома
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
4
40%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
4
29%
3
15%
1-15
3
21%
3
15%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
13
65%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

26
30
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
5
19%
3
10%
1-15
5
19%
6
20%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
4
15%
1
3%
61-75
7
27%
15
50%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
9%
3
16%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
2
18%
5
26%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2
Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1
Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0

Результаты матчей

Ювентус
Рома

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
6
3
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
8
9
2
15
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 41 - 7 44
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 17 10 3 4 31 - 20 33
4.
Болонья
 Заявка 17 8 7 2 21 - 12 31
5.
Фиорентина
 Заявка 17 9 3 5 26 - 18 30
6.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
7.
Наполи
 Заявка 17 8 3 6 28 - 21 27
8.
Аталанта
 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
9.
Лацио
 Заявка 17 7 3 7 18 - 18 24
10.
Торино
 Заявка 17 6 6 5 15 - 17 24
11.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
12.
Лечче
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
13.
Дженоа
 Заявка 17 5 4 8 18 - 22 19
14.
Фрозиноне
 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
15.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 25 - 32 16
16.
Верона
 Заявка 17 3 5 9 15 - 23 14
17.
Удинезе
 Заявка 17 1 11 5 15 - 28 14
18.
Кальяри
 Заявка 17 3 4 10 16 - 31 13
19.
Эмполи
 Заявка 17 3 3 11 10 - 30 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 6 10 14 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Милан
 Заявка 8 6 0 2 14 - 4 18
6.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
7.
Аталанта
 Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
8.
Фиорентина
 Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
9.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
10.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
11.
Лацио
 Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
14.
Кальяри
 Заявка 8 3 2 3 11 - 15 11
15.
Наполи
 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
16.
Верона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
19.
Удинезе
 Заявка 8 0 6 2 9 - 14 6
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 8 7 1 0 18 - 2 22
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 8 - 8 9
9.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Сассуоло
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
11.
Торино
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Монца
 Заявка 8 2 2 4 6 - 12 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Эмполи
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Лечче
 Заявка 8 0 5 3 8 - 12 5
17.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Фрозиноне
 Заявка 8 0 2 6 7 - 16 2
19.
Салернитана
 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Верона Дуда Ондрей 1 6
Аталанта Де Рон Мартен 7
Лечче Рамадани Юльбер 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 27 минут.

    Главный судья: Соцца Симоне

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    • Прогнозы 53
    Ювентус 92.5% (49)
    X 5.7% (3)
    Рома 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Рома
    4.10
    3.20
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Рома

    Исход игры
    Ювентус
    92.5% (49)
    Ничья
    5.7% (3)
    Рома
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    56.6% (30)
    1:0 Ювентус
    22.6% (12)
    2:0 Ювентус
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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