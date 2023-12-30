Тур: 18. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Мареска Фабио
0'
29' Желтая карточкаМале Юссеф
29' Желтая карточкаЛападула Джанлука
44' Undefined phrase: football_event_Дзаппа Габриэле
64' Желтая карточкаКакаче Либерато
66' Undefined phrase: football_event_Виола Николас
80' Желтая карточкаВалюкевич Себастьян
0:0
82' Не забитый пенальтиВиола Николас
90'+10
Ход матча
29'
44'
64'
66'
82'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
329 Количество передач 356
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Прати
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кальяри
Эмполи
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.7
1.3
Тотал матчей
2.5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.22
|Лувумбо Зито
|3
|0.17
|Виола Николас
|2
|0.11
|Доссена Альберто
|2
|0.11
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.06
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.06
|Лападула Джанлука
|1
|0.06
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.06
|Макумбу Антуан
|1
|0.06
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.17
|Коваленко Виктор
|2
|0.11
|Канчельери Маттео
|1
|0.06
|Фаццини Якопо
|1
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|Бальданци Томмазо
|1
|0.06
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|3
|2
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Виола Николас
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Нандес Найтан
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|8
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Валюкевич Себастьян
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эмполи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
3
Кальяри
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Эмполи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
2
1
Кальяри
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Эмполи
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
6
55%
3
50%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
5
33%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
5
33%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
5
33%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Забито
17
10
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
1
6%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
8
47%
4
40%
76-90
Пропущено
30
30
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 13
3
10%
5
17%
1-15
5
17%
5
17%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
8
27%
5
17%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
6
20%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0
Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1
Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1
Результаты матчей
Кальяри
Эмполи
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
711
414
216
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|26 - 11
|40
|3.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|31 - 20
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|30 - 19
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|25 - 32
|17
|16.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|17.
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 23
|15
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|0:0 Заявка
|18
|1
|7
|10
|14 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|5.
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 4
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Рома
|Паредес Леандро
|8
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Эмполи
Исход игры
Кальяри
69.9% (86)
Ничья
26% (32)
Эмполи
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
35% (43)