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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Кальяри
0:0
Конец матча
Эмполи
0'
29' Желтая карточка
Мале Юссеф
29' Желтая карточка
Лападула Джанлука
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Дзаппа Габриэле
64' Желтая карточка
Какаче Либерато
66' Undefined phrase: football_event_
Виола Николас
80' Желтая карточка
Валюкевич Себастьян
0:0
82' Не забитый пенальти
Виола Николас
90'+10

Ход матча

29'
 
Мале Юссеф
29'
Лападула Джанлука
 
44'
Дзаппа Габриэле
 
46'
Лувумбо Зито
Лападула Джанлука
 
46'
 
Бастони Симоне
Мале Юссеф
60'
 
Раноккья Филиппо
Бастони Симоне
60'
 
Гьяси Эммануэль
Мальдини Даниэль
64'
 
Какаче Либерато
66'
Виола Николас
 
73'
 
Канчельери Маттео
Капуто Франческо
80'
 
Валюкевич Себастьян
82'
Виола Николас
0:0
84'
 
Исмайли Ардиан
Коваленко Виктор
89'
Манкозу Марко
Виола Николас
 
89'
Ористанио Гаэтано
Сулемана Ибрахим
 
89'
Петанья Андреа
Паволетти Леонардо
 
90'
Янкто Якуб
Дентелло Пауло
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 329 Количество передач 356
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Кальяри 69.9% (86)
X 26% (32)
Эмполи 4.1% (5)
0
матч окончится ничьей
Два аутсайдера и самая непредсказуемая встреча тура в Италии. Атакующими действиями команды не блещут,... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
37
Дентелло
Пауло
25
Сулемана
Ибрахим
16
Прати
Маттео
14
Дейола
Алессандро
10
Виола
Николас
9
Лападула
Джанлука
30
Паволетти
Леонардо
25
Каприле
Элия
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
8
Коваленко
Виктор
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
27
Мальдини
Даниэль
9
Капуто
Франческо
28
Камбьяги
Николо
Кальяри
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Кальяри
Эмполи

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:4
СA
2:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.7
1.3

Тотал матчей

2.5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.22
Лувумбо Зито 3 0.17
Виола Николас 2 0.11
Доссена Альберто 2 0.11
Ористанио Гаэтано 1 0.06
Нандес Найтан 1 (1) 0.06
Лападула Джанлука 1 0.06
Дзаппа Габриэле 1 0.06
Макумбу Антуан 1 0.06
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Петанья Андреа 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.17
Коваленко Виктор 2 0.11
Канчельери Маттео 1 0.06
Фаццини Якопо 1 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.06
Бальданци Томмазо 1 0.06
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Лувумбо Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Виола Николас 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Лападула Джанлука 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Нандес Найтан 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 8 0
Какаче Либерато 5 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Валюкевич Себастьян 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эмполи
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
3
Кальяри
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Эмполи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

2
1
Кальяри
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Эмполи
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
6
55%
3
50%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
5
33%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
5
33%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

15
15
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
5
33%
61-75
6
40%
2
13%
76-90

Забито

17
10
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
1
6%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
8
47%
4
40%
76-90

Пропущено

30
30
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 13
3
10%
5
17%
1-15
5
17%
5
17%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
8
27%
5
17%
46-60
4
13%
7
23%
61-75
6
20%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0
Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1
Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1

Результаты матчей

Кальяри
Эмполи

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
7
11
4
14
1.5
2
16
1
17
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 0:0 Заявка 18 10 4 4 31 - 20 34
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Сассуоло
 0:0 Заявка 18 4 5 9 25 - 32 17
16.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
17.
Верона
 0:0 Заявка 18 3 6 9 15 - 23 15
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 18 1 7 10 14 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
4.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
5.
Милан
 0:0 Заявка 9 6 1 2 14 - 4 19
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 0:0 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 0:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 0:0 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Сассуоло
 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
9.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
11.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Салернитана
 0:0 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 9
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
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    Прогнозы 123
    Кальяри 69.9% (86)
    X 26% (32)
    Эмполи 4.1% (5)
    0
    матч окончится ничьей
    Два аутсайдера и самая непредсказуемая встреча тура в Италии. Атакующими действиями команды не блещут,... Ещё
    Андрей Трунов #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Эмполи

    Исход игры
    Кальяри
    69.9% (86)
    Ничья
    26% (32)
    Эмполи
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    61.61% (69)
    Нет
    38.39% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Кальяри
    35% (43)