Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Какаче Либерато навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Эмполи

50' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Эмполи

50' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

49' Виола Николас из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Дзаппа Габриэле из команды Кальяри

45' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Кальяри

44' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Прати Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Камбьяги Николо из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Сулемана Ибрахим получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Сулемана Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Мальдини Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

38' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Эмполи

36' Эбюэхи Тайронн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Прати Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Виола Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лападула Джанлука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Мале Юссеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Сулемана Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Кальяри

28' Мальдини Даниэль из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Кальяри

25' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Дентелло Пауло из команды Кальяри наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Виола Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Коваленко Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Ох, нехорошо это выглядит. Паволетти Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Коваленко Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Паволетти Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Лападула Джанлука из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Прати Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Кальяри

18' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

17' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

17' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Ох, нехорошо это выглядит. Доссена Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Доссена Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Мальдини Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Капуто Франческо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Коваленко Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Удар от ворот произведет Эмполи

10' Прати Маттео из команды Кальяри наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Удар от ворот произведет Эмполи

9' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Камбьяги Николо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Кальяри

6' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

3' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Кальяри

1' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эмполи начинает с центра поля