Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Салернитана имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Джурич Милан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Салернитана

47' Удар от ворот произведет Салернитана

46' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Оооо... вот это был удар! Кастанос Григорис должен был забить с этой позиции.

44' Кастанос Григорис нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

42' Хорошую попытку сделал Сими Нванкво . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Маджоре Джулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Матч возобновлен

40' Давидович Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Нгонж Сириль получает желтую карточку за нырок

38' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Нгонж Сириль нырнул в штрафной. Спорно!

38' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Матч возобновлен

32' Кастанос Григорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Верона

30' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Суслов Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Маджоре Джулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Суслов Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Удар от ворот произведет Верона

25' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Маджоре Джулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Чауна Лум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лазович Дарко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Верона

19' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Удар от ворот произведет Салернитана

18' Дойг Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Брадарич Домагой из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Лазович Дарко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Верона

14' Маццокки Паскуале не смог попасть в створ ударом издали

13' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Салернитана

10' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

7' Суслов Томаш из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

4' Пирола Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кастанос Григорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Салернитана начинает с центра поля