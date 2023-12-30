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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Верона
0:1
Конец матча
Салернитана
0'
38' Желтая карточка
Нгонж Сириль
0:1
48' Гол
Чауна Лум
72' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
79' Желтая карточка
Дойг Джош
90' Желтая карточка
Кандрева Антонио
90'+7

Ход матча

5'
 
Дьомбер Норберт
Пирола Лоренцо
38'
Нгонж Сириль
 
48'
0:1
Чауна Лум
(Кастанос Григорис)
59'
 
Ленговски Матеуш
Кастанос Григорис
60'
Терраччано Филиппо
Тчатчуа Джексон
 
60'
Бонаццоли Федерико
Лазович Дарко
 
72'
 
Ленговски Матеуш
79'
Дойг Джош
 
82'
Анри Тома
Джурич Милан
 
87'
Мбула Хорди
Фолоруншо Майкл
 
87'
Хуан Кабаль
Дойг Джош
 
88'
 
Иквуемеси Чуквубуикем
Сими Нванкво
90'
 
Кандрева Антонио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 339 Количество передач 375
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Верона 82.1% (101)
X 15.4% (19)
Салернитана 2.4% (3)
0
выиграет Верона
"Салернитана" - главный поставщик очков. Не вижу ничего, за счёт чего гости смогли бы увезти хотя... Ещё
Андрей Трунов #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
27
Давидович
Павел
6
Хиен
Исак
3
Дойг
Джош
18
Онгла
Мартин
31
Суслов
Томаш
26
Нгонж
Сириль
90
Фолоруншо
Майкл
8
Лазович
Дарко
11
Джурич
Милан
II
56
Костиль
Бенуа
30
Маццокки
Паскуале
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
3
Брадарич
Домагой
25
Маджоре
Джулио
18
Кулибали
Лассана
87
Кандрева
Антонио
20
Кастанос
Григорис
33
Чауна
Лум
9
Сими
Нванкво
Верона
4-2-3-1
Салернитана
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Салернитана

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 5 0.28
Джурич Милан II 4 (1) 0.22
Анри Тома 2 0.11
Дуда Ондрей 1 0.06
Лазович Дарко 1 0.06
Бонаццоли Федерико 1 0.06
Фолоруншо Майкл 1 0.06
Суслов Томаш 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 4 0.22
Диа Булайе 4 (1) 0.22
Кастанос Григорис 1 0.06
Чауна Лум 1 0.06
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.06
Фасио Федерико 1 0.06
Сими Нванкво 1 0.06
Кабрал Жоване 1 0.06
Пирола Лоренцо 1 0.06
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 6 1
Фараони Марко 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Давидович Павел 3 0
Суслов Томаш 3 0
Коппола Диего 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 8 0
Маджоре Джулио 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Индзаги Филиппо 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Кандрева Антонио 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0

Результаты матчей

Верона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Салернитана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Верона
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Салернитана
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

4
8
Верона
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Салернитана
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
3
17%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 0
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
4
44%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
2
17%
4
22%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
2
17%
7
39%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Пропущено

24
36
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 17
3
13%
7
19%
1-15
5
21%
5
14%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
6
25%
1
3%
61-75
3
13%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3
Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0
Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1

Результаты матчей

Верона
Салернитана

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Верона
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
8
4
14
1.5
5
13
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 17 12 4 1 26 - 11 40
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 17 8 4 5 30 - 19 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Верона
 Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
2.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
4.
Ювентус
 Заявка 8 6 2 0 12 - 4 20
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 8 2 2 4 9 - 12 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
18.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 9
Рома Паредес Леандро 8
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Верона 82.1% (101)
    X 15.4% (19)
    Салернитана 2.4% (3)
    0
    выиграет Верона
    "Салернитана" - главный поставщик очков. Не вижу ничего, за счёт чего гости смогли бы увезти хотя... Ещё
    Андрей Трунов #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:1 Салернитана

    Исход игры
    Верона
    82.1% (101)
    Ничья
    15.4% (19)
    Салернитана
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    50.89% (57)
    Нет
    49.11% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Верона
    36.6% (45)
    2:1 Верона
    30.9% (38)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    2:0 Верона
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Салернитана
    1.6% (2)
    3:1 Верона
    1.6% (2)
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