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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Рома
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 123
Рома 68.3% (84)
X 25.2% (31)
Аталанта 6.5% (8)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
43
Кристенсен
Расмус
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
52
Бове
Эдоардо
59
Залевски
Никола
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
59
Миранчук
Алексей
17
Де
Кетеларе
Шарль
Рома
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Рома
Аталанта

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.73

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

2.07
1.06

Среднее время на гол

43
84

Всего голов

56
43

Голов в среднем за матч

1.81
1.39

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

49
64

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 8 0.44
Дибала Пауло 4 (2) 0.22
Белотти Андреа 3 0.17
Кристанте Бриан 2 0.11
Эль-Шаарави Стефан 2 0.11
Пеллегрини Лоренцо 2 0.11
Манчини Джанлука 2 0.11
Ауа Уссем 2 0.11
Спинаццола Леонардо 1 0.06
Кристенсен Расмус 1 0.06
Азмун Сердар 1 0.06
Саншеш Ренату 1 0.06
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.39
Скамакка Джанлука 5 0.28
Эдерсон Хонорато 4 0.22
Копмейнерс Тëн 3 0.17
Де Кетеларе Шарль 2 0.11
Муриэль Луис 2 0.11
Пашалич Марио 2 0.11
Миранчук Алексей 1 0.06
Колашинац Сеад 1 0.06
Цортеа Надир 1 0.06
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Скальвини Джорджио 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 9 0
Лукаку Ромелу 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Залевски Никола 2 1
Жозе Моуринью 2 1
Льоренте Диего 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Кристенсен Расмус 3 0
Дибала Пауло 2 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 3 0
Дзаппакоста Давиде 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Эдерсон Хонорато 2 0
Колашинац Сеад 2 0
Лукман Адемола 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Руджери Маттео 2 0
Скамакка Джанлука 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Цортеа Надир 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Результаты матчей

Рома
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Аталанта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Рома
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Аталанта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
15
Рома
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Аталанта
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
15%
3
23%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
13
65%
3
23%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
4
40%
5
29%
29%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Забито

30
30
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
10%
3
10%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
5
17%
8
27%
46-60
1
3%
4
13%
61-75
15
50%
8
27%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
15%
3
16%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
25%
6
32%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0
Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1
Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0

Результаты матчей

Рома
Аталанта

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Рома
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
4
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
8
10
1.5
9
9
3
15
2.5
4
14
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
8.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
9.
Наполи
 Заявка 19 8 4 7 28 - 24 28
10.
Торино
 Заявка 19 7 6 6 18 - 18 27
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 Заявка 19 5 6 8 20 - 24 21
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
19.
Эмполи
 Заявка 19 3 4 12 10 - 33 13
20.
Салернитана
 Заявка 19 2 6 11 16 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
17.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2024, осталось 17 минут.

    Главный судья: Аурелиано Джанлука

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Рома.
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    • Прогнозы 123
    Рома 68.3% (84)
    X 25.2% (31)
    Аталанта 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Аталанта
    2.40
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    3.50
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    3.53
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Аталанта

    Исход игры
    Рома
    68.3% (86)
    Ничья
    25.4% (32)
    Аталанта
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (72)
    Меньше
    37.93% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (94)
    Нет
    18.97% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    46.8% (59)
    1:1 Ничья
    17.5% (22)
    1:0 Рома
    13.5% (17)
    2:2 Ничья
    6.3% (8)
    2:0 Рома
    3.2% (4)
    1:2 Аталанта
    2.4% (3)
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