Тур: 19. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Аурелиано Джанлука
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Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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История личных встреч
Рома
Аталанта
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.73
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
2.07
1.06
Среднее время на гол
43
84
Всего голов
56
43
Голов в среднем за матч
1.81
1.39
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
49
64
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|8
|0.44
|Дибала Пауло
|4 (2)
|0.22
|Белотти Андреа
|3
|0.17
|Кристанте Бриан
|2
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.11
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.11
|Манчини Джанлука
|2
|0.11
|Ауа Уссем
|2
|0.11
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.06
|Кристенсен Расмус
|1
|0.06
|Азмун Сердар
|1
|0.06
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|Паредес Леандро
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7
|0.39
|Скамакка Джанлука
|5
|0.28
|Эдерсон Хонорато
|4
|0.22
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.17
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.11
|Муриэль Луис
|2
|0.11
|Пашалич Марио
|2
|0.11
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|Колашинац Сеад
|1
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.06
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|9
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Жозе Моуринью
|2
|1
|Льоренте Диего
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Азмун Сердар
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|3
|0
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|2
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Руджери Маттео
|2
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Результаты матчей
Рома
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Аталанта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Рома
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Аталанта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
7
15
Рома
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Аталанта
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
15%
3
23%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
13
65%
3
23%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
4
40%
5
29%
29%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Забито
30
30
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
10%
3
10%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
5
17%
8
27%
46-60
1
3%
4
13%
61-75
15
50%
8
27%
76-90
Пропущено
20
19
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
15%
3
16%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
25%
6
32%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
4
20%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0
Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1
Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0
Результаты матчей
Рома
Аталанта
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рома
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
36
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
45
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
810
99
315
414
216
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|27 - 11
|43
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Аталанта
Исход игры
Рома
76% (38)
Ничья
22% (11)
Аталанта
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
81.25% (39)
Нет
18.75% (9)
Популярный счёт
2:1 Рома
54% (27)
1:1 Ничья
16% (8)
1:0 Рома
12% (6)
2:2 Ничья
6% (3)
2:0 Рома
6% (3)
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