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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Торино
1:0
Перерыв
Наполи
0'
37' Желтая карточка
Зелиньски Пётр
1:0
43' Гол
Санабрия Антонио

Ход матча

37'
 
Зелиньски Пётр
43'
Санабрия Антонио
(Сапата Дуван)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 135
Торино 10.4% (14)
X 32.6% (44)
Наполи 57% (77)
Все прогнозы
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Торино
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
95
Голлини
Пьерлуиджи
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
24
Каюсте
Йенс
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
Торино
3-4-1-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Торино
Наполи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

160%
80%
8 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:4
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:5
СA
5:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:5
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.77
1.08

Среднее время на гол

117
83

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.77
2.08

Среднее время на гол

50
43

Всего голов

33
41

Голов в среднем за матч

1.27
1.58

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

70
57

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.21
Радоньич Неманья 3 0.16
Илич Иван 2 0.11
Буонджорно Алессандро 2 0.11
Санабрия Антонио 2 (1) 0.11
Влашич Никола 1 0.05
Шуурс Перр 1 0.05
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.37
Кварацхелия Хвича 5 0.26
Политано Маттео 5 (1) 0.26
Распадори Джакомо 3 0.16
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.11
Элмас Эльиф 2 0.11
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Симеоне Джованни 1 0.05
Эстигор Лео 1 0.05
Гаэтано Джанлука 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Юрич Иван II 2 1
Буонджорно Алессандро 3 0
Риччи Самуэле 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Сек Демба 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Руй Мариу 4 0
Ди Лоренцо Джованни 4 0
Каюсте Йенс 4 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Жуан Жезус 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Руди Гарсия 2 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Торино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Наполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
2
Торино
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Наполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

5
10
Торино
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Наполи
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
7
44%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Забито

15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
3
20%
3
11%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
4
27%
8
29%
76-90

Пропущено

19
21
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
5
24%
46-60
6
32%
3
14%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0
Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1
Наполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1
Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0

Результаты матчей

Торино
Наполи

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Торино
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
10
8
2
16
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Лацио
 1:0 Заявка 19 9 3 7 22 - 19 30
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
8.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
9.
Наполи
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 22 28
10.
Торино
 1:0 Заявка 19 7 6 6 16 - 18 27
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 Заявка 19 5 6 8 20 - 24 21
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 0:1 Заявка 19 2 11 6 18 - 29 17
17.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
19.
Эмполи
 Заявка 19 3 4 12 10 - 33 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 1:0 Заявка 10 5 4 1 10 - 6 19
9.
Лацио
 1:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 0:1 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
17.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
18.
Удинезе
 0:1 Заявка 10 1 6 3 12 - 15 9
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 0:1 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 1:0 Заявка 10 4 1 5 11 - 12 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 1:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 0:1 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отправляет судья команды на перерыв! Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу "Торино". Ждем продолжения матча, а пока отдыхаем!
  • 45'
    Решили команды просто дождаться уже перерыва, перекатывают мяч гости в центре поля, особе не стремятся они создавать момент под конец тайма, видимо, в состоянии шока сейчас они находятся.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет судья к первому тайму!
  • 44'
    По игре хозяева больше заслужили повести в счете, именно это они и сделали, гостям же нужно кардинально менять ситуацию на поле, чтобы для начал сравнять счет.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! САНАБРИЯ! Заработал штрафной удар Влашич метров в 30 от ворот, Илич исполнил подачу в район 11-ти метровой отметки, где Сапата легким движением продлил мяч дальше, а там совершенно один Санабрия покатил сферу мимо вратаря.
  • 41'
    Продолжают хозяева размеренно проводить свои атаки, не хватает остроты, нет какого-то разрезающего паса, который мог бы вскрыть оборону соперника.
  • 40'
    Попытались гости провести контратаку, но Зелиньски на входе в штрафную замешкался и оказался на газоне, поехала у него нога, об нарушении правил речи даже не идет.
  • 39'
    Подача с правого фланга атаки от хозяев, Голлини кулаком выбивает мяч, уверенно сыграл вратарь "Наполи", хотя сразу два игрока соперника были возле него.
  • Желтая карточка
    38'
    Грубо играет Зелиньски на левом фланге обороны и получает от арбитра желтую карточку, вот и первое предупреждение в матче.
  • 37'
    Пробуют хозяева задействовать в атаке и левый свой фланг, но все атаки заканчиваются тем, что разворачиваются хозяева к своим воротам и следует передача назад.
  • 36'
    Пока без карточек обходится матч, не так много нарушений правил в игре, а темп матча всё равно низкий, хоть и отсутствует основной стопор игры в виде вечных пауз.
  • 35'
    Футболисты "Наполи" вообще забыли, как атаковать, не дают им хозяева владеть мячом от слова совсем, но и сами игроки "Торино" не создают моментов.
  • 34'
    Остается чуть больше десяти минут до конца первого тайма, так и не могут команды открыть счет в матче, моментов не очень много для такой вывески.
  • 33'
    Еще одно падение, на сей раз Влашич оказался на газоне, показывает, что попали ему в солнечное сплетение, вновь арбитр говорит, что можно продолжать игру.
  • 32'
    Санабрия вошел в штрафную площадь соперника и упал, судья сразу же показал характерное движение, что была игра в мяч, не будет пенальти у нас.
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    • 30'
      Давненько не было моментов в матче, продолжают хозяева искать бреши в обороне соперника, а вот игроки "Наполи" очень грамотно обороняются, не хватает скоростей в передачах.
    • 29'
      "Наполи" опять отходят на свою половину поля, небольшой спурт в середине первого тайма и снова откатываются гости к игре вторым номером.
    • 28'
      Часто к игре хозяева подключают Милинковича-Савича, очень много передач поперек и назад у игроков "Торино", замедляет это игру, нет нужного движения вперед.
    • 27'
      Очень активно ведет себя Юрич на бровке, пытается постоянно подсказывать своим футболистам, не всегда доволен он решениями игроков, высказывает претензии.
    • 26'
      Тем временем небольшое затишье в матче в плане моментов, в середине поля контролируют мяч хозяева, пытаются игроки "Наполи" прессинговать соперников, приходится футболистам "Торино" отдавать сферу назад.
    • 25'
      Еще отметим и тактики команд, хозяева играют по схеме с двумя нападающими, тогда как у "Наполи" три форварда, один из них центральный и двое с флангов поддерживают атаки.
    • 24'
      Еще один удар из-за пределов штрафной от гостей, полетел снаряд мимо ворот, всё ближе гости к забитому мячу, перехватили они инициативу в этой игре.
    • Опасный момент
      23'
      Распадори получает свой шанс, передача с правого фланга пошла от Зелиньски и совсем один остался нападающий гостей, бил метров с семи по воротам, но Милинкович-Савич спасает свою команду.
    • 21'
      Игроки "Наполи" начинают потихоньку осваиваться на поле, всё чаще они переходят в атаку, ждем от гостей тоже моментов у ворот соперника.
    • 20'
      Стоит отметить, что в турнирной таблице "Наполи" выше своего соперника, на четыре очка обгоняют гости "Торино". Появляется шанс для хозяев сократить это отставание.
    • 19'
      Не хватает конечно же гостям Осимхена, выглядит атакующая линия инертно в отсутствие атакующего форварда. Но такие реалии, приходится "Наполи" справляться без него.
    • Опасный момент
      18'
      Влашич имел шанс! Получил передачу с правого фланга от Беллановы и в одно касание пробивал с линии вратарской, но снаряд улетел выше ворот, очень опасно.
    • 17'
      Не хватает игры скоростей, возможно, после первого гола раскроется матч, а пока наблюдает вязкую борьбу команд. Кто же возьмет на себя бремя лидерства?
    • 15'
      Через правый фланг стараются атаковать хозяева, пока не получается пройти сквозь оборонительные редуты, "Наполи" лишь проводит редкие контратаки.
    • 14'
      Хозяева всё-таки ведут себя по-домашнему, забирают они мяч под свой контроль, начинает вырисовываться преимущество в этом компоненте у "Торино".
    • 13'
      Если не считать пару ударов хозяев, то без ворот проходит матч, не могут команды преодолеть центр поля, соответственно с этим связан и невысокий темп игры.
    • 12'
      Спорят игроки хозяев с судьей, не согласны они с решением, по их мнению был угловой, а арбитр показал от ворот, по повтору видно, что ошибка от судейской бригады имеет место быть.
    • 11'
      Нет преимущества у какого-либо коллектива, пытаются и те, и другие играть первым номером, по владению пока равенство у команд.
    • Угловой
      10'
      Вот и первый подход от гостей, зарабатывают угловой у ворот соперника, получилось даже нанести удар по воротам, хоть и слабый, Милинкович-Савич не испытал проблем.
    • 8'
      Много болельщиков сегодня собралось на стадионе, существуют проблески за воротами и на нижних рядах, а так солидное количество людей поддерживаю свои команды.
    • 7'
      Влашич пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой, еще один неплохой подход от хозяев, у "Наполи" пока не было моментов.
    • 6'
      Отсутствует у гостей основной голкипер из-за повреждения в прошлой матче, также нет Осимхена и Замбо-Ангисса, они отправились в сборную.
    • 5'
      Сапата пробил из-за пределов штрафной, мяч не дошел до вратаря, помогли защитники своему голкиперу. Первый подход к воротам от хозяев.
    • 4'
      Скорости пока в игре не очень высокие, присматриваются команды друг к другу, с попеременным успехом владеют мячом коллективы.
    • 3'
      Гости завладевают инициативой на первых минутах, попробовали правым флангом провести атаку, но потеряли мяч, теперь "Торино" со сферой.
    • 2'
      Бордовые футболки и белые трусы у хозяев, "Наполи" вышли в полностью голубом комплекте.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается первый тайм! Хозяева разыграли с центра поля.
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    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:0 Наполи

    Исход игры
    Торино
    10.4% (14)
    Ничья
    32.6% (44)
    Наполи
    57% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (60)
    Меньше
    48.28% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (94)
    Нет
    18.97% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    36.3% (49)
    1:1 Ничья
    25.2% (34)
    0:1 Наполи
    8.9% (12)
    1:0 Торино
    5.2% (7)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    0:2 Наполи
    2.2% (3)
    1:3 Наполи
    2.2% (3)
    2:1 Торино
    2.2% (3)
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