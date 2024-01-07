Попытались гости провести контратаку, но Зелиньски на входе в штрафную замешкался и оказался на газоне, поехала у него нога, об нарушении правил речи даже не идет.

Продолжают хозяева размеренно проводить свои атаки, не хватает остроты, нет какого-то разрезающего паса, который мог бы вскрыть оборону соперника.

ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! САНАБРИЯ! Заработал штрафной удар Влашич метров в 30 от ворот, Илич исполнил подачу в район 11-ти метровой отметки, где Сапата легким движением продлил мяч дальше, а там совершенно один Санабрия покатил сферу мимо вратаря.

По игре хозяева больше заслужили повести в счете, именно это они и сделали, гостям же нужно кардинально менять ситуацию на поле, чтобы для начал сравнять счет.

Решили команды просто дождаться уже перерыва, перекатывают мяч гости в центре поля, особе не стремятся они создавать момент под конец тайма, видимо, в состоянии шока сейчас они находятся.

Отправляет судья команды на перерыв! Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу "Торино". Ждем продолжения матча, а пока отдыхаем!

Санабрия вошел в штрафную площадь соперника и упал, судья сразу же показал характерное движение, что была игра в мяч, не будет пенальти у нас.

Еще одно падение, на сей раз Влашич оказался на газоне, показывает, что попали ему в солнечное сплетение, вновь арбитр говорит, что можно продолжать игру.

Остается чуть больше десяти минут до конца первого тайма, так и не могут команды открыть счет в матче, моментов не очень много для такой вывески.

Футболисты "Наполи" вообще забыли, как атаковать, не дают им хозяева владеть мячом от слова совсем, но и сами игроки "Торино" не создают моментов.

Пока без карточек обходится матч, не так много нарушений правил в игре, а темп матча всё равно низкий, хоть и отсутствует основной стопор игры в виде вечных пауз.

Пробуют хозяева задействовать в атаке и левый свой фланг, но все атаки заканчиваются тем, что разворачиваются хозяева к своим воротам и следует передача назад.

Грубо играет Зелиньски на левом фланге обороны и получает от арбитра желтую карточку, вот и первое предупреждение в матче.

Подача с правого фланга атаки от хозяев, Голлини кулаком выбивает мяч, уверенно сыграл вратарь "Наполи", хотя сразу два игрока соперника были возле него.

30' Давненько не было моментов в матче, продолжают хозяева искать бреши в обороне соперника, а вот игроки "Наполи" очень грамотно обороняются, не хватает скоростей в передачах.

29' "Наполи" опять отходят на свою половину поля, небольшой спурт в середине первого тайма и снова откатываются гости к игре вторым номером.

28' Часто к игре хозяева подключают Милинковича-Савича, очень много передач поперек и назад у игроков "Торино", замедляет это игру, нет нужного движения вперед.

27' Очень активно ведет себя Юрич на бровке, пытается постоянно подсказывать своим футболистам, не всегда доволен он решениями игроков, высказывает претензии.

26' Тем временем небольшое затишье в матче в плане моментов, в середине поля контролируют мяч хозяева, пытаются игроки "Наполи" прессинговать соперников, приходится футболистам "Торино" отдавать сферу назад.

25' Еще отметим и тактики команд, хозяева играют по схеме с двумя нападающими, тогда как у "Наполи" три форварда, один из них центральный и двое с флангов поддерживают атаки.

24' Еще один удар из-за пределов штрафной от гостей, полетел снаряд мимо ворот, всё ближе гости к забитому мячу, перехватили они инициативу в этой игре.

23' Распадори получает свой шанс, передача с правого фланга пошла от Зелиньски и совсем один остался нападающий гостей, бил метров с семи по воротам, но Милинкович-Савич спасает свою команду.

21' Игроки "Наполи" начинают потихоньку осваиваться на поле, всё чаще они переходят в атаку, ждем от гостей тоже моментов у ворот соперника.