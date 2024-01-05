Тур: 19. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Мариани Маурицио
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Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Наполи
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
160%
80%
8 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.77
1.08
Среднее время на гол
117
83
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.77
2.08
Среднее время на гол
50
43
Всего голов
33
41
Голов в среднем за матч
1.27
1.58
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
70
57
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|4
|0.22
|Радоньич Неманья
|3
|0.17
|Илич Иван
|2
|0.11
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.11
|Санабрия Антонио
|2 (1)
|0.11
|Влашич Никола
|1
|0.06
|Шуурс Перр
|1
|0.06
|Тамез Адриен
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.39
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.28
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.28
|Распадори Джакомо
|3
|0.17
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.11
|Элмас Эльиф
|2
|0.11
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.06
|Симеоне Джованни
|1
|0.06
|Эстигор Лео
|1
|0.06
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|6
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Тамез Адриен
|4
|0
|Юрич Иван II
|2
|1
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Риччи Самуэле
|3
|0
|Родригес Рикардо
|2
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|4
|0
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Жуан Жезус
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Торино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Наполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
2
Торино
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Наполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
5
10
Торино
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Наполи
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
7
44%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
Забито
15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
3
20%
3
11%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
4
27%
8
29%
76-90
Пропущено
19
21
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
5
24%
46-60
6
32%
3
14%
61-75
5
26%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0
Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1
Наполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1
Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0
Результаты матчей
Торино
Наполи
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Торино
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
18
63
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
126
315
108
216
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|27 - 11
|43
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
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|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино - Наполи
Исход игры
Торино
12.7% (7)
Ничья
27.3% (15)
Наполи
60% (33)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (29)
Меньше
44.23% (23)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 Наполи
45.5% (25)
1:1 Ничья
25.5% (14)
0:1 Наполи
9.1% (5)
0:2 Наполи
3.6% (2)
2:1 Торино
3.6% (2)
1:0 Торино
3.6% (2)
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