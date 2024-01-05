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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Торино
 
Позже
Наполи
Торино
Наполи

История личных встреч

Торино
Наполи

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

160%
80%
8 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:4
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:5
СA
5:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:5
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.77
1.08

Среднее время на гол

117
83

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.77
2.08

Среднее время на гол

50
43

Всего голов

33
41

Голов в среднем за матч

1.27
1.58

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

70
57

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 0.22
Радоньич Неманья 3 0.17
Илич Иван 2 0.11
Буонджорно Алессандро 2 0.11
Санабрия Антонио 2 (1) 0.11
Влашич Никола 1 0.06
Шуурс Перр 1 0.06
Тамез Адриен 0 0
Белланова Рауль 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.39
Кварацхелия Хвича 5 0.28
Политано Маттео 5 (1) 0.28
Распадори Джакомо 3 0.17
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.11
Элмас Эльиф 2 0.11
Ди Лоренцо Джованни 1 0.06
Симеоне Джованни 1 0.06
Эстигор Лео 1 0.06
Гаэтано Джанлука 1 0.06
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 6 0
Белланова Рауль 5 0
Тамез Адриен 4 0
Юрич Иван II 2 1
Буонджорно Алессандро 3 0
Риччи Самуэле 3 0
Родригес Рикардо 2 0
Лазаро Валентино 2 0
Джиджи Коффи 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Влашич Никола 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Сек Демба 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Руй Мариу 4 0
Ди Лоренцо Джованни 4 0
Каюсте Йенс 4 0
Кварацхелия Хвича 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Жуан Жезус 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 2 0
Ррахмани Амир 2 0
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Руди Гарсия 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Торино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Наполи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
2
Торино
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Наполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

5
10
Торино
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Наполи
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
7
44%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
4
31%
76-90

Забито

15
28
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
3
20%
3
11%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
4
27%
8
29%
76-90

Пропущено

19
21
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
4
21%
5
24%
46-60
6
32%
3
14%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0
Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1
Наполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1
Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0

Результаты матчей

Торино
Наполи

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Торино
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
10
8
2
16
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Верона
 Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
18.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2024, осталось 2 дня 4 часа 5 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Торино 12.7% (7)
    X 27.3% (15)
    Наполи 60% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Наполи
    3.02
    3.30
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    3.20
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    Прогнозы на матч Торино - Наполи

    Исход игры
    Торино
    12.7% (7)
    Ничья
    27.3% (15)
    Наполи
    60% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    45.5% (25)
    1:1 Ничья
    25.5% (14)
    0:1 Наполи
    9.1% (5)
    0:2 Наполи
    3.6% (2)
    2:1 Торино
    3.6% (2)
    1:0 Торино
    3.6% (2)
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