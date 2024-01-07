Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

38' Масина Адам получил желтую карточку от судьи

38' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Гендузи Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Судья подбегает и показывает Пайеро Мартин из команды Удинезе отложенную желтую карточку за фол.

34' Перейра Роберто наказан за толчок Mario Gila

33' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Лукка Лоренцо выиграл воздушное противоборство у Mario Gila.

31' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Лукка Лоренцо выиграл воздушное противоборство у Mario Gila.

23' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Феррейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Удинезе

18' Кастельянос Валентин из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Масина Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Пеллегрини Лука левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Исаксен Густав получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Исаксен Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Кристенсен Томас получил желтую карточку от судьи

10' Исаксен Густав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Удинезе

10' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лацио пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лацио

8' Удар от ворот произведет Лацио

7' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Mario Gila наказан за толчок Лукка Лоренцо

6' Лукка Лоренцо выиграл воздушное противоборство у Mario Gila.

6' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Лацио

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Ловрич Санди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Удар от ворот произведет Лацио

3' Матч возобновлен

1' Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля