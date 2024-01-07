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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Удинезе
0:1
Первый тайм: 45+'
Лацио
0'
10' Желтая карточка
Кристенсен Томас
0:1
12' Гол
Пеллегрини Лука
34' Желтая карточка
Пайеро Мартин
38' Желтая карточка
Масина Адам
40' Желтая карточка
Камада Даити
44' Желтая карточка
Феррейра Жоау

Ход матча

10'
Кристенсен Томас
 
12'
0:1
Пеллегрини Лука
34'
Пайеро Мартин
 
38'
Масина Адам
 
40'
 
Камада Даити
44'
Феррейра Жоау
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 120
Удинезе 9.2% (11)
X 40.8% (49)
Лацио 50% (60)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
18
Перес
Неуэн
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
3
Масина
Адам
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
6
Камада
Даити
18
Исаксен
Густав
19
Кастельянос
Валентин
20
Дзакканьи
Маттиа
Удинезе
3-5-1-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Лацио

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

34 матча

20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
К
1:0
СA
4:4
СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
85

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.83
1.31

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.44
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
76

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.32
Перейра Роберто 3 (1) 0.16
Самарджич Лазар 2 0.11
Товен Флорьян 2 (1) 0.11
Кабаселе Кристиан 1 0.05
Пайеро Мартин 1 0.05
Уолас Соуза 1 0.05
Саррага Ойер 1 0.05
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Ловрич Санди 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.21
Альберто Луис 3 0.16
Дзакканьи Маттиа 3 0.16
Кастельянос Валентин 2 0.11
Весино Матиас 2 0.11
Андерсон Фелипе 1 0.05
Камада Даити 1 0.05
Исаксен Густав 1 0.05
Педро Родригес 1 0.05
Патрик 1 0.05
Гендузи Маттео 1 0.05
Пеллегрини Лука 1 0.05
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 5 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Товен Флорьян 3 0
Саксесс Исаак 3 0
Перес Неуэн 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Камара Ассан 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 1
Альберто Луис 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Катальди Данило 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Ровелла Николо 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Исаксен Густав 3 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Марушич Адам 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Казале Николо 1 0

Результаты матчей

Удинезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
4
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лацио
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
10
Удинезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Лацио
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
4
36%
4
40%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
6
40%
3
25%
76-90

Забито

6
10
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
0
0%
4
20%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
6
35%
2
10%
46-60
3
18%
5
25%
61-75
2
12%
3
15%
76-90

Пропущено

29
20
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
7%
2
10%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
8
28%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
11
38%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 поражений
Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0
Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0
Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1

Результаты матчей

Удинезе
Лацио

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
6
12
2
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Лацио
 1:0 Заявка 19 9 3 7 22 - 19 30
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
8.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
9.
Наполи
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 22 28
10.
Торино
 1:0 Заявка 19 7 6 6 16 - 18 27
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 Заявка 19 5 6 8 20 - 24 21
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 0:1 Заявка 19 2 11 6 18 - 29 17
17.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
19.
Эмполи
 Заявка 19 3 4 12 10 - 33 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 1:0 Заявка 10 5 4 1 10 - 6 19
9.
Лацио
 1:0 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 0:1 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
17.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
18.
Удинезе
 0:1 Заявка 10 1 6 3 12 - 15 9
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 0:1 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 1:0 Заявка 10 4 1 5 11 - 12 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 1:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 0:1 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Ровелла Николо из команды Лацио заходит слишком далеко, он валит Уолас Соуза.
  • 48'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 48'
    Удинезе начинает контратаку
  • 47'
    Кристенсен Томас наказан за толчок Mario Gila
  • 47'
    Mario Gila из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Удинезе 9.2% (11)
    X 40.8% (49)
    Лацио 50% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Лацио
    9.50
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    4.50
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Лацио

    Исход игры
    Удинезе
    9.2% (11)
    Ничья
    40.8% (49)
    Лацио
    50% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (42)
    1:2 Лацио
    30% (36)
    0:1 Лацио
    15% (18)
    2:1 Удинезе
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:0 Удинезе
    2.5% (3)
    2:3 Лацио
    1.7% (2)
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