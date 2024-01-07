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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Удинезе
1:2
Конец матча
Лацио
0'
10' Желтая карточка
Кристенсен Томас
0:1
12' Гол
Пеллегрини Лука
34' Желтая карточка
Пайеро Мартин
38' Желтая карточка
Масина Адам
40' Желтая карточка
Камада Даити
44' Желтая карточка
Феррейра Жоау
46' Желтая карточка
Хила Марио
58' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
1:1
59' Гол
Уолас Соуза
1:2
76' Гол
Весино Матиас
90' Желтая карточка
Перес Неуэн
90'+6

Ход матча

10'
Кристенсен Томас
 
12'
0:1
Пеллегрини Лука
34'
Пайеро Мартин
 
38'
Масина Адам
 
40'
 
Камада Даити
44'
Феррейра Жоау
 
46'
 
Андерсон Фелипе
Исаксен Густав
46'
 
Весино Матиас
Камада Даити
46'
Камара Ассан
Масина Адам
 
46'
 
Хила Марио
58'
 
Пеллегрини Лука
59'
Уолас Соуза
(Ловрич Санди)
1:1
67'
Саксесс Исаак
Лукка Лоренцо
 
68'
 
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
68'
 
Лаццари Мануэль
Пеллегрини Лука
75'
Эхизибуэ Кингсли
Эбоселе Фести
 
76'
1:2
Весино Матиас
(Андерсон Фелипе)
83'
Товен Флорьян
Кристенсен Томас
 
83'
Дэвис Кинан
Ловрич Санди
 
87'
 
Романьоли Алессио
Хила Марио
90'
Перес Неуэн
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 22
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 389 Количество передач 447
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Удинезе 9.2% (11)
X 40.8% (49)
Лацио 50% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
18
Перес
Неуэн
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
3
Масина
Адам
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
6
Камада
Даити
18
Исаксен
Густав
19
Кастельянос
Валентин
20
Дзакканьи
Маттиа
Удинезе
3-5-1-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Лацио

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

34 матча

20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
К
1:0
СA
4:4
СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1
1.06

Среднее время на гол

90
85

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.83
1.31

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.44
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

62
76

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.32
Перейра Роберто 3 (1) 0.16
Самарджич Лазар 2 0.11
Товен Флорьян 2 (1) 0.11
Уолас Соуза 2 0.11
Кабаселе Кристиан 1 0.05
Пайеро Мартин 1 0.05
Саррага Ойер 1 0.05
Ловрич Санди 0 0
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.21
Альберто Луис 3 0.16
Весино Матиас 3 0.16
Дзакканьи Маттиа 3 0.16
Кастельянос Валентин 2 0.11
Андерсон Фелипе 1 0.05
Камада Даити 1 0.05
Исаксен Густав 1 0.05
Педро Родригес 1 0.05
Патрик 1 0.05
Гендузи Маттео 1 0.05
Пеллегрини Лука 1 0.05
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Товен Флорьян 3 0
Саксесс Исаак 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Камара Ассан 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 1
Альберто Луис 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Катальди Данило 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Ровелла Николо 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Исаксен Густав 3 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Марушич Адам 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Казале Николо 1 0
Хила Марио 1 0

Результаты матчей

Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
4
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лацио
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
10
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Лацио
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
4
33%
4
33%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
5
42%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
7
41%
3
23%
76-90

Забито

6
10
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

18
22
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
0
0%
5
23%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
7
39%
2
9%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
2
11%
4
18%
76-90

Пропущено

31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
8
26%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
12
39%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 поражений
Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0
Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0
Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1

Результаты матчей

Удинезе
Лацио

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
3
6
2
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
4
15
1.5
7
12
2
17
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
7.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
8.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
9.
Наполи
 Заявка 19 8 4 7 28 - 24 28
10.
Торино
 Заявка 19 7 6 6 18 - 18 27
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 Заявка 19 5 6 8 20 - 24 21
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
19.
Эмполи
 Заявка 19 3 4 12 10 - 33 13
20.
Салернитана
 Заявка 19 2 6 11 16 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
17.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 120
    Удинезе 9.2% (11)
    X 40.8% (49)
    Лацио 50% (60)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Лацио

    Исход игры
    Удинезе
    9.2% (11)
    Ничья
    40.8% (49)
    Лацио
    50% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (42)
    1:2 Лацио
    30% (36)
    0:1 Лацио
    15% (18)
    2:1 Удинезе
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:0 Удинезе
    2.5% (3)
    2:3 Лацио
    1.7% (2)
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