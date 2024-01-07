Тур: 19. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Сакки Хуан
0'
10' Желтая карточкаКристенсен Томас
0:1
12' ГолПеллегрини Лука
34' Желтая карточкаПайеро Мартин
38' Желтая карточкаМасина Адам
40' Желтая карточкаКамада Даити
44' Желтая карточкаФеррейра Жоау
46' Желтая карточкаХила Марио
58' Желтая карточкаПеллегрини Лука
1:1
59' ГолУолас Соуза
1:2
76' ГолВесино Матиас
90' Желтая карточкаПерес Неуэн
90'+6
Ход матча
10'
12'
0:1
34'
38'
40'
44'
46'
58'
59'
1:1
76'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 22
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
389 Количество передач 447
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Лацио
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
34 матча
20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1
1.06
Среднее время на гол
90
85
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.83
1.31
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.44
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
62
76
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.32
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.16
|Самарджич Лазар
|2
|0.11
|Товен Флорьян
|2 (1)
|0.11
|Уолас Соуза
|2
|0.11
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.05
|Пайеро Мартин
|1
|0.05
|Саррага Ойер
|1
|0.05
|Ловрич Санди
|0
|0
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (3)
|0.21
|Альберто Луис
|3
|0.16
|Весино Матиас
|3
|0.16
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.16
|Кастельянос Валентин
|2
|0.11
|Андерсон Фелипе
|1
|0.05
|Камада Даити
|1
|0.05
|Исаксен Густав
|1
|0.05
|Педро Родригес
|1
|0.05
|Патрик
|1
|0.05
|Гендузи Маттео
|1
|0.05
|Пеллегрини Лука
|1
|0.05
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Товен Флорьян
|3
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Эбоселе Фести
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Камара Ассан
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Альберто Луис
|5
|0
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
|Хила Марио
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
4
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лацио
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
4
10
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Лацио
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
4
33%
4
33%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
5
42%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
7
41%
3
23%
76-90
Забито
6
10
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
4
29%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
18
22
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
0
0%
5
23%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
2
11%
2
9%
31-45
7
39%
2
9%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
2
11%
4
18%
76-90
Пропущено
31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
8
26%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
12
39%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 поражений
Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0
Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1
Лацио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0
Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1
Результаты матчей
Удинезе
Лацио
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
46
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
415
712
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|44 - 9
|48
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 16
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|7.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|23 - 20
|30
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 21
|29
|9.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 24
|28
|10.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|18 - 18
|27
|11.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 20
|25
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 24
|21
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 25
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|19 - 30
|17
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 26
|14
|19.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|10 - 33
|13
|20.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|17.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|17.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|16 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|9 (5)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|8 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Лацио
Исход игры
Удинезе
9.2% (11)
Ничья
40.8% (49)
Лацио
50% (60)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
80.87% (93)
Нет
19.13% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (42)
1:2 Лацио
30% (36)
0:1 Лацио
15% (18)
2:1 Удинезе
5% (6)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:0 Удинезе
2.5% (3)
2:3 Лацио
1.7% (2)
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