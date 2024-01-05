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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Эмполи
 
Позже
Милан
Эмполи
Милан

История личных встреч

Эмполи
Милан

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

8
19

Голов в среднем за матч

1.14
2.71

Среднее время на гол

78
33

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.71

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
52

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.17
Коваленко Виктор 2 0.11
Канчельери Маттео 1 0.06
Фаццини Якопо 1 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.06
Бальданци Томмазо 1 0.06
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 8 (3) 0.44
Пулишич Кристиан 6 0.33
Леау Рафаэл 3 0.17
Йович Лука 3 0.17
Томори Фикайо 3 0.17
Окафор Ноа 3 0.17
Рейндерс Тиджани 2 0.11
Эрнандес Тео 2 (1) 0.11
Лофтус-Чик Рубен 1 0.06
Шимич Ян-Карло 1 0.06
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 8 0
Какаче Либерато 5 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Валюкевич Себастьян 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Муса Юнус 4 0
Калабрия Давиде 2 1
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Йович Лука 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0

Результаты матчей

Эмполи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Милан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
9
Эмполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Милан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

4
15
Эмполи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Милан
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

4
17
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 9
1
25%
2
12%
1-15
1
25%
4
24%
16-30
1
25%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
18%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
5
33%
5
31%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
6
40%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Пропущено

15
4
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Забито

10
32
5 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 13
11 Не забивали 2
1
10%
4
13%
1-15
2
20%
4
13%
16-30
2
20%
11
34%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
1
10%
2
6%
61-75
4
40%
5
16%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
17%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
7
23%
7
35%
61-75
6
20%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1
Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0
Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0

Результаты матчей

Эмполи
Милан

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
0.5
Больше Меньше
16
2
2
16
1.5
11
7
1
17
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Верона
 Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
18.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2024, осталось 2 дня 1 час 34 минуты.

    Главный судья: Ла Пенья Федерико

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    • Прогнозы 55
    Эмполи 0% (0)
    X 3.6% (2)
    Милан 96.4% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Милан
    5.30
    4.13
    4.10
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    Прогнозы на матч Эмполи - Милан

    Исход игры
    Эмполи
    0% (0)
    Ничья
    3.6% (2)
    Милан
    96.4% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    50.91% (28)
    Нет
    49.09% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    39.3% (22)
    0:2 Милан
    23.2% (13)
    0:1 Милан
    23.2% (13)
    1:3 Милан
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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