Тур: 19. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Ла Пенья Федерико
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Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Милан
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
8
19
Голов в среднем за матч
1.14
2.71
Среднее время на гол
78
33
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.29
1.71
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
52
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.17
|Коваленко Виктор
|2
|0.11
|Канчельери Маттео
|1
|0.06
|Фаццини Якопо
|1
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|Бальданци Томмазо
|1
|0.06
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|8 (3)
|0.44
|Пулишич Кристиан
|6
|0.33
|Леау Рафаэл
|3
|0.17
|Йович Лука
|3
|0.17
|Томори Фикайо
|3
|0.17
|Окафор Ноа
|3
|0.17
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.11
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.11
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.06
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.06
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|8
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Валюкевич Себастьян
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Калабрия Давиде
|2
|1
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Милан
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
9
Эмполи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Милан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
4
15
Эмполи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Милан
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
7
24
Голы по времени матча
Забито
4
17
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 9
1
25%
2
12%
1-15
1
25%
4
24%
16-30
1
25%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
18%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
5
33%
5
31%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
6
40%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Пропущено
15
4
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
4
27%
1
25%
76-90
Забито
10
32
5 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 13
11 Не забивали 2
1
10%
4
13%
1-15
2
20%
4
13%
16-30
2
20%
11
34%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
1
10%
2
6%
61-75
4
40%
5
16%
76-90
Пропущено
30
20
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
17%
1
5%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
7
23%
7
35%
61-75
6
20%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1
Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0
Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0
Результаты матчей
Эмполи
Милан
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
18
45
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
18
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
162
216
117
117
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|27 - 11
|43
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Милан
Исход игры
Эмполи
0% (0)
Ничья
3.6% (2)
Милан
96.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
50.91% (28)
Нет
49.09% (27)
Популярный счёт
1:2 Милан
39.3% (22)
0:2 Милан
23.2% (13)
0:1 Милан
23.2% (13)
1:3 Милан
7.1% (4)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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