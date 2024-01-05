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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Салернитана
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 51
Салернитана 2% (1)
X 0% (0)
Ювентус 98% (50)
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Салернитана
Ничья
Ювентус
8.77
8.70
4.75
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Салернитана
Ювентус

История личных встреч

Салернитана
Ювентус

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

К
6:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
2.5

Среднее время на гол

27
36

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 4 0.22
Диа Булайе 4 (1) 0.22
Кастанос Григорис 1 0.06
Чауна Лум 1 0.06
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.06
Фасио Федерико 1 0.06
Сими Нванкво 1 0.06
Кабрал Жоване 1 0.06
Пирола Лоренцо 1 0.06
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.33
Кьеза Федерико 5 (1) 0.28
Рабио Адриен 3 0.17
Гатти Федерико 3 0.17
Милик Аркадиуш 2 0.11
Камбьясо Андреа 1 0.06
Локателли Мануэль 1 0.06
Данило Луис 1 0.06
Ругани Даниэле 1 0.06
Бремер Глейсон 1 0.06
Миретти Фабио 1 0.06
Йылдыз Кенан 1 0.06
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 8 0
Маджоре Джулио 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Индзаги Филиппо 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Кандрева Антонио 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Данило Луис 4 0
Маккенни Уэстон 4 0
Гатти Федерико 4 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Милик Аркадиуш 2 0
Влахович Душан 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ювентус
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
3
Салернитана
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ювентус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

5
13
Салернитана
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Ювентус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

9
14
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
4
44%
1
7%
61-75
2
22%
5
36%
76-90

Пропущено

18
7
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
4
22%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
2
29%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
5
38%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

18
4
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
25%
16-30
3
17%
1
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Забито

15
27
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 15
8 Не забивали 1
2
13%
5
19%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
4
27%
5
19%
46-60
4
27%
4
15%
61-75
2
13%
7
26%
76-90

Пропущено

36
11
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 6
15 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 8
7
19%
1
9%
1-15
5
14%
2
18%
16-30
5
14%
2
18%
31-45
6
17%
2
18%
46-60
1
3%
2
18%
61-75
12
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1
Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2
Ювентус
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1
Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0

Результаты матчей

Салернитана
Ювентус

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
17
1
5
13
1.5
8
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Верона
 Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
18.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 4 минуты.

    Главный судья: Гуида Марко

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.5% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Салернитана 2% (1)
    X 0% (0)
    Ювентус 98% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Ювентус
    8.77
    8.70
    4.75
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    Прогнозы на матч Салернитана - Ювентус

    Исход игры
    Салернитана
    1.9% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    98.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (26)
    Меньше
    49.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (24)
    Нет
    52.94% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    38.5% (20)
    0:2 Ювентус
    34.6% (18)
    0:1 Ювентус
    13.5% (7)
    1:3 Ювентус
    5.8% (3)
    0:3 Ювентус
    3.8% (2)
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