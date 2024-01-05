Тур: 19. Стадион: Аречи. Главный судья: Гуида Марко
Позже
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Ювентус
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
2.5
Среднее время на гол
27
36
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|4
|0.22
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.22
|Кастанос Григорис
|1
|0.06
|Чауна Лум
|1
|0.06
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.06
|Фасио Федерико
|1
|0.06
|Сими Нванкво
|1
|0.06
|Кабрал Жоване
|1
|0.06
|Пирола Лоренцо
|1
|0.06
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (1)
|0.33
|Кьеза Федерико
|5 (1)
|0.28
|Рабио Адриен
|3
|0.17
|Гатти Федерико
|3
|0.17
|Милик Аркадиуш
|2
|0.11
|Камбьясо Андреа
|1
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.06
|Данило Луис
|1
|0.06
|Ругани Даниэле
|1
|0.06
|Бремер Глейсон
|1
|0.06
|Миретти Фабио
|1
|0.06
|Йылдыз Кенан
|1
|0.06
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|8
|0
|Маджоре Джулио
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Индзаги Филиппо
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Кандрева Антонио
|2
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ювентус
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
3
Салернитана
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ювентус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
5
13
Салернитана
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Ювентус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
9
14
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
4
44%
1
7%
61-75
2
22%
5
36%
76-90
Пропущено
18
7
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
4
22%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
2
29%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
5
38%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
18
4
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
25%
16-30
3
17%
1
25%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Забито
15
27
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 15
8 Не забивали 1
2
13%
5
19%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
4
27%
5
19%
46-60
4
27%
4
15%
61-75
2
13%
7
26%
76-90
Пропущено
36
11
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 6
15 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 8
7
19%
1
9%
1-15
5
14%
2
18%
16-30
5
14%
2
18%
31-45
6
17%
2
18%
46-60
1
3%
2
18%
61-75
12
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1
Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2
Ювентус
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1
Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0
Результаты матчей
Салернитана
Ювентус
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
171
513
810
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|27 - 11
|43
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана - Ювентус
Исход игры
Салернитана
1.9% (1)
Ничья
0% (0)
Ювентус
98.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (26)
Меньше
49.02% (25)
Обе команды забьют
Да
47.06% (24)
Нет
52.94% (27)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
38.5% (20)
0:2 Ювентус
34.6% (18)
0:1 Ювентус
13.5% (7)
1:3 Ювентус
5.8% (3)
0:3 Ювентус
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!