В перерыве в составе "Ромы" замена произошла. На поле вместо Манчини появился Пеллегрини. От греха подальше решил Моуриньо снять бунтаря.

Рейндерс наносил удар по воротам соперника, но не попал в цель. Свилар глазами сопроводил сферу за пределы поля. Не самый лучший выстрел.

Калабрия выполнял подачу с левого края, но ничего из этого не получилось интересного. Мяч прилетел в перчатки голкиперу, сыгравшему на выходе.

Пулишич высвободил пространство для Лофтуса-Чика, который попытался нанести выстрел по рамке оппонента, но в цель попасть не сумел.

Заканчивается основное время первого тайма. "Рома" снова на половине поля соперника застряла. Никуда не торопятся сейчас гости. Совсем.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока игроки "Милана".

Запели фанаты "Милана". Хорошее настроение у них. Все-таки их команда уверенно смотрится на фоне "Ромы", постоянно создавая угрозы у ворот соперника.

10 минут остается играть в первом тайме соперникам. Челик с правого края на дальнюю штангу, где Меньян в красивом прыжке забрал мяч в перчатки.

ОПАСНО! Леау с левого края загрузил мяч на дальнюю штангу, откуда Пулишич головой пробивал в дальний левый угол, и мяч просвистел рядом со штангой.

Лофтус-Чик упал в штрафной соперника, едва коснувшись ноги оппонента. Рефери не купился на этот эпизод. Встречу предложил судья продолжить.

Остается играть действительно немного в первом тайме. Не думаю, что рефери по такому матчу собирается добавлять слишком много. Минуты две.

Кристенсен после подачи с левого края пробивал по воротам соперника, но в цель попасть не сумел. Мяч намного правее цели полетел.

Ну, а тут как обычно. Либо Манчини, либо Парадес. В данном случае первый наступил на голеностоп Жиру. В руках рефери появилась карточка желтого цвета.

В офсайде снова "Рома" оказывается сейчас. Было положение "вне игры" у Эль-Шаарави. Снова судейский корпус на эту ситуацию реагирует.

Пулишич пошел в прессинг и заставил римлян отдать мяч его команде. Тут же вынос последовал. Овладели сферой футболисты миланского коллектива.

Кристанте отдал на Челика, который крутился-крутился на правом фланге, но так не сумел выполнить прострел в центр штрафной. Вынос игроками "Милане".

Получил Леау мяч на левом фланге, откатил снаряд на Тео, который выполнил передачу далеко не лучшего качества. Мяч спокойно за пределы поля улетел.

"Рома" уже в середину турнирной таблицы откатилась, а поражение в этом матче лишь усугубит ситуацию для римлян. А вот "Милан" третьим в любом случае окажется.

В офсайде Лукаку оказался в центре перед чужой штрафной. Боковой поднимает флажок. Фиксируется положение "вне игры" в нашем поединке.

Жиру отдал на Пулишича, который по центру продвинулся к воротам. Нанес Кристиан удар в правый угол, и в броске сумел Свилар забрать сферу в свои перчатки.

МОМЕНТИЩЕ! После удара Тео с левого края с острого угла мяч попал в штангу, после чего улетел за пределы поля. Каким-то чудом в этой ситуации не открывает счет в поединке Эрнандес.

Полчаса отыграли соперники. Не поспоришь, "Милан" хорош, и огромное количество опасных моментов в исполнении "россонери" - тому подтверждение.

ОПАСНО! Меньян выручает! С правого края штрафной Челик выцеливал дальний левый угол, и прямо из-под штанги снаряд на угловой потащил Майк! Угловой для "Ромы".

Еще один угловой сейчас заработали футболисты "Милана". С правого края Адли подал мяч на ближнюю штангу, но там Лофтус-Чик не смог протолкнуть мяч на дальнюю штангу.

20' У Дибалы очередная травма, а потому и не играет сегодня футболист. Уже четвертое повреждение в сезоне у него. Хрустальный футболист, что и говорить.

19' Ну был фол сейчас против Челик, был. Судья принимает решение отдать мяч "Роме". Попытались с дальней дистанции римляне пробить по воротам соперника, но принял на себя удар Жиру.

17' Жиру в падении через себя в итоге попытался пробить по воротам соперника. Мяч полетел слишком сильно и неточно, но Оливье остался доволен эпизодом.

16' Паредес все-таки сейчас схватил соперника за футболку. В итоге рефери решил назначить штрафной удар. До ворот метров сорок, будет выполнена подача.

15' Леау с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но прямо в руки вратарю снаряд прилетел. Спокойно в прыжке сфера забрал в перчатки Свилар.

14' Пулишич сейчас побежал прессинговать голкипера соперника, после чего вратарю "Ромы" пришлось далеко и сильно выносить мяч за пределы поля.

13' Ну что, друзья? Как теперь будет разворачиваться наша встреча? По идее, "Рома" должна проснуться и начать играть активнее. Все-таки сравнивать счет нужно гостям.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АДЛИ! 1:0!

Ясин забивает дебютный мяч за "Милан"! Пулишич отдал на Рейндерса, тот покатил на Адли. Ясин сумел убрать на замахе защитника, после чего нанес разящий выстрел в правый угол, застав кипера "Ромы" врасплох.

10' Калабрия справа получил мяч, отдал в центр. Там Леау попытался зачем-то сыграть пяткой проникающей передачей на левую штангу. Никто из партнеров такого пас от Рафы не ждал.

9' Пока только раскатываются соперники. В целом, чуть активнее впереди себя ведет "Рома", но постепенно эта самая активность сходит на "нет", и "Милан" игру перехватывает.

8' Спинаццола с левого края на Эль-Шаарави выполнял передачу на дальнюю штангу. В итоге до сферы там никто и не добрался. Мяч за пределы поля укатился.

7' Многовато ошибается "Милан" на своей половине поля. Снова передача в ноги партнеру. Прострел с правого края в центр, и там до снаряда первым добирается защитник.

6' Собственно говоря, сам угловой ни к чему интересному не привел. Сумел Леау до снаряда добраться. Сфера он вынес в аут, подальше от рамки.

4' Сразу же угловой "Рома" заработала. Пытался вратарь хозяев спасти прострел соперника и рикошет. Это привело к назначению корнера.

3' Футболисты "Милана" вышли сегодня на футбольный газон в красно-черных цветах, в то время, как футболисты "Ромы" появились на арене в белом обмундировании.

2' Сразу же в атаку устремились игроки "Милана". Жиру с левого края штрафной наносил выстрел в ближний угол, и мяч прилетел прямо по позиции Свилара!