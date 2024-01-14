Тур: 20. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Гуида Марко
Ход матча
11'
1:0
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
227 Количество передач 257
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
2.15 Победа "Милана"
-
-
-
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
10
Леау
Рафаэл
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
52
Бове
Эдоардо
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
70 Траоре ШакаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фоти Сальваторе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Милан
Рома
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
33 матча
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.18
Среднее время на гол
60
76
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.24
1.63
Среднее время на гол
72
55
Всего голов
45
46
Голов в среднем за матч
1.36
1.39
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
66
64
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|9 (4)
|0.45
|Пулишич Кристиан
|6
|0.3
|Леау Рафаэл
|3
|0.15
|Йович Лука
|3
|0.15
|Томори Фикайо
|3
|0.15
|Окафор Ноа
|3
|0.15
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0.1
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.1
|Адли Ясин
|1
|0.05
|Траоре Шака
|1
|0.05
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.05
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|8
|0.4
|Дибала Пауло
|5 (3)
|0.25
|Белотти Андреа
|3
|0.15
|Кристанте Бриан
|2
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.1
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.1
|Манчини Джанлука
|2
|0.1
|Ауа Уссем
|2
|0.1
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.05
|Кристенсен Расмус
|1
|0.05
|Азмун Сердар
|1
|0.05
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Паредес Леандро
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Калабрия Давиде
|3
|1
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Леау Рафаэл
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|9
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Льоренте Диего
|3
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Азмун Сердар
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
Результаты матчей
Милан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
4
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рома
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
17
20
Милан
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Рома
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
3
20%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Забито
20
21
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
15%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
20%
13
62%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
35
31
21 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
14%
3
10%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
12
34%
1
3%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
2
6%
1
3%
61-75
6
17%
15
48%
76-90
Пропущено
20
21
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
5%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
7
35%
3
14%
61-75
5
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0
Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0
Результаты матчей
Милан
Рома
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Милан
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
64
36
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
27
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
154
127
811
514
316
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|1:0 Заявка
|20
|13
|3
|4
|36 - 20
|42
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|7.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|8.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|9.
|0:1 Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 22
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 33
|18
|17.
|Заявка
|20
|2
|12
|6
|21 - 32
|18
|18.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|0
|2
|16 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|5.
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|8.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|9 (5)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|8 (7)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
2.15 Победа "Милана"
-
-
-
Прогнозы на матч Милан 1:0 Рома
Исход игры
Милан
83.7% (118)
Ничья
13.5% (19)
Рома
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.23% (79)
Меньше
35.77% (44)
Обе команды забьют
Да
74.8% (92)
Нет
25.2% (31)
Популярный счёт
2:1 Милан
47.5% (67)
1:0 Милан
16.3% (23)
1:1 Ничья
9.2% (13)
2:0 Милан
5.7% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Милан
1.4% (2)
1:2 Рома
1.4% (2)
3:2 Милан
1.4% (2)
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