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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Милан
1:0
Второй тайм: 52'
Рома
0'
1:0
11' Гол
Адли Ясин
43' Желтая карточка
Манчини Джанлука

Ход матча

11'
Адли Ясин
(Рейндерс Тиджани)
1:0
43'
 
Манчини Джанлука
46'
 
Пеллегрини Лоренцо
Манчини Джанлука

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 227 Количество передач 257
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 140
Милан 83.6% (117)
X 13.6% (19)
Рома 2.9% (4)
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Милан
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16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
99
Свилар
Миле
43
Кристенсен
Расмус
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
19
Челик
Зеки
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
52
Бове
Эдоардо
37
Спинаццола
Леонардо
90
Лукаку
Ромелу
92
Эль-Шаарави
Стефан
Милан
4-2-3-1
Рома
3-5-2

История личных встреч

Милан
Рома

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

33 матча

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Среднее время на гол

60
76

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.24
1.63

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

45
46

Голов в среднем за матч

1.36
1.39

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

66
64

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 9 (4) 0.45
Пулишич Кристиан 6 0.3
Леау Рафаэл 3 0.15
Йович Лука 3 0.15
Томори Фикайо 3 0.15
Окафор Ноа 3 0.15
Рейндерс Тиджани 2 0.1
Лофтус-Чик Рубен 2 0.1
Эрнандес Тео 2 (1) 0.1
Адли Ясин 1 0.05
Траоре Шака 1 0.05
Шимич Ян-Карло 1 0.05
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 8 0.4
Дибала Пауло 5 (3) 0.25
Белотти Андреа 3 0.15
Кристанте Бриан 2 0.1
Эль-Шаарави Стефан 2 0.1
Пеллегрини Лоренцо 2 0.1
Манчини Джанлука 2 0.1
Ауа Уссем 2 0.1
Спинаццола Леонардо 1 0.05
Кристенсен Расмус 1 0.05
Азмун Сердар 1 0.05
Саншеш Ренату 1 0.05
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Калабрия Давиде 3 1
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Муса Юнус 4 0
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Йович Лука 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 9 0
Жозе Моуринью 3 2
Манчини Джанлука 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Льоренте Диего 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Дибала Пауло 2 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0

Результаты матчей

Милан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
4
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рома
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

17
20
Милан
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Рома
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
3
20%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

20
21
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
15%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
20%
13
62%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

35
31
21 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
14%
3
10%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
12
34%
1
3%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
2
6%
1
3%
61-75
6
17%
15
48%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
5%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
7
35%
3
14%
61-75
5
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0
Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0

Результаты матчей

Милан
Рома

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Милан
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
6
4
3
6
2.5
2
8
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
2
7
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
4
12
7
1.5
8
11
5
14
2.5
3
16
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 1:0 Заявка 20 13 3 4 36 - 20 42
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
6.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
7.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
8.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
9.
Рома
 0:1 Заявка 20 8 5 7 31 - 22 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Кальяри
 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
17.
Удинезе
 Заявка 20 2 12 6 21 - 32 18
18.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Милан
 1:0 Заявка 10 8 0 2 16 - 4 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
4.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
5.
Рома
 0:1 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
7.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
8.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 1:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
Рома
 0:1 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Фиорентина Раньери Лука 10
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Пулишич высвободил пространство для Лофтуса-Чика, который попытался нанести выстрел по рамке оппонента, но в цель попасть не сумел. 
  • 50'
    Калабрия выполнял подачу с левого края, но ничего из этого не получилось интересного. Мяч прилетел в перчатки голкиперу, сыгравшему на выходе.
  • 49'
    Рейндерс наносил удар по воротам соперника, но не попал в цель. Свилар глазами сопроводил сферу за пределы поля. Не самый лучший выстрел. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Ромы" замена произошла. На поле вместо Манчини появился Пеллегрини. От греха подальше решил Моуриньо снять бунтаря. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока игроки "Милана". 
  • 44'
    Заканчивается основное время первого тайма. "Рома" снова на половине поля соперника застряла. Никуда не торопятся сейчас гости. Совсем. 
  • Офсайд
    43'
    В офсайде снова "Рома" оказывается сейчас. Было положение "вне игры" у Эль-Шаарави. Снова судейский корпус на эту ситуацию реагирует. 
  • Желтая карточка
    42'
    Ну, а тут как обычно. Либо Манчини, либо Парадес. В данном случае первый наступил на голеностоп Жиру. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. 
  • 40'
    Кристенсен после подачи с левого края пробивал по воротам соперника, но в цель попасть не сумел. Мяч намного правее цели полетел. 
  • 39'
    Остается играть действительно немного в первом тайме. Не думаю, что рефери по такому матчу собирается добавлять слишком много. Минуты две. 
  • Судья
    38'
    Лофтус-Чик упал в штрафной соперника, едва коснувшись ноги оппонента. Рефери не купился на этот эпизод. Встречу предложил судья продолжить. 
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! Леау с левого края загрузил мяч на дальнюю штангу, откуда Пулишич головой пробивал в дальний левый угол, и мяч просвистел рядом со штангой.
  • 35'
    10 минут остается играть в первом тайме соперникам. Челик с правого края на дальнюю штангу, где Меньян в красивом прыжке забрал мяч в перчатки.
  • 34'
    Запели фанаты "Милана". Хорошее настроение у них. Все-таки их команда уверенно смотрится на фоне "Ромы", постоянно создавая угрозы у ворот соперника. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      32'
      Еще один угловой сейчас заработали футболисты "Милана". С правого края Адли подал мяч на ближнюю штангу, но там Лофтус-Чик не смог протолкнуть мяч на дальнюю штангу. 
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! Меньян выручает! С правого края штрафной Челик выцеливал дальний левый угол, и прямо из-под штанги снаряд на угловой потащил Майк! Угловой для "Ромы". 
    • 30'
      Полчаса отыграли соперники. Не поспоришь, "Милан" хорош, и огромное количество опасных моментов в исполнении "россонери" - тому подтверждение. 
    • Штанга
      28'
      МОМЕНТИЩЕ! После удара Тео с левого края с острого угла мяч попал в штангу, после чего улетел за пределы поля. Каким-то чудом в этой ситуации не открывает счет в поединке Эрнандес. 
    • Опасный момент
      27'
      Жиру отдал на Пулишича, который по центру продвинулся к воротам. Нанес Кристиан удар в правый угол, и в броске сумел Свилар забрать сферу в свои перчатки.
    • Офсайд
      26'
      В офсайде Лукаку оказался в центре перед чужой штрафной. Боковой поднимает флажок. Фиксируется положение "вне игры" в нашем поединке. 
    • 25'
      "Рома" уже в середину турнирной таблицы откатилась, а поражение в этом матче лишь усугубит ситуацию для римлян. А вот "Милан" третьим в любом случае окажется.
    • 24'
      Получил Леау мяч на левом фланге, откатил снаряд на Тео, который выполнил передачу далеко не лучшего качества. Мяч спокойно за пределы поля улетел. 
    • 23'
      Кристанте отдал на Челика, который крутился-крутился на правом фланге, но так не сумел выполнить прострел в центр штрафной. Вынос игроками "Милане". 
    • 21'
      Пулишич пошел в прессинг и заставил римлян отдать мяч его команде. Тут же вынос последовал. Овладели сферой футболисты миланского коллектива. 
    • 20'
      У Дибалы очередная травма, а потому и не играет сегодня футболист. Уже четвертое повреждение в сезоне у него. Хрустальный футболист, что и говорить.
    • Фол, нарушение
      19'
      Ну был фол сейчас против Челик, был. Судья принимает решение отдать мяч "Роме". Попытались с дальней дистанции римляне пробить по воротам соперника, но принял на себя удар Жиру. 
    • 17'
      Жиру в падении через себя в итоге попытался пробить по воротам соперника. Мяч полетел слишком сильно и неточно, но Оливье остался доволен эпизодом. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Паредес все-таки сейчас схватил соперника за футболку. В итоге рефери решил назначить штрафной удар. До ворот метров сорок, будет выполнена подача. 
    • 15'
      Леау с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но прямо в руки вратарю снаряд прилетел. Спокойно в прыжке сфера забрал в перчатки Свилар. 
    • 14'
      Пулишич сейчас побежал прессинговать голкипера соперника, после чего вратарю "Ромы" пришлось далеко и сильно выносить мяч за пределы поля. 
    • 13'
      Ну что, друзья? Как теперь будет разворачиваться наша встреча? По идее, "Рома" должна проснуться и начать играть активнее. Все-таки сравнивать счет нужно гостям. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АДЛИ! 1:0!
      Ясин забивает дебютный мяч за "Милан"! Пулишич отдал на Рейндерса, тот покатил на Адли. Ясин сумел убрать на замахе защитника, после чего нанес разящий выстрел в правый угол, застав кипера "Ромы" врасплох.
    • 10'
      Калабрия справа получил мяч, отдал в центр. Там Леау попытался зачем-то сыграть пяткой проникающей передачей на левую штангу. Никто из партнеров такого пас от Рафы не ждал.
    • 9'
      Пока только раскатываются соперники. В целом, чуть активнее впереди себя ведет "Рома", но постепенно эта самая активность сходит на "нет", и "Милан" игру перехватывает. 
    • 8'
      Спинаццола с левого края на Эль-Шаарави выполнял передачу на дальнюю штангу. В итоге до сферы там никто и не добрался. Мяч за пределы поля укатился. 
    • 7'
      Многовато ошибается "Милан" на своей половине поля. Снова передача в ноги партнеру. Прострел с правого края в центр, и там до снаряда первым добирается защитник.
    • 6'
      Собственно говоря, сам угловой ни к чему интересному не привел. Сумел Леау до снаряда добраться. Сфера он вынес в аут, подальше от рамки. 
    • Угловой
      4'
      Сразу же угловой "Рома" заработала. Пытался вратарь хозяев спасти прострел соперника и рикошет. Это привело к назначению корнера.
    • 3'
      Футболисты "Милана" вышли сегодня на футбольный газон в красно-черных цветах, в то время, как футболисты "Ромы" появились на арене в белом обмундировании.
    • 2'
      Сразу же в атаку устремились игроки "Милана". Жиру с левого края штрафной наносил выстрел в ближний угол, и мяч прилетел прямо по позиции Свилара!
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:0 Рома

    Исход игры
    Милан
    83.7% (118)
    Ничья
    13.5% (19)
    Рома
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.23% (79)
    Меньше
    35.77% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    74.8% (92)
    Нет
    25.2% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    47.5% (67)
    1:0 Милан
    16.3% (23)
    1:1 Ничья
    9.2% (13)
    2:0 Милан
    5.7% (8)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    3:1 Милан
    1.4% (2)
    1:2 Рома
    1.4% (2)
    3:2 Милан
    1.4% (2)
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