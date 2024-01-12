  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Милан
 
Позже
Рома
Прогнозы 44
Милан 81.8% (36)
X 13.6% (6)
Рома 4.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Рома
2.23
Реклама, ligastavok.ru
3.80
Реклама, betboom.ru
3.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Милан
Рома

История личных встреч

Милан
Рома

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

33 матча

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.18

Среднее время на гол

60
76

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.24
1.63

Среднее время на гол

72
55

Всего голов

45
46

Голов в среднем за матч

1.36
1.39

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

66
64

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 9 (4) 0.47
Пулишич Кристиан 6 0.32
Леау Рафаэл 3 0.16
Йович Лука 3 0.16
Томори Фикайо 3 0.16
Окафор Ноа 3 0.16
Лофтус-Чик Рубен 2 0.11
Рейндерс Тиджани 2 0.11
Эрнандес Тео 2 (1) 0.11
Траоре Шака 1 0.05
Шимич Ян-Карло 1 0.05
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 8 0.42
Дибала Пауло 5 (3) 0.26
Белотти Андреа 3 0.16
Кристанте Бриан 2 0.11
Эль-Шаарави Стефан 2 0.11
Пеллегрини Лоренцо 2 0.11
Манчини Джанлука 2 0.11
Ауа Уссем 2 0.11
Спинаццола Леонардо 1 0.05
Кристенсен Расмус 1 0.05
Азмун Сердар 1 0.05
Саншеш Ренату 1 0.05
Паредес Леандро 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Калабрия Давиде 3 1
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Муса Юнус 4 0
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Йович Лука 2 0
Леау Рафаэл 2 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 9 0
Жозе Моуринью 3 2
Лукаку Ромелу 3 1
Кристанте Бриан 4 0
Манчини Джанлука 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Залевски Никола 2 1
Льоренте Диего 3 0
Пеллегрини Лоренцо 3 0
Ауа Уссем 3 0
Дибала Пауло 2 0
Азмун Сердар 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0

Результаты матчей

Милан
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
4
Милан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рома
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

17
20
Милан
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Рома
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
3
20%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Забито

20
21
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
15%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
6
30%
1
5%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
20%
13
62%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

35
31
21 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
14%
3
10%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
12
34%
1
3%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
2
6%
1
3%
61-75
6
17%
15
48%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
5%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
20%
5
24%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
7
35%
3
14%
61-75
5
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0
Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0
Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1 Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0

Результаты матчей

Милан
Рома

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Милан
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
6
4
3
6
2.5
2
8
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
2
7
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
4
12
7
1.5
8
11
5
14
2.5
3
16
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 19 15 3 1 44 - 9 48
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
7.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
8.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
9.
Наполи
 Заявка 19 8 4 7 28 - 24 28
10.
Торино
 Заявка 19 7 6 6 18 - 18 27
11.
Монца
 Заявка 19 6 7 6 19 - 20 25
12.
Дженоа
 Заявка 19 5 6 8 20 - 24 21
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18.
Верона
 Заявка 19 3 5 11 16 - 26 14
19.
Эмполи
 Заявка 19 3 4 12 10 - 33 13
20.
Салернитана
 Заявка 19 2 6 11 16 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
17.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
17.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
18.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 16 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 8 (2)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Милан.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.12. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.12 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Милан 81.8% (36)
    X 13.6% (6)
    Рома 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Рома
    2.23
    Реклама, ligastavok.ru
    3.80
    Реклама, betboom.ru
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Милан - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Милан - Рома

    Исход игры
    Милан
    81.8% (36)
    Ничья
    13.6% (6)
    Рома
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (28)
    Нет
    31.71% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    45.5% (20)
    1:0 Милан
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    2:0 Милан
    9.1% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Милан
    Рома
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный