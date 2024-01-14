Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Удинезе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Камара Ассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Удинезе

45' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Самарджич Лазар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Самарджич Лазар бьет со штрафного в створ, но Пьетро Терраччано держит все под контролем

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Камара Ассан получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Удар от ворот произведет Удинезе

34' Кайоде Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

30' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

30' Хорошую попытку сделал Перейра Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Камара Ассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Камара Ассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Фиорентина

28' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ох, нехорошо это выглядит. Бираги Кристиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Лукка Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Самарджич Лазар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Удар от ворот произведет Фиорентина

18' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Кайоде Майкл из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Г О О О О Л - Ловрич Санди забивает с левой ноги!

10' Лукка Лоренцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Фиорентина

8' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Фиорентина

4' Феррейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

2' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фиорентина начинает с центра поля