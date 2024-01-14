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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Фиорентина
2:2
Конец матча
Удинезе
0'
0:1
10' Гол
Ловрич Санди
35' Желтая карточка
Камара Ассан
1:1
55' Гол
Бельтран Лукас
62' Желтая карточка
Раньери Лука
1:2
73' Гол
Товен Флорьян
2:2
87' Пенальти
Нзола М'Бала
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Ловрич Санди
(Лукка Лоренцо)
35'
 
Камара Ассан
46'
Фараони Марко
Кайоде Майкл
 
46'
Мело Артур
Дункан Альфред
 
55'
Бельтран Лукас
(Фараони Марко)
1:1
58'
 
Товен Флорьян
Самарджич Лазар
58'
 
Саксесс Исаак
Лукка Лоренцо
58'
 
Эхизибуэ Кингсли
Эбоселе Фести
62'
Раньери Лука
 
73'
1:2
Товен Флорьян
(Ловрич Санди)
76'
Нзола М'Бала
Брекало Йосип
 
87'
Нзола М'Бала
2:2
88'
Барак Антонин
Иконе Жонатан
 
88'
Миленкович Никола
Раньери Лука
 
90'
 
Тиквич Антонио
Камара Ассан

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 537 Количество передач 230
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Фиорентина 92.2% (119)
X 7% (9)
Удинезе 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
38
Мандрагора
Роландо
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
77
Брекало
Йосип
9
Бельтран
Лукас
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
18
Перес
Неуэн
31
Кристенсен
Томас
2
Эбоселе
Фести
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
24
Самарджич
Лазар
12
Камара
Ассан
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
Фиорентина
4-2-3-1
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Фиорентина
Удинезе

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

37 матчей

56.8%
10.8%
32.4%
21 победа 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
0:1
СA
1:0
К
0:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:0
СA
3:1
К
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

41
19

Голов в среднем за матч

2.41
0.95

Среднее время на гол

37
94

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

66
37

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.3
Гонсалес Николас 6 (1) 0.3
Бельтран Лукас 4 (1) 0.2
Мартинес Лукас II 3 0.15
Нзола М'Бала 2 (1) 0.1
Раньери Лука 2 0.1
Дункан Альфред 1 0.05
Бираги Кристиано 1 0.05
Соттиль Риккардо 1 0.05
Мандрагора Роландо 1 0.05
Куаме Кристиан 1 0.05
Брекало Йосип 1 0.05
Кайоде Майкл 0 0
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.3
Перейра Роберто 3 (1) 0.15
Товен Флорьян 3 (1) 0.15
Самарджич Лазар 2 0.1
Уолас Соуза 2 0.1
Ловрич Санди 1 0.05
Кабаселе Кристиан 1 0.05
Пайеро Мартин 1 0.05
Саррага Ойер 1 0.05
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 10 0
Бираги Кристиано 5 0
Иконе Жонатан 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Мартинес Лукас II 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Инфантино Джино 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Товен Флорьян 3 0
Саксесс Исаак 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Камара Ассан 2 0
Эбоселе Фести 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Уолас Соуза 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
7
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

12
11
Фиорентина
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
18%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
35%
2
25%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
6
38%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
5
42%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
18%
3
18%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
7
41%
76-90

Забито

29
20
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
7
24%
1
5%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
7
35%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
8
28%
2
10%
76-90

Пропущено

22
33
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
18%
3
9%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
5
23%
1
3%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
3
14%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0
Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2
Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0

Результаты матчей

Фиорентина
Удинезе

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
4
6
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
14
6
9
11
1.5
5
15
5
15
2.5
2
18
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 2:0 Заявка 20 13 3 4 37 - 20 42
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
6.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
7.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
8.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
9.
Рома
 0:2 Заявка 20 8 5 7 31 - 23 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Кальяри
 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
17.
Удинезе
 Заявка 20 2 12 6 21 - 32 18
18.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Милан
 2:0 Заявка 10 8 0 2 17 - 4 24
3.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
4.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
5.
Рома
 0:2 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
7.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
8.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 2:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
14.
Рома
 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Фиорентина Раньери Лука 10
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Фиорентина играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Фиорентина: 70%, Удинезе: 30%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 95'
    Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Бельтран Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Фиорентина 92.2% (119)
    X 7% (9)
    Удинезе 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:2 Удинезе

    Исход игры
    Фиорентина
    92.2% (119)
    Ничья
    7% (9)
    Удинезе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.82% (62)
    Меньше
    49.18% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    54.92% (67)
    Нет
    45.08% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    42.6% (55)
    1:0 Фиорентина
    25.6% (33)
    2:0 Фиорентина
    15.5% (20)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    3:1 Фиорентина
    3.1% (4)
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