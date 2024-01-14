Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Феррейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Товен Флорьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Товен Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Команда Фиорентина сравняла счет! Игра продолжается!

87' Г О О О О О Л - Нзола М'Бала из команды Фиорентина забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Мадука Окойe прыгнул не в ту сторону.

86' После проверки VAR судья изменил решение - Фиорентина пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фиорентина

85' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Удинезе

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Перес Неуэн получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Перес Неуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Иконе Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

75' Товен Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Г О О О О Л - Товен Флорьян забивает с правой ноги!

73' Ловрич Санди из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Удинезе

72' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Бонавентура Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Фиорентина

68' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Бонавентура Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

65' Фараони Марко из команды Фиорентина наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Товен Флорьян бьет со штрафного в створ, но Пьетро Терраччано держит все под контролем

64' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Раньери Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

60' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Удинезе

57' Брекало Йосип из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Фараони Марко из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Удар от ворот произведет Фиорентина

55' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Брекало Йосип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Мандрагора Роландо пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

52' Фараони Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Мартинес Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Эбоселе Фести создает голевую возможность для своего партнера по команде.