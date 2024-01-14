Тур: 20. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Пайретто Лука
2:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЛоврич Санди
35' Желтая карточкаКамара Ассан
1:1
55' ГолБельтран Лукас
62' Желтая карточкаРаньери Лука
1:2
73' ГолТовен Флорьян
2:2
87' ПенальтиНзола М'Бала
90'+6
Ход матча
10'
0:1
35'
55'
1:1
62'
73'
1:2
87'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
537 Количество передач 230
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
12
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Удинезе
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
37 матчей
56.8%
10.8%
32.4%
21 победа 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.6%
27%
24.4%
18 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
19
Голов в среднем за матч
2.41
0.95
Среднее время на гол
37
94
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.25
1.06
Среднее время на гол
72
85
Всего голов
66
37
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.3
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.3
|Бельтран Лукас
|4 (1)
|0.2
|Мартинес Лукас II
|3
|0.15
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.1
|Раньери Лука
|2
|0.1
|Дункан Альфред
|1
|0.05
|Бираги Кристиано
|1
|0.05
|Соттиль Риккардо
|1
|0.05
|Мандрагора Роландо
|1
|0.05
|Куаме Кристиан
|1
|0.05
|Брекало Йосип
|1
|0.05
|Кайоде Майкл
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.3
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.15
|Товен Флорьян
|3 (1)
|0.15
|Самарджич Лазар
|2
|0.1
|Уолас Соуза
|2
|0.1
|Ловрич Санди
|1
|0.05
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.05
|Пайеро Мартин
|1
|0.05
|Саррага Ойер
|1
|0.05
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|10
|0
|Бираги Кристиано
|5
|0
|Иконе Жонатан
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Терраччиано Пьетро
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Бельтран Лукас
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Товен Флорьян
|3
|0
|Саксесс Исаак
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Эбоселе Фести
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
7
Фиорентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
12
11
Фиорентина
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
18%
1
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
35%
2
25%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
6
38%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
5
42%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
18%
3
18%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
7
41%
76-90
Забито
29
20
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
7
24%
1
5%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
4
14%
7
35%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
8
28%
2
10%
76-90
Пропущено
22
33
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
18%
3
9%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
3
14%
8
24%
31-45
5
23%
1
3%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
3
14%
13
39%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0
Удинезе
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2
Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0 Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0
Результаты матчей
Фиорентина
Удинезе
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
46
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
146
911
515
515
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|2:0 Заявка
|20
|13
|3
|4
|37 - 20
|42
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|7.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|8.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|9.
|0:2 Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 23
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 33
|18
|17.
|Заявка
|20
|2
|12
|6
|21 - 32
|18
|18.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|2:0 Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 4
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|5.
|0:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|8.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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|Дуда Ондрей
|2 7
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 2:2 Удинезе
Исход игры
Фиорентина
92.2% (119)
Ничья
7% (9)
Удинезе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.82% (62)
Меньше
49.18% (60)
Обе команды забьют
Да
54.92% (67)
Нет
45.08% (55)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
42.6% (55)
1:0 Фиорентина
25.6% (33)
2:0 Фиорентина
15.5% (20)
1:1 Ничья
4.7% (6)
3:1 Фиорентина
3.1% (4)
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