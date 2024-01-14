Тур: 20. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
4
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Лацио
Лечче
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.73
1.82
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
52
49
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (3)
|0.21
|Альберто Луис
|3
|0.16
|Весино Матиас
|3
|0.16
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.16
|Кастельянос Валентин
|2
|0.11
|Андерсон Фелипе
|1
|0.05
|Камада Даити
|1
|0.05
|Исаксен Густав
|1
|0.05
|Педро Родригес
|1
|0.05
|Патрик
|1
|0.05
|Гендузи Маттео
|1
|0.05
|Пеллегрини Лука
|1
|0.05
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.21
|Пикколи Роберто
|3 (1)
|0.16
|Банда Ламек
|2
|0.11
|Уден Реми
|2
|0.11
|Алмквист Понтус
|2
|0.11
|Сансоне Никола
|1
|0.05
|Жендрей Валентен
|1
|0.05
|Гонсалес Хоан
|1
|0.05
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.05
|Рамадани Юльбер
|1
|0.05
|Рафья Хамза
|1
|0.05
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.05
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Альберто Луис
|5
|0
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
|Хила Марио
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|8
|0
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Понграчич Марин
|5
|0
|Банда Ламек
|3
|1
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
9
Лацио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лечче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
9
12
Лацио
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Лечче
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
4
44%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
17%
2
17%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
6
50%
76-90
Пропущено
13
12
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Забито
22
21
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
5
23%
3
14%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
5
23%
6
29%
61-75
4
18%
8
38%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
3
14%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2
Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0
Лечче
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1
Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1
Результаты матчей
Лацио
Лечче
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Лацио
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
36
46
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
46
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
712
613
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 19
|33
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 16
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|8.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|23 - 20
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 21
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 25
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|19 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|18.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|9 (5)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|8 (7)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио - Лечче
Исход игры
Лацио
93.4% (128)
Ничья
5.1% (7)
Лечче
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.59% (60)
Меньше
50.41% (61)
Обе команды забьют
Да
50.41% (61)
Нет
49.59% (60)
Популярный счёт
2:1 Лацио
36.5% (50)
2:0 Лацио
24.8% (34)
1:0 Лацио
16.8% (23)
3:1 Лацио
4.4% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:0 Лацио
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!