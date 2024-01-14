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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Лацио
 
Позже
Лечче

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 135
Лацио 94.1% (127)
X 4.4% (6)
Лечче 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
Ничья
Лечче
5.65
4.00
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6.43
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
4
Патрик
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
16
Гонсалес
Хоан
10
Уден
Реми
9
Крстович
Никола
7
Алмквист
Понтус
Лацио
4-3-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Лацио
Лечче

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:4
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.73
1.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

52
49

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.21
Альберто Луис 3 0.16
Весино Матиас 3 0.16
Дзакканьи Маттиа 3 0.16
Кастельянос Валентин 2 0.11
Андерсон Фелипе 1 0.05
Камада Даити 1 0.05
Исаксен Густав 1 0.05
Педро Родригес 1 0.05
Патрик 1 0.05
Гендузи Маттео 1 0.05
Пеллегрини Лука 1 0.05
Лаццари Мануэль 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.21
Пикколи Роберто 3 (1) 0.16
Банда Ламек 2 0.11
Уден Реми 2 0.11
Алмквист Понтус 2 0.11
Сансоне Никола 1 0.05
Жендрей Валентен 1 0.05
Гонсалес Хоан 1 0.05
Ди Франческо Федерико 1 0.05
Рамадани Юльбер 1 0.05
Рафья Хамза 1 0.05
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.05
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 1
Альберто Луис 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Катальди Данило 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Ровелла Николо 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Исаксен Густав 3 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Марушич Адам 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Казале Николо 1 0
Хила Марио 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 8 0
Гонсалес Хоан 6 0
Понграчич Марин 5 0
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Жендрей Валентен 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Блен Алексис 1 0
Уден Реми 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0

Результаты матчей

Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
9
Лацио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лечче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

9
12
Лацио
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Лечче
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
3
30%
4
44%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
17%
2
17%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
6
50%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Забито

22
21
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
5
23%
3
14%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
5
23%
6
29%
61-75
4
18%
8
38%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2
Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0
Лечче
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1
Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1

Результаты матчей

Лацио
Лечче

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Лацио
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
4
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
7
12
1.5
6
13
2
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Болонья
 Заявка 19 8 8 3 22 - 16 32
6.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
7.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
8.
Лацио
 Заявка 19 9 3 7 23 - 20 30
9.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 19 4 9 6 20 - 25 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
17.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
18.
Кальяри
 Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
9.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
14.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
15.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
17.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
18.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Лечче Рамадани Юльбер 8
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Лечче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2024, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 135
Лацио 94.1% (127)
X 4.4% (6)
Лечче 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Лечче
5.65
4.00
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6.43
Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лацио - Лечче

Исход игры
Лацио
93.4% (128)
Ничья
5.1% (7)
Лечче
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.59% (60)
Меньше
50.41% (61)
Обе команды забьют
Да
50.41% (61)
Нет
49.59% (60)
Популярный счёт
2:1 Лацио
36.5% (50)
2:0 Лацио
24.8% (34)
1:0 Лацио
16.8% (23)
3:1 Лацио
4.4% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:0 Лацио
1.5% (2)
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