Mario Gila выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Mario Gila выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Жендрей Валентен получил желтую карточку от судьи

45' Дзакканьи Маттиа получил желтую карточку от судьи

44' Mario Gila выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Лацио

42' Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали

42' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Лацио

34' Хорошую попытку сделал Каба Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Баскиротто Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Уден Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Лацио

28' Удар от ворот произведет Лацио

27' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Mario Gila наказан за толчок Крстович Никола

26' Алмквист Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

17' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

17' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Лечче

13' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хорошую попытку сделал Крстович Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

10' Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Баскиротто Федерико нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

8' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Крстович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Лечче

3' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лацио начинает с центра поля