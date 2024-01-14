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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Лацио
1:0
Конец матча
Лечче
0'
45' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
45' Желтая карточка
Жендрей Валентен
1:0
58' Гол
Андерсон Фелипе
75' Желтая карточка
Венути Лоренцо
77' Желтая карточка
Гендузи Маттео
81' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
89' Желтая карточка
Весино Матиас
90' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
90' Желтая карточка
Понграчич Марин
90'+5

Ход матча

24'
Романьоли Алессио
Патрик
 
45'
Дзакканьи Маттиа
 
45'
 
Жендрей Валентен
46'
Педро Родригес
Исаксен Густав
 
57'
 
Венути Лоренцо
Жендрей Валентен
58'
Андерсон Фелипе
(Альберто Луис)
1:0
65'
Весино Матиас
Альберто Луис
 
65'
Лаццари Мануэль
Пеллегрини Лука
 
72'
 
Блен Алексис
Каба Мохамед
72'
 
Стрефецца Габриэль
Гонсалес Хоан
75'
 
Венути Лоренцо
77'
Гендузи Маттео
 
79'
Иммобиле Чиро
Дзакканьи Маттиа
 
81'
 
Рамадани Юльбер
85'
 
Доргу Патрик
Галло Антонино
86'
 
Пикколи Роберто
Уден Реми
89'
Весино Матиас
 
90'
Иммобиле Чиро
 
90'
 
Понграчич Марин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 518 Количество передач 453
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 138
Лацио 93.5% (129)
X 5.1% (7)
Лечче 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
16
Гонсалес
Хоан
10
Уден
Реми
9
Крстович
Никола
7
Алмквист
Понтус
Лацио
4-3-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Лацио
Лечче

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:4
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.73
1.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

52
49

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.2
Альберто Луис 3 0.15
Весино Матиас 3 0.15
Дзакканьи Маттиа 3 0.15
Андерсон Фелипе 2 0.1
Кастельянос Валентин 2 0.1
Камада Даити 1 0.05
Исаксен Густав 1 0.05
Педро Родригес 1 0.05
Патрик 1 0.05
Гендузи Маттео 1 0.05
Пеллегрини Лука 1 0.05
Лаццари Мануэль 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.2
Пикколи Роберто 3 (1) 0.15
Банда Ламек 2 0.1
Уден Реми 2 0.1
Алмквист Понтус 2 0.1
Сансоне Никола 1 0.05
Жендрей Валентен 1 0.05
Гонсалес Хоан 1 0.05
Ди Франческо Федерико 1 0.05
Рамадани Юльбер 1 0.05
Рафья Хамза 1 0.05
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.05
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 1
Иммобиле Чиро 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Катальди Данило 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Ровелла Николо 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Весино Матиас 3 0
Исаксен Густав 3 0
Романьоли Алессио 2 0
Марушич Адам 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0
Хила Марио 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 9 0
Понграчич Марин 6 0
Гонсалес Хоан 6 0
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Жендрей Валентен 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Блен Алексис 1 0
Уден Реми 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0

Результаты матчей

Лацио
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Лечче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
9
Лацио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лечче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

9
12
Лацио
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Лечче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
27%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
4
44%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
17%
2
17%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
6
50%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Забито

23
21
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
5
22%
3
14%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
22%
6
29%
61-75
4
17%
8
38%
76-90

Пропущено

21
25
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
5
24%
5
20%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2
Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0
Лечче
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1
Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1

Результаты матчей

Лацио
Лечче

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%

Тоталы голов в матче

Лацио
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
6
7
13
1.5
6
14
2
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
6.
Болонья
 1:2 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
7.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
8.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
9.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Кальяри
 2:1 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
17.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
18.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 1:2 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
7.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
8.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 2:1 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 1:2 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 2:1 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лацио вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лацио: 47%, Лечче: 53%.
  • 95'
    Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Mario Gila выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Лечче начинает контратаку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 138
    Лацио 93.5% (129)
    X 5.1% (7)
    Лечче 1.4% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:0 Лечче

    Исход игры
    Лацио
    93.5% (129)
    Ничья
    5.1% (7)
    Лечче
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.59% (60)
    Меньше
    50.41% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    50.41% (61)
    Нет
    49.59% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    36.2% (50)
    2:0 Лацио
    24.6% (34)
    1:0 Лацио
    16.7% (23)
    3:1 Лацио
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    3:0 Лацио
    1.4% (2)
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