Тур: 20. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
3' Желтая карточкаПош Штефан
0:1
24' ГолОрсолини Риккардо
1:1
31' ГолПетанья Андреа
45' Желтая карточкаНандес Найтан
45' Желтая карточкаДоссена Альберто
2:1
69' Гол в свои воротаКалафьори Рикардо
Ход матча
3'
24'
0:1
31'
45'
45'
69'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
214 Количество передач 318
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Прати
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Кальяри
Болонья
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
27 матчей
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.46
0.71
Среднее время на гол
61
126
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
1.48
0.85
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.2
|Лувумбу Зито
|3
|0.15
|Виола Николас
|2
|0.1
|Доссена Альберто
|2
|0.1
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.1
|Петанья Андреа
|1
|0.05
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.05
|Лападула Джанлука
|1
|0.05
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.05
|Макумбу Антуан
|1
|0.05
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7 (1)
|0.35
|Орсолини Риккардо
|5 (1)
|0.25
|Фергюсон Льюис
|4
|0.2
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.1
|Фаббьян Джованни
|2
|0.1
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.05
|Моро Никола
|1
|0.05
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|3
|2
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Лувумбу Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Виола Николас
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Нандес Найтан
|2
|0
|Доссена Альберто
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Фергюсон Льюис
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Зиркзее Джошуа
|5
|0
|Мотта Тьяго
|4
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Болонья
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
6
Кальяри
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
3
13
Кальяри
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Болонья
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
6
55%
0
0%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
5
33%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
5
33%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Пропущено
16
6
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Забито
18
21
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
6
29%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
8
44%
5
24%
76-90
Пропущено
31
17
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
3
10%
3
18%
1-15
5
16%
5
29%
29%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
8
26%
4
24%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
6
19%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0
Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1
Болонья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0
Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2
Результаты матчей
Кальяри
Болонья
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
36
55
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
63
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
145
415
712
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|29 - 12
|46
|3.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|27 - 19
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|6.
|1:2 Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|7.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|8.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 21
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 21
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|26 - 33
|19
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|16.
|2:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 33
|18
|17.
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|19 - 30
|17
|18.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|3.
|1:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|2:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|1:2 Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|19.
|2:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|9 (5)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|8 (7)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Болонья
Исход игры
Кальяри
17.5% (22)
Ничья
42.9% (54)
Болонья
39.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
37.7% (46)
Меньше
62.3% (76)
Обе команды забьют
Да
78.69% (96)
Нет
21.31% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (50)
1:2 Болонья
22.2% (28)
2:1 Кальяри
12.7% (16)
0:1 Болонья
11.1% (14)
0:2 Болонья
3.2% (4)
1:0 Кальяри
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
1:3 Болонья
1.6% (2)
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