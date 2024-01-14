  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Кальяри
2:1
Второй тайм: 85'
Болонья
0'
3' Желтая карточка
Пош Штефан
0:1
24' Гол
Орсолини Риккардо
1:1
31' Гол
Петанья Андреа
45' Желтая карточка
Нандес Найтан
45' Желтая карточка
Доссена Альберто
2:1
69' Гол в свои ворота
Калафьори Рикардо

Ход матча

3'
 
Пош Штефан
24'
0:1
Орсолини Риккардо
(Пош Штефан)
31'
Петанья Андреа
(Доссена Альберто)
1:1
45'
Нандес Найтан
 
45'
Доссена Альберто
 
46'
Дентелло Пауло
Ауджелло Томмазо
 
66'
 
Ликояннис Хараламбос
Кристиансен Виктор
66'
 
Фаббьян Джованни
Эбишер Мишель
69'
Калафьори Рикардо
2:1
78'
 
Моро Никола
Ван Хойдонк Сидней
82'
Ди Пардо Алессандро
Нандес Найтан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 214 Количество передач 318
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 126
Кальяри 17.5% (22)
X 42.9% (54)
Болонья 39.7% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Болонья
5.84
3.85
Реклама, fon.bet
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
23
Ветеска
Матеуш
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
25
Сулемана
Ибрахим
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
8
Нандес
Найтан
10
Виола
Николас
32
Петанья
Андреа
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
26
Лукуми
Джон
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
19
Фергюсон
Льюис
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
20
Эбишер
Мишель
82
Урбаньски
Кацпер
77
Ван
Хойдонк
Сидней
Кальяри
4-3-2-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Болонья

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:1
К
1:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
К
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.46
0.71

Среднее время на гол

61
126

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

1.48
0.85

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.2
Лувумбу Зито 3 0.15
Виола Николас 2 0.1
Доссена Альберто 2 0.1
Ористанио Гаэтано 2 0.1
Петанья Андреа 1 0.05
Нандес Найтан 1 (1) 0.05
Лападула Джанлука 1 0.05
Дзаппа Габриэле 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 7 (1) 0.35
Орсолини Риккардо 5 (1) 0.25
Фергюсон Льюис 4 0.2
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.1
Фаббьян Джованни 2 0.1
Ликояннис Хараламбос 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Эбишер Мишель 0 0
Пош Штефан 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Ндой Дан 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Виола Николас 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Нандес Найтан 2 0
Доссена Альберто 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Лападула Джанлука 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 4 1
Фергюсон Льюис 5 0
Пош Штефан 5 0
Зиркзее Джошуа 5 0
Мотта Тьяго 4 0
Фройлер Ремо 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Урбаньски Кацпер 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Болонья
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
6
Кальяри
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

3
13
Кальяри
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Болонья
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
5
33%
2
18%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
5
33%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Пропущено

16
6
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Забито

18
21
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
6
29%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
8
44%
5
24%
76-90

Пропущено

31
17
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
3
10%
3
18%
1-15
5
16%
5
29%
29%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
8
26%
4
24%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
6
19%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0
Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1
Болонья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0
Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2

Результаты матчей

Кальяри
Болонья

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
5
5
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
3
1
9
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
14
5
4
15
1.5
7
12
1
18
2.5
1
18
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 Заявка 19 10 3 6 27 - 19 33
5.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
6.
Болонья
 1:2 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
7.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
8.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
9.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
16.
Кальяри
 2:1 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
17.
Удинезе
 Заявка 19 2 11 6 19 - 30 17
18.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 1:2 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
7.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
8.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 2:1 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 1:2 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
13.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 2:1 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 39.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 126
    Кальяри 17.5% (22)
    X 42.9% (54)
    Болонья 39.7% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Болонья
    5.84
    3.85
    Реклама, fon.bet
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кальяри 2:1 Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Болонья

    Исход игры
    Кальяри
    17.5% (22)
    Ничья
    42.9% (54)
    Болонья
    39.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.7% (46)
    Меньше
    62.3% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    78.69% (96)
    Нет
    21.31% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (50)
    1:2 Болонья
    22.2% (28)
    2:1 Кальяри
    12.7% (16)
    0:1 Болонья
    11.1% (14)
    0:2 Болонья
    3.2% (4)
    1:0 Кальяри
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Болонья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кальяри
    Болонья
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный