Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Рефери не любит споров - именно за это Доссена Альберто сейчас получил желтую

47' Нандес Найтан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Нандес Найтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лукуми Джон из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Орсолини Риккардо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

38' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

35' Дзаппа Габриэле пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кальяри будет все-таки засчитан.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кальяри

32' Скорупски Лукаш плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

32' Команда Кальяри сравняла счет! Игра продолжается!

32' Фантастический гол, где все сам сделал Петанья Андреа

31' Г О О О О Л - Петанья Андреа забивает с левой ноги!

31' Доссена Альберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Кальяри

27' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Фантастический гол, где все сам сделал Орсолини Риккардо

26' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Болонья будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Болонья

24' Ауджелло Томмазо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

24' Г О О О О Л - Орсолини Риккардо забивает с левой ноги!

24' Пош Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Калафьори Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Кальяри

18' Фройлер Ремо не смог попасть в створ ударом издали

18' Ван Хойдонк Сидней создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Дзаппа Габриэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Болонья

16' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Кальяри

15' Орсолини Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Кальяри

13' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Болонья

10' Урбаньски Кацпер пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет ловит мяч

10' Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Урбаньски Кацпер пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

9' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Нандес Найтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Дзаппа Габриэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Дзаппа Габриэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Дзаппа Габриэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Кальяри

4' Фройлер Ремо из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Орсолини Риккардо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Судья подбегает и показывает Пош Штефан из команды Болонья отложенную желтую карточку за фол.

2' Нандес Найтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Болонья начинает с центра поля