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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Кальяри
2:1
Конец матча
Болонья
0'
3' Желтая карточка
Пош Штефан
0:1
24' Гол
Орсолини Риккардо
1:1
31' Гол
Петанья Андреа
45' Желтая карточка
Нандес Найтан
45' Желтая карточка
Доссена Альберто
2:1
69' Гол в свои ворота
Калафьори Рикардо
88' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
90' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
90'+7

Ход матча

3'
 
Пош Штефан
24'
0:1
Орсолини Риккардо
(Пош Штефан)
31'
Петанья Андреа
(Доссена Альберто)
1:1
45'
Нандес Найтан
 
45'
Доссена Альберто
 
46'
Дентелло Пауло
Ауджелло Томмазо
 
66'
 
Ликояннис Хараламбос
Кристиансен Виктор
66'
 
Фаббьян Джованни
Эбишер Мишель
69'
Калафьори Рикардо
2:1
78'
 
Моро Никола
Ван Хойдонк Сидней
82'
Ди Пардо Алессандро
Нандес Найтан
 
86'
Янкто Якуб
Виола Николас
 
88'
 
Калафьори Рикардо
90'
Ветеска Матеуш
 
90'
Паволетти Леонардо
Петанья Андреа
 
90'
Дейола Алессандро
Макумбу Антуан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 359 Количество передач 620
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Кальяри 17.5% (22)
X 42.9% (54)
Болонья 39.7% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
23
Ветеска
Матеуш
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
25
Сулемана
Ибрахим
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
8
Нандес
Найтан
10
Виола
Николас
32
Петанья
Андреа
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
26
Лукуми
Джон
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
19
Фергюсон
Льюис
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
20
Эбишер
Мишель
82
Урбаньски
Кацпер
77
Ван
Хойдонк
Сидней
Кальяри
4-3-2-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Болонья

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:1
К
1:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
К
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.46
0.71

Среднее время на гол

61
126

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

1.48
0.85

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.2
Лувумбу Зито 3 0.15
Виола Николас 2 0.1
Доссена Альберто 2 0.1
Ористанио Гаэтано 2 0.1
Петанья Андреа 1 0.05
Нандес Найтан 1 (1) 0.05
Лападула Джанлука 1 0.05
Дзаппа Габриэле 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 7 (1) 0.35
Орсолини Риккардо 5 (1) 0.25
Фергюсон Льюис 4 0.2
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.1
Фаббьян Джованни 2 0.1
Ликояннис Хараламбос 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Эбишер Мишель 0 0
Пош Штефан 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Ндой Дан 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 3 1
Паволетти Леонардо 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Виола Николас 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Нандес Найтан 2 0
Доссена Альберто 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Лападула Джанлука 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салемакерс Алексис 4 1
Фергюсон Льюис 5 0
Пош Штефан 5 0
Зиркзее Джошуа 5 0
Мотта Тьяго 4 0
Фройлер Ремо 4 0
Эбишер Мишель 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Урбаньски Кацпер 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Кальяри
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Болонья
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
8
Кальяри
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

3
13
Кальяри
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Болонья
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
30% (6)
60% (12)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

6
21

Голы по времени матча

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
6
35%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
5
29%
29%
3
25%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
43%
1
8%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Пропущено

16
6
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Забито

19
23
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 5
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
7
30%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
26%
3
13%
61-75
8
42%
5
22%
76-90

Пропущено

33
18
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
3
9%
3
17%
1-15
6
18%
5
28%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
8
24%
4
22%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
6
18%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0
Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1
Болонья
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0
Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0 Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2

Результаты матчей

Кальяри
Болонья

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
6 раз 30%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
15
5
5
15
1.5
7
13
1
19
2.5
1
19
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 19 14 4 1 29 - 12 46
3.
Милан
 Заявка 19 12 3 4 35 - 20 39
4.
Фиорентина
 0:1 Заявка 20 10 3 7 27 - 20 33
5.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
6.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
7.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
8.
Аталанта
 Заявка 19 9 3 7 30 - 21 30
9.
Рома
 Заявка 19 8 5 6 31 - 21 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Удинезе
 1:0 Заявка 20 3 11 6 20 - 30 20
15.
Сассуоло
 Заявка 19 5 4 10 26 - 33 19
16.
Фрозиноне
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
17.
Кальяри
 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
18.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
3.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
6.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
7.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
8.
Фиорентина
 0:1 Заявка 10 6 1 3 15 - 9 19
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 1:0 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 0:1 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Удинезе
 1:0 Заявка 10 2 5 3 7 - 14 11
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
14.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 9 (5)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 8 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Кальяри заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Кальяри: 36%, Болонья: 64%.
  • 97'
    Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 96'
    Шанс! Фаббьян Джованни из команды Болонья пробил головой, но мимо
  • 96'
    Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Кальяри 17.5% (22)
    X 42.9% (54)
    Болонья 39.7% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Болонья

    Исход игры
    Кальяри
    17.5% (22)
    Ничья
    42.9% (54)
    Болонья
    39.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.7% (46)
    Меньше
    62.3% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    78.69% (96)
    Нет
    21.31% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (50)
    1:2 Болонья
    22.2% (28)
    2:1 Кальяри
    12.7% (16)
    0:1 Болонья
    11.1% (14)
    0:2 Болонья
    3.2% (4)
    1:0 Кальяри
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Болонья
    1.6% (2)
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