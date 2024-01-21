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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Падерборн
0:1
Перерыв
Гройтер Фюрт
0'
0:1
33' Гол
Зиб Арминдо
45' Желтая карточка
Дитц Максимилиан

Ход матча

33'
0:1
Зиб Арминдо
(Вагнер Роберт)
45'
 
Дитц Максимилиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Гройтер Фюрт
5.60
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3.75
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3.60
Все Коэффициенты
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
43
Martin
Ens
16
Муслиу
Визар
33
Marcel
Hoffmeier
26
Клаас
Себастьян
27
Kai
Klefisch
23
Обермайр
Рафаэль
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
36
Платте
Феликс
40
Урбиг
Йонас
2
Аста
Симон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
21
Чалханоглу
Керим
22
Вагнер
Роберт
16
Петков
Лукас
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Падерборн
3-4-3
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2

История личных встреч

Падерборн
Гройтер Фюрт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

20 матчей

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
5:0
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
2:4
Б2
1:1
Б2
6:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
5:1
К
4:0
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.64

Среднее время на гол

50
141

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.64
1.56

Среднее время на гол

34
57

Всего голов

45
21

Голов в среднем за матч

2.25
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

40
85

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.39
Гримальди Адриано 4 0.22
Бильбия Филип 3 0.17
Платте Феликс 3 0.17
Обермайр Рафаэль 2 0.11
Клаас Себастьян 2 0.11
Лайпертц Роберт 1 0.06
Sirlord Conteh 1 0.06
Niclas Nadj 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Kai Klefisch 1 0.06
Mattes Hansen 1 0.06
Ilyas Ansah 1 0.06
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 6 0.33
Грин Джулиан 4 (2) 0.22
Лемперте Тим 4 0.22
Зиб Арминдо 4 0.22
Абиама Диксон 3 0.17
Михальски Дамян 3 0.17
Вагнер Роберт 1 0.06
Аста Симон 1 0.06
Юнг Гидеон 1 0.06
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Муслия Флоран 3 0
Kai Klefisch 3 0
Муслиу Визар 1 1
Бильбия Филип 1 1
Кинсомби Давид 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Mattes Hansen 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Laurin Curda 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 5 0
Грин Джулиан 3 1
Дитц Максимилиан 4 0
Вагнер Роберт 3 0
Александр Цорнигер 1 1
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Аста Симон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Петков Лукас 2 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Урбиг Йонас 1 0

Результаты матчей

Падерборн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гройтер Фюрт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

11
17
Падерборн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

14
8
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
2
11%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
11%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
7
39%
2
25%
31-45
5
28%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Забито

28
26
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
4
14%
4
15%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
2
7%
6
23%
31-45
6
21%
6
23%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
3
11%
2
10%
1-15
1
4%
6
29%
16-30
9
32%
5
24%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
5
18%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0
Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0

Результаты матчей

Падерборн
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
5
2
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
6
11
4
13
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 1:0 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 1:2 18 9 3 6 38 - 23 30
6.
Герта
 2:1 18 8 4 6 35 - 27 28
7.
Падерборн
 0:1 18 8 3 7 28 - 29 27
8.
Нюрнберг
 18 8 3 7 27 - 33 27
9.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 0:0 18 6 5 7 19 - 22 23
13.
Магдебург
 0:0 18 5 6 7 30 - 28 21
14.
Шальке 04
 18 6 2 10 31 - 37 20
15.
Кайзерслаутерн
 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 1:0 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Герта
 2:1 9 5 2 2 21 - 8 17
6.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
7.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
8.
Падерборн
 0:1 9 4 2 3 14 - 11 14
9.
Фортуна
 1:2 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
11.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
12.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
13.
Веен Висбаден
 0:0 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Магдебург
 0:0 9 3 3 3 18 - 15 12
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Фортуна
 1:2 9 5 1 3 21 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 0:1 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 1:0 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 2:1 9 3 2 4 14 - 19 11
10.
Веен Висбаден
 0:0 10 3 2 5 11 - 13 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 0:0 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
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Падерборн
Ничья
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