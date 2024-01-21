Тур: 18. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 10975
0:1
Конец матча
0'
0:1
33' ГолЗиб Арминдо
45' Желтая карточкаДитц Максимилиан
69' Желтая карточкаКлаас Себастьян
75' Желтая карточкаХргота Бранимир
0:1
79' Не забитый пенальтиГримальди Адриано
90'+5
Ход матча
33'
0:1
45'
69'
75'
79'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
723 Количество передач 246
-
71 Владение мячом, % 29
17
Laurin
Curda
43
Martin
Ens
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
40
Урбиг
Йонас
16
Петков
Лукас
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
43 Martin EnsЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Приб ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Падерборн
Гройтер Фюрт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
0.64
Среднее время на гол
50
141
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
2.64
1.56
Среднее время на гол
34
57
Всего голов
45
21
Голов в среднем за матч
2.25
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
40
85
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.39
|Гримальди Адриано
|4
|0.22
|Бильбия Филип
|3
|0.17
|Платте Феликс
|3
|0.17
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.11
|Клаас Себастьян
|2
|0.11
|Лайпертц Роберт
|1
|0.06
|Sirlord Conteh
|1
|0.06
|Niclas Nadj
|1
|0.06
|Хеуэр Яннис
|1
|0.06
|Kai Klefisch
|1
|0.06
|Mattes Hansen
|1
|0.06
|Ilyas Ansah
|1
|0.06
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|6
|0.33
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.22
|Лемперте Тим
|4
|0.22
|Зиб Арминдо
|4
|0.22
|Абиама Диксон
|3
|0.17
|Михальски Дамян
|3
|0.17
|Вагнер Роберт
|1
|0.06
|Аста Симон
|1
|0.06
|Юнг Гидеон
|1
|0.06
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Kai Klefisch
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Бильбия Филип
|1
|1
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Клаас Себастьян
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|5
|0
|Грин Джулиан
|3
|1
|Дитц Максимилиан
|4
|0
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Урбиг Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гройтер Фюрт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
11
17
Падерборн
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Гройтер Фюрт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
21%
2
11%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
2
11%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
11%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
7
39%
2
25%
31-45
5
28%
1
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Забито
28
27
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
4
14%
4
15%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
2
7%
7
26%
31-45
6
21%
6
22%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
6
21%
3
11%
76-90
Пропущено
29
21
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
1
3%
6
29%
16-30
10
34%
5
24%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
5
17%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0
Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0
Результаты матчей
Падерборн
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
45
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
810
612
414
315
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6