Тур: 18. Стадион: МДСС-Арена.
0:0
Второй тайм: 49'
0'
34' Желтая карточкаЮгоне Жан
35' Желтая карточкаГюнтер Лассе
48' Желтая карточкаМокенхаупт Саша
Ход матча
34'
35'
48'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
15
Эбер
Даниэль
29
Конде
Амара
24
Югоне
Жан
23
Атик
Бариш
29
Гюнтер
Лассе
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Веен Висбаден
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.6
Среднее время на гол
108
150
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.91
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
76
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.28
|Кастаньос Люк
|4
|0.22
|Гнака Силас
|3
|0.17
|Бокхорн Эберт
|3
|0.17
|Кремпицки Коннор
|3
|0.17
|Атик Бариш
|2
|0.11
|Арслан Ахмет
|2
|0.11
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.11
|Сека Джейсон
|1
|0.06
|Конде Амара
|1
|0.06
|Белль-Белль Леон
|1
|0.06
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.06
|Югоне Жан
|1
|0.06
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.06
|Ито Тацуя
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|6 (1)
|0.33
|Hyun-ju Lee
|3
|0.17
|Вукотич Александар
|2
|0.11
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.11
|Хессер Робин
|1
|0.06
|Гоппел Теймен
|1
|0.06
|Гюнтер Лассе
|1
|0.06
|Фроэзе Кианз
|1
|0.06
|Райнталер Макс
|1
|0.06
|Чатич Амар
|1
|0.06
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Эбер Даниэль
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Югоне Жан
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|3
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Сека Джейсон
|3
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Чатич Амар
|1
|0
|Гоппел Теймен
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Веен Висбаден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
5
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Веен Висбаден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
8
7
Магдебург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Веен Висбаден
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
11%
2
18%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
4
21%
4
36%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Забито
31
19
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
10%
2
11%
1-15
7
23%
4
21%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
6
19%
7
37%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
5
19%
1
5%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
6
22%
7
32%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
2
7%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1
Результаты матчей
Магдебург
Веен Висбаден
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
710
413
413
116
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|9
|0
|33 - 15
|36
|2.
|18
|11
|2
|5
|34 - 25
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|4.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|28 - 20
|32
|5.
|1:2
|18
|9
|3
|6
|38 - 23
|30
|6.
|2:1
|18
|8
|4
|6
|35 - 27
|28
|7.
|0:1
|18
|8
|3
|7
|28 - 29
|27
|8.
|18
|8
|3
|7
|27 - 33
|27
|9.
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|10.
|18
|6
|7
|5
|32 - 25
|25
|11.
|18
|6
|6
|6
|32 - 31
|24
|12.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|13.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|30 - 28
|21
|14.
|18
|6
|2
|10
|31 - 37
|20
|15.
|18
|5
|3
|10
|28 - 38
|18
|16.
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|17.
|18
|5
|2
|11
|17 - 31
|17
|18.
|18
|1
|6
|11
|16 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|2:1
|9
|5
|2
|2
|21 - 8
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|8.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|9.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|12.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|13.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|14.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|17.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|1:2
|9
|5
|1
|3
|21 - 8
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|8.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|9.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4