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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 22582
Магдебург
1:0
Конец матча
Веен Висбаден
0'
34' Желтая карточка
Югоне Жан
35' Желтая карточка
Гюнтер Лассе
48' Желтая карточка
Мокенхаупт Саша
49' Желтая карточка
Чатич Амар
53' Желтая карточка
Эбер Даниэль
79' Желтая карточка
Гоппел Теймен
1:0
80' Гол
Ито Тацуя
84' Вторая желтая карточка
Чатич Амар
90' Желтая карточка
Сека Джейсон
90'+5

Ход матча

34'
Югоне Жан
 
35'
 
Гюнтер Лассе
46'
 
Чатич Амар
Гюнтер Лассе
48'
 
Мокенхаупт Саша
49'
 
Чатич Амар
53'
Эбер Даниэль
 
62'
 
Hyun-ju Lee
Ковачевич Франко
67'
Кремпицки Коннор
Конде Амара
 
67'
Гнака Силас
Югоне Жан
 
67'
Ито Тацуя
Амаечи Ксавьер
 
77'
Сека Джейсон
Белль-Белль Леон
 
79'
 
Гоппел Теймен
80'
Ито Тацуя
(Гнака Силас)
1:0
81'
 
Фроэзе Кианз
Бэтцнер Ник
84'
 
Чатич Амар
90'
 
Йонжич Антонио
Хессер Робин
90'
Хоти Анди
Атик Бариш
 
90'
Сека Джейсон
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 585 Количество передач 312
  • 66 Владение мячом, % 34
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
29
Конде
Амара
24
Югоне
Жан
19
Белль-Белль
Леон
20
Амаечи
Ксавьер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
18
Пртайин
Иван
14
Ковачевич
Франко
Магдебург
3-4-3
Веен Висбаден
3-4-1-2

История личных встреч

Магдебург
Веен Висбаден

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б3
3:1
Б3
2:4
Б3
1:0
Б3
1:2
Б3
1:2
Б3
0:0
Б3
0:0
Б3
0:3
Б3
0:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.6

Среднее время на гол

108
150

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.91
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
76

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.28
Кастаньос Люк 4 0.22
Гнака Силас 3 0.17
Бокхорн Эберт 3 0.17
Кремпицки Коннор 3 0.17
Атик Бариш 2 0.11
Арслан Ахмет 2 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.11
Сека Джейсон 1 0.06
Конде Амара 1 0.06
Ито Тацуя 1 0.06
Белль-Белль Леон 1 0.06
Амаечи Ксавьер 1 0.06
Югоне Жан 1 0.06
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.06
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 6 (1) 0.33
Hyun-ju Lee 3 0.17
Вукотич Александар 2 0.11
Айдэйл Джон 2 (1) 0.11
Хессер Робин 1 0.06
Гоппел Теймен 1 0.06
Гюнтер Лассе 1 0.06
Фроэзе Кианз 1 0.06
Райнталер Макс 1 0.06
Чатич Амар 1 0.06
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Эбер Даниэль 4 1
Кастаньос Люк 4 0
Бокхорн Эберт 4 0
Сека Джейсон 4 0
Югоне Жан 4 0
Кремпицки Коннор 3 0
Белль-Белль Леон 3 0
Эльфадли Даниэль 1 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Карстенс Флориан 5 0
Матисен Маркус 4 0
Пртайин Иван 4 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Мокенхаупт Саша 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Гюнтер Лассе 1 0

Результаты матчей

Магдебург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Веен Висбаден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
5
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

8
7
Магдебург
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Веен Висбаден
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
10%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
3
15%
1
9%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
5
25%
4
36%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

32
19
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
9%
2
11%
1-15
7
22%
4
21%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
7
22%
7
37%
76-90

Пропущено

27
23
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
5
19%
1
4%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
6
22%
7
30%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
2
7%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1

Результаты матчей

Магдебург
Веен Висбаден

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
1
7
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
4
14
4
14
2.5
1
17
3
15
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 18 9 4 5 39 - 23 31
6.
Падерборн
 18 8 3 7 28 - 29 27
7.
Нюрнберг
 18 8 3 7 27 - 33 27
8.
Герта
 18 7 5 6 35 - 28 26
9.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
13.
Веен Висбаден
 18 6 4 8 19 - 23 22
14.
Шальке 04
 18 6 2 10 31 - 37 20
15.
Кайзерслаутерн
 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
8.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
9.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
10.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
11.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
12.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
13.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
14.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Гюнтер Лассе получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Югоне Жан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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