Тур: 18. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 22582
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЮгоне Жан
35' Желтая карточкаГюнтер Лассе
48' Желтая карточкаМокенхаупт Саша
49' Желтая карточкаЧатич Амар
53' Желтая карточкаЭбер Даниэль
79' Желтая карточкаГоппел Теймен
1:0
80' ГолИто Тацуя
84' Вторая желтая карточкаЧатич Амар
90' Желтая карточкаСека Джейсон
90'+5
Ход матча
34'
35'
48'
49'
53'
67'
79'
80'
1:0
84'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
585 Количество передач 312
-
66 Владение мячом, % 34
15
Эбер
Даниэль
29
Конде
Амара
24
Югоне
Жан
23
Атик
Бариш
29
Гюнтер
Лассе
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Веен Висбаден
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.6
Среднее время на гол
108
150
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.91
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
76
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.28
|Кастаньос Люк
|4
|0.22
|Гнака Силас
|3
|0.17
|Бокхорн Эберт
|3
|0.17
|Кремпицки Коннор
|3
|0.17
|Атик Бариш
|2
|0.11
|Арслан Ахмет
|2
|0.11
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.11
|Сека Джейсон
|1
|0.06
|Конде Амара
|1
|0.06
|Ито Тацуя
|1
|0.06
|Белль-Белль Леон
|1
|0.06
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.06
|Югоне Жан
|1
|0.06
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.06
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|6 (1)
|0.33
|Hyun-ju Lee
|3
|0.17
|Вукотич Александар
|2
|0.11
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.11
|Хессер Робин
|1
|0.06
|Гоппел Теймен
|1
|0.06
|Гюнтер Лассе
|1
|0.06
|Фроэзе Кианз
|1
|0.06
|Райнталер Макс
|1
|0.06
|Чатич Амар
|1
|0.06
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Эбер Даниэль
|4
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Бокхорн Эберт
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Югоне Жан
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|3
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Веен Висбаден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
5
Магдебург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
8
7
Магдебург
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Веен Висбаден
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
10%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
3
15%
1
9%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
5
25%
4
36%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
3
23%
3
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Забито
32
19
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
9%
2
11%
1-15
7
22%
4
21%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
7
22%
7
37%
76-90
Пропущено
27
23
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
5
19%
1
4%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
6
22%
7
30%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
2
7%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3
Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1
Результаты матчей
Магдебург
Веен Висбаден
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
17
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
36
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
711
414
414
117
315
117
117
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6