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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Герта
2:1
Перерыв
Фортуна
0'
1:0
30' Гол
Табакович Харис
34' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
1:1
44' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
2:1
45' Гол
Шерхант Дерри
45' Желтая карточка
Бухалакис Андреас

Ход матча

30'
Табакович Харис
1:0
34'
Зефёйк Дейовайсио
 
44'
1:1
Йоханнессон Исак-Бергманн
45'
Шерхант Дерри
2:1
45'
Бухалакис Андреас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Фортуна
2.78
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Все Коэффициенты
12
Эрнст
Тьярк
34
Зефёйк
Дейовайсио
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
41
Клеменс
Паскаль
5
Бухалакис
Андреас
39
Шерхант
Дерри
9
Превляк
Смаил
22
Marten
Winkler
25
Табакович
Харис
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
18
Нимиц
Йона
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Герта
4-2-3-1
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Герта
Фортуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2
ТК
3:1
Б
4:1
БСМ
2:2
БСМ
1:2
Б2
4:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.75

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.3
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

39
56

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 10 (1) 0.56
Нидерлехнер Флориан 6 0.33
Резе Фабиан 4 (1) 0.22
Превляк Смаил 4 0.22
Marten Winkler 2 0.11
Кенни Джонджо 2 0.11
Шерхант Дерри 2 0.11
Бухалакис Андреас 1 0.06
Кемпф Марк-Оливер 1 0.06
Дардаи Палко 1 0.06
Гехтер Линус 1 0.06
Клеменс Паскаль 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вермейж Винсент 9 (1) 0.5
Цолис Христос 7 (2) 0.39
Танака Ао 4 0.22
Клаус Феликс 3 0.17
Нимиц Йона 3 0.17
Де Вейс Йорди 2 0.11
Энгельхардт Янник 2 0.11
Аппелькамп Синта 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.06
Сиберт Джамиль 1 0.06
Гинчек Даниэль 1 0.06
Хоффманн Андре 1 0.06
Ийоха Эммануэль 1 0.06
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Дордой Мартон 4 0
Нидерлехнер Флориан 2 1
Бухалакис Андреас 3 0
Кенни Джонджо 3 0
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Зефёйк Дейовайсио 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Bence Dardai 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 7 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Цолис Христос 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Вермейж Винсент 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Нимиц Йона 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фортуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
0
Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Фортуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

9
15
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Фортуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
15%
4
20%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
5
25%
5
25%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
5
25%
4
20%
61-75
2
10%
4
20%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
7
41%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
6
33%
3
20%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

35
37
20 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
5
14%
6
16%
1-15
6
17%
4
11%
16-30
9
26%
6
16%
31-45
5
14%
9
24%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
4
11%
6
16%
76-90

Пропущено

24
21
7 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
4
19%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
7
29%
29%
5
24%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5

Результаты матчей

Герта
Фортуна

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
0:5
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:5
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Герта
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
3
1.5
3
6
4
4
2.5
3
6
2
6
3.5
2
7
2
6
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
5
3
2
7
2.5
5
3
1
8
3.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
10
7
1.5
8
9
6
11
2.5
8
9
3
14
3.5
5
12
2
15
4.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 1:0 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 1:2 18 9 3 6 38 - 23 30
6.
Герта
 2:1 18 8 4 6 35 - 27 28
7.
Падерборн
 0:1 18 8 3 7 28 - 29 27
8.
Нюрнберг
 18 8 3 7 27 - 33 27
9.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 0:0 18 6 5 7 19 - 22 23
13.
Магдебург
 0:0 18 5 6 7 30 - 28 21
14.
Шальке 04
 18 6 2 10 31 - 37 20
15.
Кайзерслаутерн
 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 1:0 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Герта
 2:1 9 5 2 2 21 - 8 17
6.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
7.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
8.
Падерборн
 0:1 9 4 2 3 14 - 11 14
9.
Фортуна
 1:2 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
11.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
12.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
13.
Веен Висбаден
 0:0 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Магдебург
 0:0 9 3 3 3 18 - 15 12
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
3.
Фортуна
 1:2 9 5 1 3 21 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 0:1 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 1:0 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 2:1 9 3 2 4 14 - 19 11
10.
Веен Висбаден
 0:0 10 3 2 5 11 - 13 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 0:0 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
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