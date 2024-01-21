Тур: 18. Стадион: Олимпиаштадион.
0'
1:0
30' ГолТабакович Харис
34' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
1:1
44' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
2:1
45' ГолШерхант Дерри
45' Желтая карточкаБухалакис Андреас
Ход матча
30'
1:0
44'
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
12
Эрнст
Тьярк
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Tony Rolke
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Герта
Фортуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.75
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
2.3
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
39
56
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|10 (1)
|0.56
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.33
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.22
|Превляк Смаил
|4
|0.22
|Marten Winkler
|2
|0.11
|Кенни Джонджо
|2
|0.11
|Шерхант Дерри
|2
|0.11
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.06
|Дардаи Палко
|1
|0.06
|Гехтер Линус
|1
|0.06
|Клеменс Паскаль
|1
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.5
|Цолис Христос
|7 (2)
|0.39
|Танака Ао
|4
|0.22
|Клаус Феликс
|3
|0.17
|Нимиц Йона
|3
|0.17
|Де Вейс Йорди
|2
|0.11
|Энгельхардт Янник
|2
|0.11
|Аппелькамп Синта
|1
|0.06
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.06
|Сиберт Джамиль
|1
|0.06
|Гинчек Даниэль
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.06
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Дордой Мартон
|4
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|1
|Бухалакис Андреас
|3
|0
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Зефёйк Дейовайсио
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|7
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Цолис Христос
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фортуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
0
Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Фортуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
9
15
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Фортуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
15%
4
20%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
5
25%
5
25%
31-45
2
10%
2
10%
46-60
5
25%
4
20%
61-75
2
10%
4
20%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
7
41%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
6
33%
3
20%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Забито
35
37
20 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
5
14%
6
16%
1-15
6
17%
4
11%
16-30
9
26%
6
16%
31-45
5
14%
9
24%
46-60
6
17%
6
16%
61-75
4
11%
6
16%
76-90
Пропущено
24
21
7 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
4
19%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
7
29%
29%
5
24%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Результаты матчей
Герта
Фортуна
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
0:5
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:5
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Герта
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
53
36
44
36
26
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
54
53
27
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
107
89
611
89
314
512
215
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|9
|0
|33 - 15
|36
|2.
|18
|11
|2
|5
|34 - 25
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|4.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|28 - 20
|32
|5.
|1:2
|18
|9
|3
|6
|38 - 23
|30
|6.
|2:1
|18
|8
|4
|6
|35 - 27
|28
|7.
|0:1
|18
|8
|3
|7
|28 - 29
|27
|8.
|18
|8
|3
|7
|27 - 33
|27
|9.
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|10.
|18
|6
|7
|5
|32 - 25
|25
|11.
|18
|6
|6
|6
|32 - 31
|24
|12.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|13.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|30 - 28
|21
|14.
|18
|6
|2
|10
|31 - 37
|20
|15.
|18
|5
|3
|10
|28 - 38
|18
|16.
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|17.
|18
|5
|2
|11
|17 - 31
|17
|18.
|18
|1
|6
|11
|16 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|2:1
|9
|5
|2
|2
|21 - 8
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|8.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|9.
|1:2
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|12.
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|13.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|14.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|15.
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|17.
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|18.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|3.
|1:2
|9
|5
|1
|3
|21 - 8
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|14 - 18
|13
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 19
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|8.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|9.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|10.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 13
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|9
|2
|1
|6
|13 - 22
|7
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4