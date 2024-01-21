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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 42902
Герта
2:2
Конец матча
Фортуна
0'
1:0
30' Гол
Табакович Харис
34' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
1:1
44' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
2:1
45' Гол
Шерхант Дерри
45' Желтая карточка
Бухалакис Андреас
49' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
2:2
50' Пенальти
Цолис Христос
2:2
56' Не забитый пенальти
Цолис Христос
57' Желтая карточка
Энгельхардт Янник
65' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
80' Желтая карточка
Клеменс Паскаль
89' Желтая карточка
Баркок Аймен
90'+7

Ход матча

30'
Табакович Харис
1:0
34'
Зефёйк Дейовайсио
 
44'
1:1
Йоханнессон Исак-Бергманн
45'
Шерхант Дерри
2:1
45'
Бухалакис Андреас
 
49'
Кемпф Марк-Оливер
 
50'
2:2
Цолис Христос
56'
2:2
Цолис Христос
57'
 
Энгельхардт Янник
59'
Дордой Мартон
Кемпф Марк-Оливер
 
59'
Баркок Аймен
Превляк Смаил
 
65'
Ляйстнер Тони
 
73'
Гехтер Линус
Ляйстнер Тони
 
73'
Хуссейн Билаль
Бухалакис Андреас
 
80'
Клеменс Паскаль
 
81'
 
Ястржембски Деннис
Нимиц Йона
82'
Дардаи Палко
Marten Winkler
 
85'
 
Дафернер Кристоф
Вермейж Винсент
89'
Баркок Аймен
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 13
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 383 Количество передач 537
  • 41 Владение мячом, % 59
12
Эрнст
Тьярк
34
Зефёйк
Дейовайсио
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
41
Клеменс
Паскаль
5
Бухалакис
Андреас
39
Шерхант
Дерри
9
Превляк
Смаил
22
Marten
Winkler
25
Табакович
Харис
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
18
Нимиц
Йона
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
Герта
4-2-3-1
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Герта
Фортуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2
ТК
3:1
Б
4:1
БСМ
2:2
БСМ
1:2
Б2
4:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.75

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

2.3
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

39
56

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 10 (1) 0.56
Нидерлехнер Флориан 6 0.33
Резе Фабиан 4 (1) 0.22
Превляк Смаил 4 0.22
Marten Winkler 2 0.11
Кенни Джонджо 2 0.11
Шерхант Дерри 2 0.11
Бухалакис Андреас 1 0.06
Кемпф Марк-Оливер 1 0.06
Дардаи Палко 1 0.06
Гехтер Линус 1 0.06
Клеменс Паскаль 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вермейж Винсент 9 (1) 0.5
Цолис Христос 8 (3) 0.44
Танака Ао 4 0.22
Клаус Феликс 3 0.17
Нимиц Йона 3 0.17
Де Вейс Йорди 2 0.11
Энгельхардт Янник 2 0.11
Аппелькамп Синта 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Циммерман Маттиас 1 0.06
Сиберт Джамиль 1 0.06
Гинчек Даниэль 1 0.06
Хоффманн Андре 1 0.06
Ийоха Эммануэль 1 0.06
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Обердорф Тим 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 4 1
Дордой Мартон 4 0
Нидерлехнер Флориан 2 1
Кемпф Марк-Оливер 2 1
Бухалакис Андреас 3 0
Кенни Джонджо 3 0
Клеменс Паскаль 3 0
Зефёйк Дейовайсио 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Bence Dardai 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Цолис Христос 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Вермейж Винсент 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Нимиц Йона 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фортуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
2
Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Фортуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

9
15
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Фортуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

22
22
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
14%
4
18%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
6
27%
6
27%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
2
9%
4
18%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
7
41%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
6
33%
3
20%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

37
39
22 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
5
14%
6
15%
1-15
7
19%
4
10%
16-30
10
27%
7
18%
31-45
5
14%
10
26%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
4
11%
6
15%
76-90

Пропущено

26
23
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
8
31%
5
22%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
7
27%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5

Результаты матчей

Герта
Фортуна

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
0:5
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:5
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Герта
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
3
6
4
5
2.5
3
6
2
7
3.5
2
7
2
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
5
4
1
8
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
11
7
1.5
9
9
6
12
2.5
8
10
3
15
3.5
5
13
2
16
4.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 18 9 4 5 39 - 23 31
6.
Падерборн
 18 8 3 7 28 - 29 27
7.
Нюрнберг
 18 8 3 7 27 - 33 27
8.
Герта
 18 7 5 6 35 - 28 26
9.
Эльвeрсберг
 18 7 4 7 28 - 31 25
10.
Ганновер 96
 18 6 7 5 32 - 25 25
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
13.
Веен Висбаден
 18 6 4 8 19 - 23 22
14.
Шальке 04
 18 6 2 10 31 - 37 20
15.
Кайзерслаутерн
 18 5 3 10 28 - 38 18
16.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
17.
Ганза
 18 5 2 11 17 - 31 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
8.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
9.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
10.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
11.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
12.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
13.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
14.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
15.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
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