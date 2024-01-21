Тур: 18. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 42902
0'
1:0
30' ГолТабакович Харис
34' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
1:1
44' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
2:1
45' ГолШерхант Дерри
45' Желтая карточкаБухалакис Андреас
49' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
2:2
50' ПенальтиЦолис Христос
2:2
56' Не забитый пенальтиЦолис Христос
57' Желтая карточкаЭнгельхардт Янник
65' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
80' Желтая карточкаКлеменс Паскаль
89' Желтая карточкаБаркок Аймен
90'+7
Ход матча
30'
1:0
44'
45'
2:1
50'
2:2
56'
2:2
65'
80'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
383 Количество передач 537
-
41 Владение мячом, % 59
12
Эрнст
Тьярк
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Tony Rolke
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Герта
Фортуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.75
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
2.3
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
39
56
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|10 (1)
|0.56
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.33
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.22
|Превляк Смаил
|4
|0.22
|Marten Winkler
|2
|0.11
|Кенни Джонджо
|2
|0.11
|Шерхант Дерри
|2
|0.11
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.06
|Дардаи Палко
|1
|0.06
|Гехтер Линус
|1
|0.06
|Клеменс Паскаль
|1
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.5
|Цолис Христос
|8 (3)
|0.44
|Танака Ао
|4
|0.22
|Клаус Феликс
|3
|0.17
|Нимиц Йона
|3
|0.17
|Де Вейс Йорди
|2
|0.11
|Энгельхардт Янник
|2
|0.11
|Аппелькамп Синта
|1
|0.06
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.06
|Циммерман Маттиас
|1
|0.06
|Сиберт Джамиль
|1
|0.06
|Гинчек Даниэль
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.06
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|4
|1
|Дордой Мартон
|4
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|1
|Бухалакис Андреас
|3
|0
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Клеменс Паскаль
|3
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Цолис Христос
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фортуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
2
Герта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Фортуна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
9
15
Герта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Фортуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
22
22
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
14%
4
18%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
6
27%
6
27%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
2
9%
4
18%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
3
38%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
13%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
7
41%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
6
33%
3
20%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Забито
37
39
22 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
5
14%
6
15%
1-15
7
19%
4
10%
16-30
10
27%
7
18%
31-45
5
14%
10
26%
46-60
6
16%
6
15%
61-75
4
11%
6
15%
76-90
Пропущено
26
23
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
8
31%
5
22%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
7
27%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0
Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Результаты матчей
Герта
Фортуна
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
0:5
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:5
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Герта
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
63
36
45
36
27
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
54
63
27
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
117
99
612
810
315
513
216
315
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6