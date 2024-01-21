Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Alessandro Sorentino взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Эмполи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хорошую попытку сделал Черри Альберто . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Камбьяги Николо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Колпани Андреа из команды Монца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Эмполи

32' Гальярдини Роберто не смог попасть в створ ударом издали

31' Удар от ворот произведет Эмполи

30' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Эмполи

25' Мота Дани не смог попасть в створ ударом издали

24' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Колпани Андреа бьет со штрафного в створ, но Элия ​​Каприл держит все под контролем

16' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Журковски Шимон правой ногой классно пробил с лета.

12' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Оооо... вот это был удар! Гьяси Эммануэль должен был забить с этой позиции.

11' Хорошую попытку сделал Гьяси Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Монца начинает с центра поля