Тур: 21. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Гиуа Антонио
0'
1:0
13' ГолЖурковски Шимон
2:0
38' ГолЖурковски Шимон
49' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
70' Желтая карточкаКальдирола Лука
72' Желтая карточкаМота Дани
3:0
74' ГолЖурковски Шимон
90' Желтая карточкаМари Пабло
90'+5
Ход матча
13'
1:0
38'
2:0
70'
72'
74'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
256 Количество передач 630
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
62 Мацца АндреаВратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Марич МиркоНападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Эмполи
Монца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
225
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.19
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.14
|Коваленко Виктор
|2
|0.1
|Канчельери Маттео
|1
|0.05
|Фаццини Якопо
|1
|0.05
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.05
|Бальданци Томмазо
|1
|0.05
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.29
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.14
|Карбони Валентин
|2
|0.1
|Мота Дани
|2
|0.1
|Пессина Маттео
|2 (2)
|0.1
|Кальдирола Лука
|1
|0.05
|Гальярдини Роберто
|1
|0.05
|Марич Мирко
|1
|0.05
|Виньято Самуэле
|1
|0.05
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|8
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Канчельери Маттео
|5
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Валюкевич Себастьян
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|6
|0
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|2
|2
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Перейра Педру II
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Колпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Монца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
2
Эмполи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Монца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
4
9
Эмполи
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Монца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
22%
5
28%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
3
17%
5
28%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
18%
5
45%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
4
29%
4
21%
76-90
Пропущено
35
29
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
7
20%
10
34%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
7
20%
3
10%
61-75
7
20%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2
Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1
Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0
Результаты матчей
Эмполи
Монца
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
3:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 57%
1
6 раз 29%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
82
29
28
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
912
Больше Меньше
138
318
417
219
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|32 - 12
|49
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|41 - 23
|45
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 28
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|28 - 40
|22
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 36
|18
|17.
|Заявка
|21
|2
|12
|7
|23 - 35
|18
|18.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 29
|17
|19.
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|14 - 35
|16
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|6.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Ювентус
|Влахович Душан
|9 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 3:0 Монца
Исход игры
Эмполи
27% (34)
Ничья
44.4% (56)
Монца
28.6% (36)
Тотал 2.5
Больше
32.79% (40)
Меньше
67.21% (82)
Обе команды забьют
Да
72.13% (88)
Нет
27.87% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (48)
2:1 Эмполи
14.3% (18)
1:2 Монца
11.9% (15)
0:1 Монца
11.1% (14)
1:0 Эмполи
8.7% (11)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:2 Монца
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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