  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Эмполи
3:0
Конец матча
Монца
0'
1:0
13' Гол
Журковски Шимон
2:0
38' Гол
Журковски Шимон
49' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
70' Желтая карточка
Кальдирола Лука
72' Желтая карточка
Мота Дани
3:0
74' Гол
Журковски Шимон
90' Желтая карточка
Мари Пабло
90'+5

Ход матча

13'
Журковски Шимон
1:0
38'
Журковски Шимон
2:0
46'
 
Марич Мирко
Коломбо Лоренцо
46'
 
Бондо Варрен
Гальярдини Роберто
46'
 
Д'Амброзио Данило
Иццо Армандо
49'
Берешиньски Бартош
 
61'
Какаче Либерато
Берешиньски Бартош
 
61'
Мале Юссеф
Марин Рэзван
 
67'
 
Карбони Валентин
Перейра Педру
69'
Шпенди Стивен
Черри Альберто
 
70'
 
Кальдирола Лука
72'
 
Мота Дани
74'
Журковски Шимон
3:0
75'
 
Мальдини Даниэль
Колпани Андреа
86'
Фаццини Якопо
Камбьяги Николо
 
90'
 
Мари Пабло

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 256 Количество передач 630
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 126
Эмполи 27% (34)
X 44.4% (56)
Монца 28.6% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
34
Исмайли
Ардиан
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
19
Берешиньски
Бартош
27
Журковски
Шимон
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
11
Гьяси
Эммануэль
17
Черри
Альберто
28
Камбьяги
Николо
23
Соррентино
Алессандро
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
6
Гальярдини
Роберто
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
47
Мота
Дани
9
Коломбо
Лоренцо
Эмполи
3-5-2
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Монца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
225

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.19
Капуто Франческо 3 (1) 0.14
Коваленко Виктор 2 0.1
Канчельери Маттео 1 0.05
Фаццини Якопо 1 0.05
Гьяси Эммануэль 1 0.05
Бальданци Томмазо 1 0.05
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.29
Коломбо Лоренцо 3 0.14
Карбони Валентин 2 0.1
Мота Дани 2 0.1
Пессина Маттео 2 (2) 0.1
Кальдирола Лука 1 0.05
Гальярдини Роберто 1 0.05
Марич Мирко 1 0.05
Виньято Самуэле 1 0.05
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 8 0
Какаче Либерато 5 0
Канчельери Маттео 5 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Грасси Альберто 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Валюкевич Себастьян 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Бастони Симоне 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Д'Амброзио Данило 4 1
Палладино Раффаэле 2 2
Биринделли Самуэле 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Иццо Армандо 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Перейра Педру II 2 0
Мота Дани 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Колпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Бондо Варрен 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Монца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
Эмполи
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Монца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

4
9
Эмполи
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Монца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
22%
5
28%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
18%
5
45%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
21%
5
26%
61-75
4
29%
4
21%
76-90

Пропущено

35
29
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
7
20%
10
34%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
7
20%
3
10%
61-75
7
20%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2
Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1
Монца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1
Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0

Результаты матчей

Эмполи
Монца

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
3:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 57%
1
6 раз 29%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
2
8
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
6
1
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
12
0.5
Больше Меньше
13
8
3
18
1.5
4
17
2
19
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 20 15 4 1 32 - 12 49
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 21 4 6 11 20 - 36 18
17.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эмполи: 28%, Монца: 72%.
  • 94'
    Монца контролирует мяч.
  • 94'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Шпенди Стивен из команды Эмполи заходит слишком далеко, он валит Бондо Варрен.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Монца
  • 92'
    Мари Пабло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 92'
    Безумный фол. Мари Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Фаццини Якопо
  • 91'
    Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Монца пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Эмполи: 28%, Монца: 72%.
  • 90'
    Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Игрок из команды Монца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 89'
    Судья сигнализирует, что Мале Юссеф из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Марич Мирко
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Эмполи 27% (34)
    X 44.4% (56)
    Монца 28.6% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Эмполи 3:0 Монца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 3:0 Монца

    Исход игры
    Эмполи
    27% (34)
    Ничья
    44.4% (56)
    Монца
    28.6% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.79% (40)
    Меньше
    67.21% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (88)
    Нет
    27.87% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (48)
    2:1 Эмполи
    14.3% (18)
    1:2 Монца
    11.9% (15)
    0:1 Монца
    11.1% (14)
    1:0 Эмполи
    8.7% (11)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Монца
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный