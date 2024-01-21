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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Салернитана
1:2
Второй тайм: 75'
Дженоа
0'
1:0
2' Гол
Мартеджани Агустин
1:1
13' Гол
Ретеги Матео
29' Желтая карточка
Френдруп Мортен
45' Желтая карточка
Бадель Милан
1:2
58' Пенальти
Гудмундссон Альберт
60' Желтая карточка
Бани Маттиа
71' Желтая карточка
Фольякко Алессандро

Ход матча

2'
Мартеджани Агустин
(Брадарич Домагой)
1:0
13'
1:1
Ретеги Матео
(Бадель Милан)
29'
 
Френдруп Мортен
45'
 
Бадель Милан
58'
1:2
Гудмундссон Альберт
60'
 
Бани Маттиа
68'
Кастанос Григорис
Башич Тома
 
70'
 
Торсби Мортен
Фольякко Алессандро
71'
 
Фольякко Алессандро

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 270 Количество передач 201
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 121
Салернитана 11.6% (14)
X 53.7% (65)
Дженоа 34.7% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Салернитана
Ничья
Дженоа
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
27
Пьероцци
Никколо
23
Дьомбер
Норберт
66
Ловато
Маттео
3
Брадарич
Домагой
7
Мартеджани
Агустин
25
Маджоре
Джулио
26
Башич
Тома
87
Кандрева
Антонио
33
Чауна
Лум
9
Сими
Нванкво
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
32
Френдруп
Мортен
17
Малиновский
Руслан
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
Салернитана
4-3-2-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Салернитана
Дженоа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
К
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
360

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.24
Диа Булайе 4 (1) 0.19
Кастанос Григорис 1 0.05
Чауна Лум 1 0.05
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.05
Фасио Федерико 1 0.05
Сими Нванкво 1 0.05
Маджоре Джулио 1 0.05
Кабрал Жоване 1 0.05
Пирола Лоренцо 1 0.05
Мартеджани Агустин 1 0.05
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.43
Ретеги Матео 4 0.19
Малиновский Руслан 2 0.1
Дрэгушин Раду 2 0.1
Экубан Калеб 1 0.05
Торсби Мортен 1 0.05
Бани Маттиа 1 0.05
Бираски Давиде 1 0.05
Мессиас Жуниор 1 0.05
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Фасио Федерико 3 1
Индзаги Филиппо 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Кандрева Антонио 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Бани Маттиа 7 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Де Винтер Кони 5 0
Джилардино Альберто 4 0
Ретеги Матео 4 0
Кариколь Аарон 2 1
Мартинес Хосеп 2 1
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Стротман Кевин 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Салернитана
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
6
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Дженоа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

5
11
Салернитана
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Дженоа
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
8
40%
6
50%
76-90

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
6
50%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
30%
3
27%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
8
38%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Пропущено

40
23
18 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
7
18%
2
9%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
6
15%
3
13%
31-45
6
15%
2
9%
46-60
2
5%
3
13%
61-75
14
35%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1
Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0
Дженоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2
Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Салернитана
Дженоа

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:2
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 25%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
1
10 раз 50%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
14
6
5
15
1.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 20 15 4 1 32 - 12 49
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Дженоа
 2:1 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 21 4 6 11 20 - 36 18
17.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 1:2 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 2:1 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 1:2 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Дженоа
 2:1 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 1:2 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
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    Прогнозы 121
    Салернитана 11.6% (14)
    X 53.7% (65)
    Дженоа 34.7% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Дженоа
    3.80
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    3.95
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    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Дженоа

    Исход игры
    Салернитана
    11.6% (14)
    Ничья
    53.7% (65)
    Дженоа
    34.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (34)
    Меньше
    71.43% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    81.51% (97)
    Нет
    18.49% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.9% (64)
    1:2 Дженоа
    19% (23)
    0:1 Дженоа
    12.4% (15)
    2:1 Салернитана
    7.4% (9)
    1:0 Салернитана
    4.1% (5)
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