Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

89' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Дженоа

83' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Брадарич Домагой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

79' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Дженоа

78' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Бани Маттиа нанес удар головой, но Гильермо Очоа спокойно отбил мяч.

73' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Судье надоело, что Фольякко Алессандро тянет время и он наказал его горчичником

70' Игра в одни ворота сейчас. Салернитана доминирует и владеет мячом

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Мартеджани Агустин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Спенс Джед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

65' Брадарич Домагой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Дженоа

60' Бани Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Г О О О О О Л - Гудмундссон Альберт из команды Дженоа забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Гильермо Очоа прыгнул вправо!

57' После проверки VAR судья не изменил решения - Дженоа пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дженоа

53' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Маджоре Джулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Гудмундссон Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.