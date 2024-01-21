Тур: 21. Стадион: Аречи. Зрители: 37894 Главный судья: Орсато Даниэле
1:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолМартеджани Агустин
1:1
13' ГолРетеги Матео
29' Желтая карточкаФрендруп Мортен
45' Желтая карточкаБадель Милан
1:2
58' ПенальтиГудмундссон Альберт
60' Желтая карточкаБани Маттиа
71' Желтая карточкаФольякко Алессандро
90' Желтая карточкаМартинес Хосеп
90'+7
Ход матча
2'
13'
1:1
29'
45'
58'
60'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
7 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
535 Количество передач 362
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
40 Фини СейдуНападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Дженоа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Тотал матчей
1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
360
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|5
|0.24
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.19
|Кастанос Григорис
|1
|0.05
|Чауна Лум
|1
|0.05
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.05
|Фасио Федерико
|1
|0.05
|Сими Нванкво
|1
|0.05
|Маджоре Джулио
|1
|0.05
|Кабрал Жоване
|1
|0.05
|Пирола Лоренцо
|1
|0.05
|Мартеджани Агустин
|1
|0.05
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|9 (2)
|0.43
|Ретеги Матео
|4
|0.19
|Малиновский Руслан
|2
|0.1
|Дрэгушин Раду
|2
|0.1
|Экубан Калеб
|1
|0.05
|Торсби Мортен
|1
|0.05
|Бани Маттиа
|1
|0.05
|Бираски Давиде
|1
|0.05
|Мессиас Жуниор
|1
|0.05
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Маджоре Джулио
|6
|1
|Фасио Федерико
|3
|1
|Индзаги Филиппо
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Кандрева Антонио
|2
|0
|Пирола Лоренцо
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Чауна Лум
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бани Маттиа
|7
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Френдруп Мортен
|5
|0
|Де Винтер Кони
|5
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Джилардино Альберто
|4
|0
|Ретеги Матео
|4
|0
|Кариколь Аарон
|2
|1
|Васкес Хоан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
6
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
5
11
Салернитана
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Дженоа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
22
13
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
23%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
8
36%
6
46%
76-90
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
6
50%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
30%
3
27%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
3
17%
3
13%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
8
35%
31-45
4
22%
5
22%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Пропущено
42
24
19 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
8
19%
3
13%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
6
14%
3
13%
31-45
7
17%
2
8%
46-60
2
5%
3
13%
61-75
14
33%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1
Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0
Дженоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2
Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0
Результаты матчей
Салернитана
Дженоа
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
74
28
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
156
516
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|0:0 Заявка
|21
|15
|5
|1
|32 - 12
|50
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|41 - 23
|45
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 25
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 28
|25
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|28 - 40
|22
|14.
|0:0 Заявка
|21
|4
|10
|7
|20 - 26
|22
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 36
|18
|17.
|Заявка
|21
|2
|12
|7
|23 - 35
|18
|18.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 29
|17
|19.
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|14 - 35
|16
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|6.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 12
|17
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|0:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
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- — Вылет в Серию B
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|Влахович Душан
|9 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Дженоа
Исход игры
Салернитана
11.6% (14)
Ничья
53.7% (65)
Дженоа
34.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (34)
Меньше
71.43% (85)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.9% (64)
1:2 Дженоа
19% (23)
0:1 Дженоа
12.4% (15)
2:1 Салернитана
7.4% (9)
1:0 Салернитана
4.1% (5)
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