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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 37894 Главный судья: Орсато Даниэле
Салернитана
1:2
Конец матча
Дженоа
0'
1:0
2' Гол
Мартеджани Агустин
1:1
13' Гол
Ретеги Матео
29' Желтая карточка
Френдруп Мортен
45' Желтая карточка
Бадель Милан
1:2
58' Пенальти
Гудмундссон Альберт
60' Желтая карточка
Бани Маттиа
71' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
90' Желтая карточка
Мартинес Хосеп
90'+7

Ход матча

2'
Мартеджани Агустин
(Брадарич Домагой)
1:0
13'
1:1
Ретеги Матео
(Бадель Милан)
29'
 
Френдруп Мортен
45'
 
Бадель Милан
58'
1:2
Гудмундссон Альберт
60'
 
Бани Маттиа
68'
Кастанос Григорис
Башич Тома
 
71'
 
Фольякко Алессандро
71'
 
Торсби Мортен
Фольякко Алессандро
75'
Дзаноли Алессандро
Ловато Маттео
 
75'
Иквуемеси Чуквубуикем
Чауна Лум
 
82'
Ленговски Матеуш
Брадарич Домагой
 
83'
Данилюк Флавиус
Мартеджани Агустин
 
87'
 
Экубан Калеб
Стротман Кевин
90'
 
Мартинес Хосеп

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 7 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 535 Количество передач 362
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Салернитана 11.6% (14)
X 53.7% (65)
Дженоа 34.7% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
27
Пьероцци
Никколо
23
Дьомбер
Норберт
66
Ловато
Маттео
3
Брадарич
Домагой
7
Мартеджани
Агустин
25
Маджоре
Джулио
26
Башич
Тома
87
Кандрева
Антонио
33
Чауна
Лум
9
Сими
Нванкво
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
32
Френдруп
Мортен
17
Малиновский
Руслан
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
Салернитана
4-3-2-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Салернитана
Дженоа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
К
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
360

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 5 0.24
Диа Булайе 4 (1) 0.19
Кастанос Григорис 1 0.05
Чауна Лум 1 0.05
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.05
Фасио Федерико 1 0.05
Сими Нванкво 1 0.05
Маджоре Джулио 1 0.05
Кабрал Жоване 1 0.05
Пирола Лоренцо 1 0.05
Мартеджани Агустин 1 0.05
Брадарич Домагой 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.43
Ретеги Матео 4 0.19
Малиновский Руслан 2 0.1
Дрэгушин Раду 2 0.1
Экубан Калеб 1 0.05
Торсби Мортен 1 0.05
Бани Маттиа 1 0.05
Бираски Давиде 1 0.05
Мессиас Жуниор 1 0.05
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Маджоре Джулио 6 1
Фасио Федерико 3 1
Индзаги Филиппо 4 0
Маццокки Паскуале 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Кулибали Лассана 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Кандрева Антонио 2 0
Пирола Лоренцо 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Чауна Лум 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Бани Маттиа 7 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Де Винтер Кони 5 0
Мартинес Хосеп 3 1
Джилардино Альберто 4 0
Ретеги Матео 4 0
Кариколь Аарон 2 1
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Стротман Кевин 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Салернитана
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Дженоа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
6
Салернитана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Дженоа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

5
11
Салернитана
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Дженоа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
9%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

22
13
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
23%
1
8%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
8
36%
6
46%
76-90

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
6
50%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
15%
2
18%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
4
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
6
30%
3
27%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
3
17%
3
13%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
8
35%
31-45
4
22%
5
22%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
2
11%
3
13%
76-90

Пропущено

42
24
19 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
8
19%
3
13%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
6
14%
3
13%
31-45
7
17%
2
8%
46-60
2
5%
3
13%
61-75
14
33%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1
Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Салернитана - Лацио 2:1 Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0
Дженоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2
Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Салернитана
Дженоа

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

2:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
5 раз 24%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
15
6
5
16
1.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 21 15 5 1 32 - 12 50
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 0:0 Заявка 21 4 10 7 20 - 26 22
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 21 4 6 11 20 - 36 18
17.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 0:0 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 37894 болельщиков
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Дженоа вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Салернитана: 61%, Дженоа: 39%.
  • 96'
    Пьероцци Никколо наказан за толчок Торсби Мортен
  • 96'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Дженоа пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Салернитана 11.6% (14)
    X 53.7% (65)
    Дженоа 34.7% (42)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Дженоа

    Исход игры
    Салернитана
    11.6% (14)
    Ничья
    53.7% (65)
    Дженоа
    34.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (34)
    Меньше
    71.43% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    81.51% (97)
    Нет
    18.49% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.9% (64)
    1:2 Дженоа
    19% (23)
    0:1 Дженоа
    12.4% (15)
    2:1 Салернитана
    7.4% (9)
    1:0 Салернитана
    4.1% (5)
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