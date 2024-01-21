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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Фрозиноне
3:1
Конец матча
Кальяри
0'
22' Желтая карточка
Дентелло Пауло
0:1
26' Гол
Сулемана Ибрахим
45' Undefined phrase: football_event_
Барренечеа Энцо
57' Желтая карточка
Соуле Матиас
62' Желтая карточка
Петанья Андреа
1:1
64' Гол
Маццители Лука
74' Желтая карточка
Доссена Альберто
2:1
75' Гол
Соуле Матиас
78' Желтая карточка
Лападула Джанлука
90' Желтая карточка
Цортеа Надир
90' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
3:1
90' Гол
Жорже Кайо
90' Желтая карточка
Жорже Кайо
90'+7

Ход матча

22'
 
Дентелло Пауло
26'
0:1
Сулемана Ибрахим
45'
Барренечеа Энцо
 
46'
 
Ауджелло Томмазо
Дентелло Пауло
57'
Соуле Матиас
 
60'
Жорже Кайо
Хеддира Валид
 
60'
Харрауи Абдау
Рейньер Жезус
 
62'
 
Петанья Андреа
64'
Маццители Лука
(Харрауи Абдау)
1:1
72'
 
Гольданига Эдоардо
Ветеска Матеуш
72'
 
Паволетти Леонардо
Петанья Андреа
72'
 
Ди Пардо Алессандро
Виола Николас
74'
 
Доссена Альберто
75'
Соуле Матиас
2:1
77'
 
Лападула Джанлука
Прати Маттео
78'
 
Лападула Джанлука
81'
Геджемис Фарес
Соуле Матиас
 
90'
Цортеа Надир
 
90'
 
Паволетти Леонардо
90'
Бонифаци Кевин
Джелли Франческо
 
90'
Жорже Кайо
(Цортеа Надир)
3:1
90'
Жорже Кайо
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 267 Количество передач 161
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Фрозиноне 38.4% (48)
X 45.6% (57)
Кальяри 16% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
19
Цортеа
Надир
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
14
Джелли
Франческо
36
Маццители
Лука
45
Барренечеа
Энцо
4
Брешианини
Марко
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
12
Рейньер
Жезус
22
Скуффет
Симоне
23
Ветеска
Матеуш
4
Доссена
Альберто
28
Дзаппа
Габриэле
8
Нандес
Найтан
25
Сулемана
Ибрахим
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
37
Дентелло
Пауло
10
Виола
Николас
32
Петанья
Андреа
Фрозиноне
4-3-3
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Кальяри

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
4:3
СB
0:0
СB
2:2
СA
1:0
СA
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 9 (3) 0.43
Харрауи Абдау 3 (1) 0.14
Маццители Лука 3 0.14
Монтеризи Иларио 2 0.1
Брешианини Марко 2 0.1
Жорже Кайо 2 (1) 0.1
Рейньер Жезус 1 0.05
Романьоли Симоне 1 0.05
Лирола Поль 1 0.05
Ибрагимович Арийон 1 0.05
Хеддира Валид 1 (1) 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Чуни Марвин 1 0.05
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.19
Лувумбу Зито 3 0.14
Виола Николас 2 0.1
Доссена Альберто 2 0.1
Ористанио Гаэтано 2 0.1
Петанья Андреа 1 0.05
Нандес Найтан 1 (1) 0.05
Лападула Джанлука 1 0.05
Дзаппа Габриэле 1 0.05
Макумбу Антуан 1 0.05
Сулемана Ибрахим 1 0.05
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццители Лука 3 1
Романьоли Симоне 4 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 3 2
Ветеска Матеуш 3 1
Паволетти Леонардо 4 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Доссена Альберто 3 0
Лувумбу Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Виола Николас 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Петанья Андреа 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Нандес Найтан 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Скуффет Симоне 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кальяри
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
8
Фрозиноне
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Кальяри
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

1
10
Фрозиноне
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
19% (4)
14% (3)
Кальяри
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

30
9

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

21
8
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
3
38%
61-75
5
24%
2
25%
76-90

Пропущено

15
19
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
4
27%
7
37%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
6
50%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
6
35%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
8
33%
0
0%
76-90

Забито

29
20
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
3
10%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
7
24%
5
25%
61-75
6
21%
8
40%
76-90

Пропущено

39
36
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
15%
3
8%
1-15
8
21%
6
17%
16-30
5
13%
5
14%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
4
10%
7
19%
61-75
12
31%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1
Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0
Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Кальяри

Точный счет

2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 29%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
4
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
5
1
9
1.5
1
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
8
8
13
1.5
5
16
3
18
2.5
1
20
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 20 15 4 1 32 - 12 49
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 21 4 6 11 20 - 36 18
17.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
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    Прогнозы 125
    Фрозиноне 38.4% (48)
    X 45.6% (57)
    Кальяри 16% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 3:1 Кальяри

    Исход игры
    Фрозиноне
    38.4% (48)
    Ничья
    45.6% (57)
    Кальяри
    16% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (44)
    Меньше
    63.33% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    78.33% (94)
    Нет
    21.67% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (50)
    2:1 Фрозиноне
    21.6% (27)
    1:0 Фрозиноне
    12% (15)
    1:2 Кальяри
    9.6% (12)
    0:1 Кальяри
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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