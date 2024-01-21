Тур: 21. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Дионизи Федерико
0'
22' Желтая карточкаДентелло Пауло
0:1
26' ГолСулемана Ибрахим
45' Undefined phrase: football_event_Барренечеа Энцо
57' Желтая карточкаСоуле Матиас
62' Желтая карточкаПетанья Андреа
1:1
64' ГолМаццители Лука
74' Желтая карточкаДоссена Альберто
2:1
75' ГолСоуле Матиас
78' Желтая карточкаЛападула Джанлука
90' Желтая карточкаЦортеа Надир
90' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
3:1
90' ГолЖорже Кайо
90' Желтая карточкаЖорже Кайо
90'+7
Ход матча
22'
26'
0:1
45'
57'
62'
64'
1:1
74'
75'
2:1
90'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
267 Количество передач 161
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
16
Прати
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Фрозиноне
Кальяри
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|9 (3)
|0.43
|Харрауи Абдау
|3 (1)
|0.14
|Маццители Лука
|3
|0.14
|Монтеризи Иларио
|2
|0.1
|Брешианини Марко
|2
|0.1
|Жорже Кайо
|2 (1)
|0.1
|Рейньер Жезус
|1
|0.05
|Романьоли Симоне
|1
|0.05
|Лирола Поль
|1
|0.05
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.05
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|Чуни Марвин
|1
|0.05
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.19
|Лувумбу Зито
|3
|0.14
|Виола Николас
|2
|0.1
|Доссена Альберто
|2
|0.1
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.1
|Петанья Андреа
|1
|0.05
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.05
|Лападула Джанлука
|1
|0.05
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.05
|Макумбу Антуан
|1
|0.05
|Сулемана Ибрахим
|1
|0.05
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццители Лука
|3
|1
|Романьоли Симоне
|4
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|3
|2
|Ветеска Матеуш
|3
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Доссена Альберто
|3
|0
|Лувумбу Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Виола Николас
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Нандес Найтан
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кальяри
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
8
Фрозиноне
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Кальяри
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
1
10
Фрозиноне
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
19% (4)
14% (3)
Кальяри
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
30
9
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
21
8
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
6
29%
3
38%
61-75
5
24%
2
25%
76-90
Пропущено
15
19
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
4
27%
7
37%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
6
50%
76-90
Пропущено
24
17
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
6
35%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
8
33%
0
0%
76-90
Забито
29
20
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
3
10%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
7
24%
5
25%
61-75
6
21%
8
40%
76-90
Пропущено
39
36
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
6
15%
3
8%
1-15
8
21%
6
17%
16-30
5
13%
5
14%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
4
10%
7
19%
61-75
12
31%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1
Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0
Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0
Результаты матчей
Фрозиноне
Кальяри
Точный счет
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
6 раз 29%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 29%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
74
46
29
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
65
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
138
813
516
318
120
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|32 - 12
|49
|3.
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|41 - 23
|45
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|28 - 40
|22
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 36
|18
|17.
|Заявка
|21
|2
|12
|7
|23 - 35
|18
|18.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 29
|17
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|6.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
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|Паредес Леандро
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 3:1 Кальяри
Исход игры
Фрозиноне
38.4% (48)
Ничья
45.6% (57)
Кальяри
16% (20)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (44)
Меньше
63.33% (76)
Обе команды забьют
Да
78.33% (94)
Нет
21.67% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (50)
2:1 Фрозиноне
21.6% (27)
1:0 Фрозиноне
12% (15)
1:2 Кальяри
9.6% (12)
0:1 Кальяри
4.8% (6)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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