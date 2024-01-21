Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

55' Команда Кальяри имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Виола Николас пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

53' Валид Кеддира наказан за толчок Нандес Найтан

52' Дзаппа Габриэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Барренечеа Энцо нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

51' Джелли Франческо из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Фрозиноне , будет отменен из-за фола.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фрозиноне

46' Хорошую попытку сделал Джелли Франческо . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Удар от ворот произведет Фрозиноне

45' Удар от ворот произведет Кальяри

45' Соуле Матиас не смог попасть в створ ударом издали

43' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Оооо... вот это был удар! Валид Кеддира должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Валид Кеддира. Удар в створ, но вратарь начеку

43' Маццители Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Доссена Альберто выиграл воздушное противоборство у Валид Кеддира.

41' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

34' Маццители Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Фрозиноне

33' Дентелло Пауло не смог попасть в створ ударом издали

31' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Сулемана Ибрахим получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Ох, нехорошо это выглядит. Джелли Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ох, нехорошо это выглядит. Джелли Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Сулемана Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кальяри будет все-таки засчитан.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кальяри

26' Команда Кальяри забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Сулемана Ибрахим забивает ударом с правой ноги!

26' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Нандес Найтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Маццители Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Валид Кеддира. Удар в створ, но вратарь начеку

25' Соуле Матиас из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Дентелло Пауло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Фрозиноне

20' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

19' Виола Николас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Рейньер Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фрозиноне

18' Валид Кеддира из команды Фрозиноне в офсайде

18' Маццители Лука из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Хорошую попытку сделал Валид Кеддира. Удар в створ, но вратарь начеку

16' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Нандес Найтан из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Ветеска Матеуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Ветеска Матеуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Кальяри

6' Цортеа Надир из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Удар от ворот произведет Кальяри

4' Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

2' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Фрозиноне начинает с центра поля