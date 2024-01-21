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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Лечче
0:0
Перерыв
Ювентус
0'
22' Желтая карточка
Маккенни Уэстон

Ход матча

22'
 
Маккенни Уэстон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 146
Лечче 1.4% (2)
X 4.1% (6)
Ювентус 94.5% (138)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
16
Гонсалес
Хоан
10
Уден
Реми
9
Крстович
Никола
7
Алмквист
Понтус
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
20
Миретти
Фабио
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
15
Йылдыз
Кенан
Лечче
4-3-3
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.19
Пикколи Роберто 3 (1) 0.14
Банда Ламек 2 0.1
Уден Реми 2 0.1
Алмквист Понтус 2 0.1
Сансоне Никола 1 0.05
Жендрей Валентен 1 0.05
Гонсалес Хоан 1 0.05
Ди Франческо Федерико 1 0.05
Рамадани Юльбер 1 0.05
Рафья Хамза 1 0.05
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.05
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 9 (1) 0.43
Кьеза Федерико 6 (1) 0.29
Рабио Адриен 3 0.14
Гатти Федерико 3 0.14
Милик Аркадиуш 2 0.1
Локателли Мануэль 1 0.05
Камбьясо Андреа 1 0.05
Данило Луис 1 0.05
Миретти Фабио 1 0.05
Айлинг Самуэль 1 0.05
Ругани Даниэле 1 0.05
Бремер Глейсон 1 0.05
Йылдыз Кенан 1 0.05
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 9 0
Понграчич Марин 6 0
Гонсалес Хоан 6 0
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Жендрей Валентен 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Блен Алексис 1 0
Уден Реми 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Локателли Мануэль 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Гатти Федерико 5 0
Данило Луис 4 0
Влахович Душан 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Милик Аркадиуш 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ювентус
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3
Лечче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ювентус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
16
Лечче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Ювентус
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
17%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
6
50%
6
38%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
4
44%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

21
32
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 16
6 Не забивали 1
3
14%
6
19%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
1
5%
2
6%
31-45
2
10%
5
16%
46-60
6
29%
5
16%
61-75
8
38%
9
28%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
6
24%
2
17%
16-30
5
20%
3
25%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
6
24%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2
Ювентус
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1
Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2

Результаты матчей

Лечче
Ювентус

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лечче
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
19
1
6
14
1.5
10
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 21 15 5 1 32 - 12 50
3.
Милан
 Заявка 21 14 3 4 41 - 23 45
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Дженоа
 Заявка 21 6 7 8 22 - 25 25
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 0:0 Заявка 21 4 10 7 20 - 26 22
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 21 4 6 11 20 - 36 18
17.
Удинезе
 Заявка 21 2 12 7 23 - 35 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 21 4 4 13 14 - 35 16
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
5.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
6.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 0:0 Заявка 11 4 5 2 12 - 12 17
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 11 7 3 1 16 - 8 24
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
10.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
11.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
12.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Лечче
 0:0 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. 0:0. "Ювентус" не нашёл пока ключей к обороне "Лечче" - как и наоборот. Во втором тайме вновь попробуют команды поразить ворота друг друга.
  • Красная карточка
    45'
    Прямая красная карточка показана представителю скамейки "Лечче" (не футболисту).
  • 45'
    Фабио Миретти из левой части чужой штрафной площади сделал доставку в центр - перехваченную доставку. Подача Филипа Костича с левого фланга также была нейтрализована хозяевами.
  • Травма, повреждение
    45'
    Высоко задрал свою ногу Душан Влахович и шипами нанёс рассечение Марину Понграчичу около глаза. Кровь выступила у защитника "Лечче", но Влаховичу даже жёлтая карточка не показана.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Метрах в десяти от чужой штрафной площади на правом фланге сфолил Душан Влахович против своего "любимого" оппонента в этом матче Марина Понграчича.
  • 44'
    Юльбер Рамадани в контратаке потащил мяч к чужой штрафной площадке и сделал с рикошетом передачу вперёд по факту для соперника. 
  • 43'
    Фабио Миретти перед чужой штрафной площадью запустил стеночку с Душаном Влаховичем, и вновь не удался хорошо этот элемент игрокам "Ювентуса".
  • 42'
    48 процентов игрового времени владеет мячом "Лечче", 52 процента - "Ювентус". Совсем небольшое преимущество по этому показателю у "старой синьоры".
  • Фол, нарушение
    41'
    Душан Влахович нарушил правила на левом фланге нападения "Ювентуса", где нападающий гостей уронил на газон Валентена Жендрея.
  • 40'
    У Андреа Камбьясо не получилось чёткого обыгрыша с Душаном Влаховичем перед чужой штрафной площадкой, но смогли всё-таки сохранить владение игроки "Ювентуса".
  • Фол, нарушение
    39'
    Фабио Миретти ошибается в передаче сопернику на правом фланге чужой половины поля. Вскоре ближе к центральной линии Никола Крстович подыгрывает себе рукой.
  • Травма, повреждение
    38'
    Нет, вообще-то другая ситуация. Почему-то штрафной удар не назначен. А судья отправляет Марина Понграчича за пределы поля. Нет, не удалён защитник "Лечче". Для формального получения медицинской помощи. Раньше врачи собирались выйти на поле.
  • Фол, нарушение
    36'
    Фабио Миретти не дали пробить по воротам с подступов к штрафной площади "Лечче". Марио Понграчич попал своей ногой по ноге соперника.
  • 35'
    Валентен Жендрей выполняет неточную подачу с правого фланга. Мяч в воздухе пересекает лицевую линию и опускается на сетку ворот Войцеха Щесны сверху.
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    • 34'
      С подступов к штрафной площади с левого полуфланга происходит удар в ближний угол ворот "Ювентуса". Это Хоан Гонсалес пробует забить. Мяч намертво забирает Войцех Щесны.
    • 33'
      Юльбер Рамадани помешал Кенану Йылдызу пробежаться с мячом по левому флангу. Сорвана была без нарушения правил атака "Ювентуса".
    • Фол, нарушение
      32'
      Глейсон Бремер в центральном круге совершил небольшое нарушение правил против Николы Крстовича. Тот весьма недоволен. Наверное, хотел жёлтой карточки для соперника.
    • 31'
      Длинный заброс вперёд на правый фланг последовал у "Ювентуса" на Уэстона Маккенни, который не сумел оставить мяч в поле с помощью углового фланга в противоборстве с Антонино Галло.
    • 30'
      Фабио Миретти не успел догнать мяч на левом фланге нападения, куда протыкал сферу Кенан Йылдыз. Футбольный снаряд укатился за лицевую линию.
    • 29'
      Валентен Жендрей с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади "бьянконери", а там Андреа Камбьясо скинул мяч назад Войцеху Щесны.
    • 28'
      Фабио Миретти непонятно для кого сделал из центральной зоны проникающую передачу в чужую штрафную площадь. Адресата не обнаружилось.
    • 27'
      Понтус Алмквист отобрал было мяч у Фабио Миретти на левом для "Ювентуса" фланге, но смог укротить круглого в свою пользу игрок "Ювентуса" после приземления сферы.
    • Фол, нарушение
      26'
      Марин Понграчич поработал около центральной линии, где повалил на газон Кенана Йылдыза. Нарушение правил со стороны "Лечче".
    • 25'
      Понтус Алмквист с правого полуфланга решил смещаться в центр, а потом набросил мяч в район левого угла вратарской. Сфера ускакала за лицевую линию.
    • 24'
      Марио Понграчич из середины поля сделал заброс к чужой штрафной площадке на Николу Крстовича, а Данило Луис скинул мяч назад для Войцеха Щесны.
    • Травма, повреждение
      23'
      Хоан Гонсалес уже поднялся на ноги, а Уэстону Маккенни потребовалась медицинская помощь от соответствующих специалистов.
    • Желтая карточка
      22'
      Уэстон Маккенни нарушил правила на чужой половине на правом фланге против Хоана Гонсалеса. Жёлтая карточка выписывается игроку "Ювентуса". 
    • 21'
      Валентен Жендрей выполнил проникающую передачу низом вперёд по правому флангу, а Мохамед Каба оказался на газоне и не смог подцепить этот мяч.
    • 20'
      Понтус Алмквист от правой границы штрафной площади "Ювентуса" сделал передачу к 11-метровой отметки, откуда мяч вынес вернувшийся назад Андреа Камбьясо.
    • Опасный момент
      19'
      Андреа Камбьясо осуществил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, а Душан Влахович не забыл влететь в ворота сам, только вот по мячу не сумел попасть.
    • Опасный момент
      18'
      Хоан Гонсалес справа забросил мяч в чужую к дальней штанге на Реми Удена, у которого откровенно не получился удар влёт, игровой снаряд проследовал совсем мимо цели. 
    • Судья
      17'
      Душан Влахович упал в чужой штрафной площади после контакта с Марином Понграчичем. Арбитр не настроен сейчас назначать пенальти в пользу "Ювентуса".
    • 16'
      Филип Костич с левого фланга отправил мяч в область линии чужой штрафной площади, Душан Влахович делал скидку, а Фабио Миретти нанёс заблокированный удар. 
    • Опасный момент
      15'
      "Лечче" пребывает сейчас в позиционной атаке. И обостряет внезапно команда хозяев! Реми Уден с левого фланга оформил доставку на ближний край вратарской, откуда не суждено было попасть в створ Николе Крстовичу.
    • 13'
      Мохамед Каба, находясь в нескольких метрах от чужой штрафной площадки, попробовал сделать короткий пас партнёру, но перехватили мяч представители "старой синьоры".
    • Опасный момент
      12'
      Филип Костич теперь пробивал примерно из той же зоны, из какой примерялся на предыдущей минуте Душан Влахович. Получилось немного выше перекладины.
    • Опасный момент
      11'
      Продолжилась атака "Ювентуса" после корнера и завершилась неточным ударом Душана Влаховича с левого полуфланга - мимо ближней девятки.
    • Опасный момент
      11'
      Фабио Миретти, прежде чем подать угловой с левого фланга, отодвинул камеру или колонку и провод. После его навеса Уэстон Маккенни пробил из области дальней штанги, и почти на ленточке мяч головой заблокировал Никола Крстович.
    • Угловой
      10'
      Совсем застряла игра на левом фланге нападения "Ювентуса". Один за другим там зарабатывают ауты "бьянконери". Но теперь вот углового гости добились.
    • 10'
      Душан Влахович зацепился за мяч на левом полуфланге на чужой половине поля и в отчаянной борьбе заработал для "Ювентуса" аут.
    • Фол, нарушение
      9'
      Федерико Гатти двинулся со своей половины поля на чужую, и не стерпел этого Никола Крстович, руками поваливший своего оппонента на газон.
    • 7'
      Игрок хозяев выполнил подачу углового с правого фланга к ближней штанге, а Устон Маккенни сыграл по этому мячу вторым этажом и вынес его.
    • Угловой
      7'
      Понтус Алмквист готовился замыкать закидушку партнёра на правом краю вратарской, однако Данило Луис грудью (не рукой) выбил мяч на угловой.
    • 6'
      "Лечче" показал, что тоже не собирается отсиживаться сзади. В общем, неплохое начало матча продемонстрировали команды. Только вот счёт не открыт ещё.
    • Опасный момент
      5'
      Потом Реми Уден всё же набросил мяч к линии штрафной площади с правого фланга, Федерико Баскиротто сделал скидку, и Никола Крстович обводящим ударом пробил несколько мимо левого угла створа.
    • 4'
      От Реми Удена все (ну или почти все) ждали подачи со стандарта в чужую штрафную площадь, а он отдал поперечную передачу партнёру.
    • Фол, нарушение
      4'
      С мячом футболисты "Лечче" в середине поля. Потом переводят его ближе к правому флангу. Там Фабио Миретти высоко задирает ногу и фолит против Валентена Жендрея.
    • Фол, нарушение
      2'
      Глейсон Бремер немного нарушает правила около центрального круга против Николы Крстовича.
    • 2'
      "Ювентус" играет в белой форме, а игроки "Лечче" появились в жёлто-красно-чёрной экипировке. Постепенно рассасывается над футбольном поле дым от пиротехники.
    • Опасный момент
      1'
      Уже атакует "Ювентус", прямо сразу же гости пошли вперёд. Состоялась передача с правого фланга на ближний край вратарской, откуда Душан Влахович не попал в створ. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Лечче
    1.4% (2)
    Ничья
    4.1% (6)
    Ювентус
    94.5% (138)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.26% (61)
    Меньше
    48.74% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    50.42% (60)
    Нет
    49.58% (59)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    31.5% (46)
    0:2 Ювентус
    25.3% (37)
    0:1 Ювентус
    12.3% (18)
    1:3 Ювентус
    6.8% (10)
    0:3 Ювентус
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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    Лечче
    Ювентус
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