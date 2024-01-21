Юльбер Рамадани в контратаке потащил мяч к чужой штрафной площадке и сделал с рикошетом передачу вперёд по факту для соперника.

Метрах в десяти от чужой штрафной площади на правом фланге сфолил Душан Влахович против своего "любимого" оппонента в этом матче Марина Понграчича.

Высоко задрал свою ногу Душан Влахович и шипами нанёс рассечение Марину Понграчичу около глаза. Кровь выступила у защитника "Лечче", но Влаховичу даже жёлтая карточка не показана.

Фабио Миретти из левой части чужой штрафной площади сделал доставку в центр - перехваченную доставку. Подача Филипа Костича с левого фланга также была нейтрализована хозяевами.

Первый тайм завершён. 0:0. "Ювентус" не нашёл пока ключей к обороне "Лечче" - как и наоборот. Во втором тайме вновь попробуют команды поразить ворота друг друга.

Валентен Жендрей выполняет неточную подачу с правого фланга. Мяч в воздухе пересекает лицевую линию и опускается на сетку ворот Войцеха Щесны сверху.

Фабио Миретти не дали пробить по воротам с подступов к штрафной площади "Лечче". Марио Понграчич попал своей ногой по ноге соперника.

Нет, вообще-то другая ситуация. Почему-то штрафной удар не назначен. А судья отправляет Марина Понграчича за пределы поля. Нет, не удалён защитник "Лечче". Для формального получения медицинской помощи. Раньше врачи собирались выйти на поле.

Фабио Миретти ошибается в передаче сопернику на правом фланге чужой половины поля. Вскоре ближе к центральной линии Никола Крстович подыгрывает себе рукой.

У Андреа Камбьясо не получилось чёткого обыгрыша с Душаном Влаховичем перед чужой штрафной площадкой, но смогли всё-таки сохранить владение игроки "Ювентуса".

Душан Влахович нарушил правила на левом фланге нападения "Ювентуса", где нападающий гостей уронил на газон Валентена Жендрея.

48 процентов игрового времени владеет мячом "Лечче", 52 процента - "Ювентус". Совсем небольшое преимущество по этому показателю у "старой синьоры".

Фабио Миретти перед чужой штрафной площадью запустил стеночку с Душаном Влаховичем, и вновь не удался хорошо этот элемент игрокам "Ювентуса".

Понтус Алмквист с правого полуфланга решил смещаться в центр, а потом набросил мяч в район левого угла вратарской. Сфера ускакала за лицевую линию.

Марин Понграчич поработал около центральной линии, где повалил на газон Кенана Йылдыза. Нарушение правил со стороны "Лечче".

Понтус Алмквист отобрал было мяч у Фабио Миретти на левом для "Ювентуса" фланге, но смог укротить круглого в свою пользу игрок "Ювентуса" после приземления сферы.

Фабио Миретти непонятно для кого сделал из центральной зоны проникающую передачу в чужую штрафную площадь. Адресата не обнаружилось.

Валентен Жендрей с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади "бьянконери", а там Андреа Камбьясо скинул мяч назад Войцеху Щесны.

Фабио Миретти не успел догнать мяч на левом фланге нападения, куда протыкал сферу Кенан Йылдыз. Футбольный снаряд укатился за лицевую линию.

Длинный заброс вперёд на правый фланг последовал у "Ювентуса" на Уэстона Маккенни, который не сумел оставить мяч в поле с помощью углового фланга в противоборстве с Антонино Галло.

Глейсон Бремер в центральном круге совершил небольшое нарушение правил против Николы Крстовича. Тот весьма недоволен. Наверное, хотел жёлтой карточки для соперника.

Юльбер Рамадани помешал Кенану Йылдызу пробежаться с мячом по левому флангу. Сорвана была без нарушения правил атака "Ювентуса".

С подступов к штрафной площади с левого полуфланга происходит удар в ближний угол ворот "Ювентуса". Это Хоан Гонсалес пробует забить. Мяч намертво забирает Войцех Щесны.

24' Марио Понграчич из середины поля сделал заброс к чужой штрафной площадке на Николу Крстовича, а Данило Луис скинул мяч назад для Войцеха Щесны.

23' Хоан Гонсалес уже поднялся на ноги, а Уэстону Маккенни потребовалась медицинская помощь от соответствующих специалистов.

22' Уэстон Маккенни нарушил правила на чужой половине на правом фланге против Хоана Гонсалеса. Жёлтая карточка выписывается игроку "Ювентуса".

21' Валентен Жендрей выполнил проникающую передачу низом вперёд по правому флангу, а Мохамед Каба оказался на газоне и не смог подцепить этот мяч.

20' Понтус Алмквист от правой границы штрафной площади "Ювентуса" сделал передачу к 11-метровой отметки, откуда мяч вынес вернувшийся назад Андреа Камбьясо.

19' Андреа Камбьясо осуществил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, а Душан Влахович не забыл влететь в ворота сам, только вот по мячу не сумел попасть.

18' Хоан Гонсалес справа забросил мяч в чужую к дальней штанге на Реми Удена, у которого откровенно не получился удар влёт, игровой снаряд проследовал совсем мимо цели.

17' Душан Влахович упал в чужой штрафной площади после контакта с Марином Понграчичем. Арбитр не настроен сейчас назначать пенальти в пользу "Ювентуса".

16' Филип Костич с левого фланга отправил мяч в область линии чужой штрафной площади, Душан Влахович делал скидку, а Фабио Миретти нанёс заблокированный удар.

15' "Лечче" пребывает сейчас в позиционной атаке. И обостряет внезапно команда хозяев! Реми Уден с левого фланга оформил доставку на ближний край вратарской, откуда не суждено было попасть в створ Николе Крстовичу.

13' Мохамед Каба, находясь в нескольких метрах от чужой штрафной площадки, попробовал сделать короткий пас партнёру, но перехватили мяч представители "старой синьоры".

12' Филип Костич теперь пробивал примерно из той же зоны, из какой примерялся на предыдущей минуте Душан Влахович. Получилось немного выше перекладины.

11' Продолжилась атака "Ювентуса" после корнера и завершилась неточным ударом Душана Влаховича с левого полуфланга - мимо ближней девятки.

11' Фабио Миретти, прежде чем подать угловой с левого фланга, отодвинул камеру или колонку и провод. После его навеса Уэстон Маккенни пробил из области дальней штанги, и почти на ленточке мяч головой заблокировал Никола Крстович.

10' Совсем застряла игра на левом фланге нападения "Ювентуса". Один за другим там зарабатывают ауты "бьянконери". Но теперь вот углового гости добились.

10' Душан Влахович зацепился за мяч на левом полуфланге на чужой половине поля и в отчаянной борьбе заработал для "Ювентуса" аут.

9' Федерико Гатти двинулся со своей половины поля на чужую, и не стерпел этого Никола Крстович, руками поваливший своего оппонента на газон.

7' Игрок хозяев выполнил подачу углового с правого фланга к ближней штанге, а Устон Маккенни сыграл по этому мячу вторым этажом и вынес его.

7' Понтус Алмквист готовился замыкать закидушку партнёра на правом краю вратарской, однако Данило Луис грудью (не рукой) выбил мяч на угловой.

6' "Лечче" показал, что тоже не собирается отсиживаться сзади. В общем, неплохое начало матча продемонстрировали команды. Только вот счёт не открыт ещё.

5' Потом Реми Уден всё же набросил мяч к линии штрафной площади с правого фланга, Федерико Баскиротто сделал скидку, и Никола Крстович обводящим ударом пробил несколько мимо левого угла створа.

4' От Реми Удена все (ну или почти все) ждали подачи со стандарта в чужую штрафную площадь, а он отдал поперечную передачу партнёру.

4' С мячом футболисты "Лечче" в середине поля. Потом переводят его ближе к правому флангу. Там Фабио Миретти высоко задирает ногу и фолит против Валентена Жендрея.

2' Глейсон Бремер немного нарушает правила около центрального круга против Николы Крстовича.

2' "Ювентус" играет в белой форме, а игроки "Лечче" появились в жёлто-красно-чёрной экипировке. Постепенно рассасывается над футбольном поле дым от пиротехники.

1' Уже атакует "Ювентус", прямо сразу же гости пошли вперёд. Состоялась передача с правого фланга на ближний край вратарской, откуда Душан Влахович не попал в створ.