Тур: 21. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Довери Даниэле
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лечче
Ювентус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.2
|Пикколи Роберто
|3 (1)
|0.15
|Банда Ламек
|2
|0.1
|Уден Реми
|2
|0.1
|Алмквист Понтус
|2
|0.1
|Сансоне Никола
|1
|0.05
|Жендрей Валентен
|1
|0.05
|Гонсалес Хоан
|1
|0.05
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.05
|Рамадани Юльбер
|1
|0.05
|Рафья Хамза
|1
|0.05
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.05
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|9 (1)
|0.45
|Кьеза Федерико
|6 (1)
|0.3
|Рабио Адриен
|3
|0.15
|Гатти Федерико
|3
|0.15
|Милик Аркадиуш
|2
|0.1
|Локателли Мануэль
|1
|0.05
|Камбьясо Андреа
|1
|0.05
|Данило Луис
|1
|0.05
|Миретти Фабио
|1
|0.05
|Айлинг Самуэль
|1
|0.05
|Ругани Даниэле
|1
|0.05
|Бремер Глейсон
|1
|0.05
|Йылдыз Кенан
|1
|0.05
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|9
|0
|Понграчич Марин
|6
|0
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Банда Ламек
|3
|1
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Жендрей Валентен
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Маккенни Уэстон
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Гатти Федерико
|5
|0
|Данило Луис
|4
|0
|Влахович Душан
|3
|0
|Бремер Глейсон
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ювентус
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
3
Лечче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ювентус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
16
Лечче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Ювентус
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
17%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
6
50%
6
38%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
4
44%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
21
32
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 16
6 Не забивали 1
3
14%
6
19%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
1
5%
2
6%
31-45
2
10%
5
16%
46-60
6
29%
5
16%
61-75
8
38%
9
28%
76-90
Пропущено
25
12
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
6
24%
2
17%
16-30
5
20%
3
25%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
6
24%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2
Ювентус
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1
Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2
Результаты матчей
Лечче
Ювентус
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 30%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лечче
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
28
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
191
614
1010
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|2.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|32 - 12
|49
|3.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|38 - 21
|42
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|35 - 21
|33
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|23 - 18
|32
|8.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|9.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|32 - 24
|29
|10.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|18 - 18
|28
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|20 - 25
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 24
|22
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|26 - 36
|19
|15.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|25 - 39
|19
|16.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|19 - 33
|18
|17.
|Заявка
|20
|2
|12
|6
|21 - 32
|18
|18.
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 27
|17
|19.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 35
|13
|20.
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 5
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 15
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 16
|15
|13.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|13 - 16
|9
|19.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 16
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|10.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 16
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 17
|3
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 24
|2
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
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|10 (6)
|Ювентус
|Влахович Душан
|9 (3)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лечче - Ювентус
Исход игры
Лечче
0% (0)
Ничья
2.6% (1)
Ювентус
97.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (16)
Меньше
55.56% (20)
Обе команды забьют
Да
47.22% (17)
Нет
52.78% (19)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
39.5% (15)
1:2 Ювентус
34.2% (13)
0:1 Ювентус
10.5% (4)
1:3 Ювентус
7.9% (3)
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