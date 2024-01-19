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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Лечче
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 34
Лечче 0% (0)
X 2.9% (1)
Ювентус 97.1% (33)
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Ювентус

История личных встреч

Лечче
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.2
Пикколи Роберто 3 (1) 0.15
Банда Ламек 2 0.1
Уден Реми 2 0.1
Алмквист Понтус 2 0.1
Сансоне Никола 1 0.05
Жендрей Валентен 1 0.05
Гонсалес Хоан 1 0.05
Ди Франческо Федерико 1 0.05
Рамадани Юльбер 1 0.05
Рафья Хамза 1 0.05
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.05
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 9 (1) 0.45
Кьеза Федерико 6 (1) 0.3
Рабио Адриен 3 0.15
Гатти Федерико 3 0.15
Милик Аркадиуш 2 0.1
Локателли Мануэль 1 0.05
Камбьясо Андреа 1 0.05
Данило Луис 1 0.05
Миретти Фабио 1 0.05
Айлинг Самуэль 1 0.05
Ругани Даниэле 1 0.05
Бремер Глейсон 1 0.05
Йылдыз Кенан 1 0.05
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 9 0
Понграчич Марин 6 0
Гонсалес Хоан 6 0
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Жендрей Валентен 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Каба Мохамед 2 1
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Блен Алексис 1 0
Уден Реми 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 5 0
Маккенни Уэстон 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Гатти Федерико 5 0
Данило Луис 4 0
Влахович Душан 3 0
Бремер Глейсон 3 0
Костич Филип 2 0
Милик Аркадиуш 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ювентус
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (2)
80% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3
Лечче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ювентус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
16
Лечче
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Ювентус
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
17%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
6
50%
6
38%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
4
44%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

21
32
5 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 16
6 Не забивали 1
3
14%
6
19%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
1
5%
2
6%
31-45
2
10%
5
16%
46-60
6
29%
5
16%
61-75
8
38%
9
28%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
6
24%
2
17%
16-30
5
20%
3
25%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
6
24%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2
Ювентус
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1
Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2

Результаты матчей

Лечче
Ювентус

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 30%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
3
3 раза 15%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лечче
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
19
1
6
14
1.5
10
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
2.
Ювентус
 Заявка 20 15 4 1 32 - 12 49
3.
Милан
 Заявка 20 13 3 4 38 - 21 42
4.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
5.
Аталанта
 Заявка 20 10 3 7 35 - 21 33
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 20 8 8 4 23 - 18 32
8.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
9.
Рома
 Заявка 20 8 5 7 32 - 24 29
10.
Торино
 Заявка 20 7 7 6 18 - 18 28
11.
Монца
 Заявка 20 6 7 7 20 - 25 25
12.
Дженоа
 Заявка 20 5 7 8 20 - 24 22
13.
Лечче
 Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
14.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
15.
Фрозиноне
 Заявка 20 5 4 11 25 - 39 19
16.
Кальяри
 Заявка 20 4 6 10 19 - 33 18
17.
Удинезе
 Заявка 20 2 12 6 21 - 32 18
18.
Верона
 Заявка 20 4 5 11 18 - 27 17
19.
Эмполи
 Заявка 20 3 4 13 11 - 35 13
20.
Салернитана
 Заявка 20 2 6 12 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 10 8 2 0 16 - 4 26
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Милан
 Заявка 10 8 0 2 18 - 5 24
4.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
5.
Аталанта
 Заявка 10 7 1 2 22 - 7 22
6.
Рома
 Заявка 10 6 3 1 22 - 8 21
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
10.
Фрозиноне
 Заявка 10 5 2 3 17 - 15 17
11.
Лечче
 Заявка 10 4 4 2 12 - 12 16
12.
Кальяри
 Заявка 10 4 3 3 13 - 16 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 13 - 16 9
19.
Салернитана
 Заявка 10 1 4 5 10 - 20 7
20.
Эмполи
 Заявка 10 1 2 7 5 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
3.
Милан
 Заявка 10 5 3 2 20 - 16 18
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Монца
 Заявка 10 3 3 4 9 - 14 12
8.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
9.
Торино
 Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
10.
Болонья
 Заявка 10 1 6 3 9 - 13 9
11.
Удинезе
 Заявка 10 1 6 3 8 - 16 9
12.
Дженоа
 Заявка 10 2 2 6 8 - 13 8
13.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
15.
Эмполи
 Заявка 10 2 2 6 6 - 18 8
16.
Верона
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Лечче
 Заявка 10 0 5 5 8 - 14 5
19.
Кальяри
 Заявка 10 0 3 7 6 - 17 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Милан Жиру Оливье 10 (6)
Ювентус Влахович Душан 9 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Фиорентина Раньери Лука 10
Рома Паредес Леандро 9
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

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  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 34
    Лечче 0% (0)
    X 2.9% (1)
    Ювентус 97.1% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Ювентус
    6.30
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    5.80
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    3.65
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    Прогнозы на матч Лечче - Ювентус

    Исход игры
    Лечче
    0% (0)
    Ничья
    2.6% (1)
    Ювентус
    97.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    47.22% (17)
    Нет
    52.78% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    39.5% (15)
    1:2 Ювентус
    34.2% (13)
    0:1 Ювентус
    10.5% (4)
    1:3 Ювентус
    7.9% (3)
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