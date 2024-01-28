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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Гройтер Фюрт
2:1
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
19' Желтая карточка
Зиб Арминдо
41' Желтая карточка
Урбиг Йонас
42' Желтая карточка
Александр Цорнигер
45' Желтая карточка
Роте Том
45' Желтая карточка
Nicolai Remberg
1:0
59' Гол
Зиб Арминдо
1:1
65' Гол
Эррас Патрик
75' Желтая карточка
Colin Kleine-Bekel
2:1
75' Гол
Хргота Бранимир
83' Желтая карточка
Эррас Патрик
90' Желтая карточка
Беккер Тимо
90'+5

Ход матча

19'
Зиб Арминдо
 
41'
Урбиг Йонас
 
42'
Александр Цорнигер
 
45'
 
Роте Том
45'
 
Nicolai Remberg
51'
 
Бернхардссон Александер
Фридьонссон Хольмберт
59'
Зиб Арминдо
(Хргота Бранимир)
1:0
65'
1:1
Эррас Патрик
(Холтби Льюис)
73'
Хаддади Уссама
Петков Лукас
 
74'
Србени Деннис
Зиб Арминдо
 
75'
 
Colin Kleine-Bekel
75'
Хргота Бранимир
2:1
78'
 
Коменда Марко
Colin Kleine-Bekel
79'
 
Меес Джошуа
Стернер Йонас
83'
 
Эррас Патрик
85'
 
Marko Ivezic
Nicolai Remberg
90'
Leander Popp
Лемперте Тим
 
90'
 
Беккер Тимо

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 364 Количество передач 400
  • 46 Владение мячом, % 54
40
Урбиг
Йонас
2
Аста
Симон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
16
Петков
Лукас
10
Хргота
Бранимир
19
Лемперте
Тим
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
18
Роте
Том
32
Стернер
Йонас
22
Nicolai
Remberg
8
Порат
Финн
10
Холтби
Льюис
19
Фридьонссон
Хольмберт
13
Матино
Сюто
Гройтер Фюрт
4-2-2-2
Хольштайн Киль
4-3-1-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Хольштайн Киль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
2:2
Б2
4:1
Б2
0:0
Б2
3:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 7 0.37
Зиб Арминдо 5 0.26
Грин Джулиан 4 (2) 0.21
Лемперте Тим 4 0.21
Абиама Диксон 3 0.16
Михальски Дамян 3 0.16
Вагнер Роберт 1 0.05
Аста Симон 1 0.05
Юнг Гидеон 1 0.05
Чалханоглу Керим 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.37
Скрибски Стивен 6 (3) 0.32
Арп Янн-Фите 5 0.26
Беккер Тимо 3 0.16
Холтби Льюис 2 0.11
Роте Том 2 0.11
Порат Финн 2 0.11
Матино Сюто 2 (1) 0.11
Стернер Йонас 2 0.11
Зандер Филипп 1 0.05
Фридьонссон Хольмберт 1 0.05
Эррас Патрик 1 0.05
Nicolai Remberg 1 0.05
Шульц Марвин 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 5 0
Грин Джулиан 3 1
Дитц Максимилиан 4 0
Александр Цорнигер 2 1
Вагнер Роберт 3 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Аста Симон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Петков Лукас 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Хргота Бранимир 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роте Том 5 0
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Беккер Тимо 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Nicolai Remberg 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Эррас Патрик 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Стернер Йонас 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
3
Гройтер Фюрт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Хольштайн Киль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

8
15
Гройтер Фюрт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Хольштайн Киль
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
5
25%
5
33%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

9
20
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
4
20%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
2
22%
5
25%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
2
10%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
1
8%
6
33%
76-90

Забито

29
35
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
4
14%
2
6%
1-15
2
7%
8
23%
16-30
7
24%
7
20%
31-45
7
24%
10
29%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
3
10%
4
11%
76-90

Пропущено

22
27
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
9%
4
15%
1-15
6
27%
3
11%
16-30
5
23%
3
11%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
5
23%
7
26%
61-75
2
9%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Хольштайн Киль

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
7
3
3
7
2.5
3
7
3
7
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
18
1
7
12
1.5
11
8
3
16
2.5
5
14
3
16
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 19 10 9 0 35 - 16 39
2.
Хольштайн Киль
 19 11 2 6 35 - 27 35
3.
Гройтер Фюрт
 19 10 5 4 30 - 21 35
4.
Гамбург
 19 10 4 5 38 - 26 34
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Карлсруэ
 19 7 6 6 36 - 34 27
10.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 19 7 4 8 22 - 24 25
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 19 6 5 8 31 - 29 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Айнтрахт Бр
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
11.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
12.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
13.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
14.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
15.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 9 6 1 2 15 - 9 19
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Фортуна Цолис Христос 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Николай Ремберг получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Роте Том получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Александр Цорнигер получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Урбиг Йонас получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Зиб Арминдо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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