Тур: 19. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
2:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЗиб Арминдо
41' Желтая карточкаУрбиг Йонас
42' Желтая карточкаАлександр Цорнигер
45' Желтая карточкаРоте Том
45' Желтая карточкаNicolai Remberg
1:0
59' ГолЗиб Арминдо
1:1
65' ГолЭррас Патрик
75' Желтая карточкаColin Kleine-Bekel
2:1
75' ГолХргота Бранимир
83' Желтая карточкаЭррас Патрик
90' Желтая карточкаБеккер Тимо
90'+5
Ход матча
19'
41'
45'
45'
59'
1:0
65'
1:1
75'
2:1
83'
90'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
364 Количество передач 400
-
46 Владение мячом, % 54
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
16
Петков
Лукас
19
Лемперте
Тим
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
13
Матино
Сюто
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
30 Зиб АрминдоПолузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
-
40 Tyler Dogan
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Хольштайн Киль
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|7
|0.37
|Зиб Арминдо
|5
|0.26
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.21
|Лемперте Тим
|4
|0.21
|Абиама Диксон
|3
|0.16
|Михальски Дамян
|3
|0.16
|Вагнер Роберт
|1
|0.05
|Аста Симон
|1
|0.05
|Юнг Гидеон
|1
|0.05
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.37
|Скрибски Стивен
|6 (3)
|0.32
|Арп Янн-Фите
|5
|0.26
|Беккер Тимо
|3
|0.16
|Холтби Льюис
|2
|0.11
|Роте Том
|2
|0.11
|Порат Финн
|2
|0.11
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.11
|Стернер Йонас
|2
|0.11
|Зандер Филипп
|1
|0.05
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.05
|Эррас Патрик
|1
|0.05
|Nicolai Remberg
|1
|0.05
|Шульц Марвин
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|5
|0
|Грин Джулиан
|3
|1
|Дитц Максимилиан
|4
|0
|Александр Цорнигер
|2
|1
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роте Том
|5
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Nicolai Remberg
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
3
Гройтер Фюрт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Хольштайн Киль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
8
15
Гройтер Фюрт
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Хольштайн Киль
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
5
25%
5
33%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
9
20
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
4
20%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
2
22%
5
25%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
2
10%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
31%
5
28%
61-75
1
8%
6
33%
76-90
Забито
29
35
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
4
14%
2
6%
1-15
2
7%
8
23%
16-30
7
24%
7
20%
31-45
7
24%
10
29%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
3
10%
4
11%
76-90
Пропущено
22
27
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
9%
4
15%
1-15
6
27%
3
11%
16-30
5
23%
3
11%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
5
23%
7
26%
61-75
2
9%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2
Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Хольштайн Киль
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
73
37
37
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
181
712
118
316
514
316
118
118
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|9 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6