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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Гамбург
3:4
Конец матча
Карлсруэ
0'
0:1
3' Гол
Матанович Игорь
0:2
6' Гол
Матанович Игорь
1:2
33' Гол
Джатта Бейкери
2:2
35' Гол
Бенеш Ласло
39' Желтая карточка
Йенсен Леон
2:3
46' Гол
Зивзивадзе Буду
3:3
62' Гол
Глацель Роберт
65' Желтая карточка
Рамос Гильерме
3:4
81' Гол
Ванитцек Марвин
88' Желтая карточка
Рапп Николай
90'+7
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
35
Амброзиус
Стефан
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
15
Бурнич
Дженис
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
9
Матанович
Игорь
11
Зивзивадзе
Буду
Гамбург
4-3-3
Карлсруэ
4-3-1-2

История личных встреч

Гамбург
Карлсруэ

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
4:2
Б2
1:0
Б2
3:0
К
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
2:4
БСМ
1:2
БСМ
1:1
ТМС
0:1
К
4:2
Б
3:2
Б
2:1
Б
7:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

2.38
1.9

Среднее время на гол

37
47

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

1.9
0.63

Среднее время на гол

47
144

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 13 0.68
Бенеш Ласло 10 (3) 0.53
Джатта Бейкери 4 0.21
Ферай Иммануэль 3 0.16
Жан-Люк Домпе 2 0.11
Мухайм Миро 2 0.11
Рейс Людовит 1 0.05
Мефферт Йонас 1 0.05
Хайер Моритц 1 0.05
Рамос Гильерме 1 0.05
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 6 0.32
Ванитцек Марвин 6 (1) 0.32
Зивзивадзе Буду 6 0.32
Шлойзенер Фабиан 5 0.26
Штиндль Ларс 3 0.16
Бурнич Дженис 2 0.11
Йенсен Леон 2 0.11
Небель Пауль 1 0.05
Бормут Робин 1 0.05
Кобальд Кристоф 1 0.05
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Гондорф Жером 0 0
Франке Марсель 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 7 0
Хайер Моритц 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Рамос Гильерме 4 1
Хаджикадунич Деннис 5 0
Мухайм Миро 3 1
Бенеш Ласло 4 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 6 0
Ванитцек Марвин 5 0
Небель Пауль 4 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0
Рапп Николай 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0

Результаты матчей

Гамбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Карлсруэ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
9
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

14
18
Гамбург
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Карлсруэ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
10%
6
38%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
6
29%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
2
20%
6
29%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Забито

18
18
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
11%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
6
33%
2
11%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
4
27%
1
7%
1-15
3
20%
6
40%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Забито

39
34
17 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
0 Не забивали 3
4
10%
10
29%
29%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
5
13%
5
15%
46-60
8
21%
2
6%
61-75
9
23%
7
21%
76-90

Пропущено

25
36
13 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 18
6
24%
7
19%
1-15
5
20%
8
22%
16-30
2
8%
5
14%
31-45
4
16%
2
6%
46-60
3
12%
10
28%
61-75
5
20%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2
Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1

Результаты матчей

Гамбург
Карлсруэ

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
7
3
3
6
2.5
3
7
1
8
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
5
4
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
1.5
Больше Меньше
12
7
4
15
2.5
6
13
1
18
3.5
2
17
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 19 10 9 0 35 - 16 39
2.
Хольштайн Киль
 19 11 2 6 35 - 27 35
3.
Гройтер Фюрт
 19 10 5 4 30 - 21 35
4.
Гамбург
 19 10 4 5 38 - 26 34
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Карлсруэ
 19 7 6 6 36 - 34 27
10.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 19 7 4 8 22 - 24 25
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 19 6 5 8 31 - 29 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Айнтрахт Бр
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
11.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
12.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
13.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
14.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
15.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 9 6 1 2 15 - 9 19
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Фортуна Цолис Христос 9 (3)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
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