Тур: 19. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
0:1
3' ГолМатанович Игорь
0:2
6' ГолМатанович Игорь
1:2
33' ГолДжатта Бейкери
2:2
35' ГолБенеш Ласло
39' Желтая карточкаЙенсен Леон
2:3
46' ГолЗивзивадзе Буду
3:3
62' ГолГлацель Роберт
65' Желтая карточкаРамос Гильерме
3:4
81' ГолВанитцек Марвин
88' Желтая карточкаРапп Николай
90'+7
Ход матча
3'
0:1
6'
0:2
33'
1:2
35'
2:2
39'
46'
62'
3:3
65'
81'
3:4
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 6
-
11 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
576 Количество передач 402
-
59 Владение мячом, % 41
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
17 Рапп НиколайЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Карлсруэ
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
18 матчей
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
2.38
1.9
Среднее время на гол
37
47
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
1.9
0.63
Среднее время на гол
47
144
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
2.11
1.33
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
42
67
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|13
|0.68
|Бенеш Ласло
|10 (3)
|0.53
|Джатта Бейкери
|4
|0.21
|Ферай Иммануэль
|3
|0.16
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.11
|Мухайм Миро
|2
|0.11
|Рейс Людовит
|1
|0.05
|Мефферт Йонас
|1
|0.05
|Хайер Моритц
|1
|0.05
|Рамос Гильерме
|1
|0.05
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|6
|0.32
|Ванитцек Марвин
|6 (1)
|0.32
|Зивзивадзе Буду
|6
|0.32
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.26
|Штиндль Ларс
|3
|0.16
|Бурнич Дженис
|2
|0.11
|Йенсен Леон
|2
|0.11
|Небель Пауль
|1
|0.05
|Бормут Робин
|1
|0.05
|Кобальд Кристоф
|1
|0.05
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Франке Марсель
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Рамос Гильерме
|4
|1
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Мухайм Миро
|3
|1
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|6
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Карлсруэ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
9
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
14
18
Гамбург
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Карлсруэ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
21
16
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
10%
6
38%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
6
29%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
2
20%
6
29%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
4
19%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
1
10%
3
14%
76-90
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
2
11%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
6
33%
2
11%
61-75
5
28%
4
22%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
4
27%
1
7%
1-15
3
20%
6
40%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Забито
39
34
17 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 11
0 Не забивали 3
4
10%
10
29%
29%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
5
13%
5
15%
46-60
8
21%
2
6%
61-75
9
23%
7
21%
76-90
Пропущено
25
36
13 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 18
6
24%
7
19%
1-15
5
20%
8
22%
16-30
2
8%
5
14%
31-45
4
16%
2
6%
46-60
3
12%
10
28%
61-75
5
20%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2
Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Результаты матчей
Гамбург
Карлсруэ
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
36
37
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
127
415
613
118
217
118
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|9 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6