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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 22582
Айнтрахт Бр
1:0
Конец матча
Магдебург
0'
12' Желтая карточка
Эбер Даниэль
1:0
16' Гол
Бисакшич Эрмин
45' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
48' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
56' Желтая карточка
Кремпицки Коннор
57' Желтая карточка
Эльфадли Даниэль
74' Вторая желтая карточка
Эльфадли Даниэль
76' Желтая карточка
Кристиан Титц
90'+7

Ход матча

12'
 
Эбер Даниэль
16'
Бисакшич Эрмин
1:0
35'
 
Хоти Анди
Эбер Даниэль
45'
Кауфманн Фабио
 
46'
 
Кастаньос Люк
Белль-Белль Леон
46'
 
Кремпицки Коннор
Конде Амара
48'
 
Бокхорн Эберт
56'
 
Кремпицки Коннор
57'
 
Эльфадли Даниэль
61'
 
Ито Тацуя
Амаечи Ксавьер
65'
Тауэр Никлас
Хельгасон Торир
 
74'
 
Эльфадли Даниэль
76'
 
Кристиан Титц
78'
 
Шулер Лука
Эль-Ханкури Мохамед
80'
Уджа Энтони
Риттмюллер Марвин
 
80'
Виб Данило
Кауфманн Фабио
 
90'
Гризбек Себастьян
Johan Gomez
 
90'
Николау Яннис
Краусе Робин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 234 Количество передач 600
  • 35 Владение мячом, % 65
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
24
Югоне
Жан
29
Конде
Амара
19
Белль-Белль
Леон
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
23
Атик
Бариш
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Магдебург

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
4:2
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:2
Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
2:4
ТМС
0:0
ТМС
1:2
ТМС
2:3
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Голы

Всего голов

6
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.88

Среднее время на гол

75
48

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.54
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

58
55

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 5 0.26
Филипп Райан 3 0.16
Уджа Энтони 3 0.16
Johan Gomez 2 0.11
Бисакшич Эрмин 2 0.11
Крюгер Флориан 1 0.05
Иванов Роберт 1 0.05
Донкор Антон 1 0.05
Хельгасон Торир 1 0.05
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.26
Кастаньос Люк 4 0.21
Гнака Силас 3 0.16
Бокхорн Эберт 3 0.16
Кремпицки Коннор 3 0.16
Атик Бариш 2 0.11
Арслан Ахмет 2 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.11
Сека Джейсон 1 0.05
Конде Амара 1 0.05
Ито Тацуя 1 0.05
Белль-Белль Леон 1 0.05
Амаечи Ксавьер 1 0.05
Югоне Жан 1 0.05
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.05

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 6 0
Hasan Kurucay 3 1
Краусе Робин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 8 0
Эбер Даниэль 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Югоне Жан 4 0
Белль-Белль Леон 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Магдебург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
6
Айнтрахт Бр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Магдебург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

5
15
Айнтрахт Бр
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Магдебург
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
4
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Забито

7
20
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
3
43%
4
20%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
2
29%
5
25%
76-90

Пропущено

17
14
13 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
12%
3
21%
1-15
6
35%
2
14%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Забито

20
32
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
2
10%
3
9%
1-15
3
15%
7
22%
16-30
3
15%
3
9%
31-45
4
20%
6
19%
46-60
4
20%
6
19%
61-75
4
20%
7
22%
76-90

Пропущено

31
28
21 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
16%
5
18%
1-15
7
23%
3
11%
16-30
9
29%
29%
5
18%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
3
10%
7
25%
61-75
6
19%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0
Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2
Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Магдебург

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
15
4
5
14
1.5
7
12
2
17
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 19 10 9 0 35 - 16 39
2.
Хольштайн Киль
 19 11 2 6 35 - 27 35
3.
Гройтер Фюрт
 19 10 5 4 30 - 21 35
4.
Гамбург
 19 10 4 5 38 - 26 34
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Карлсруэ
 19 7 6 6 36 - 34 27
10.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 19 7 4 8 22 - 24 25
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 19 6 5 8 31 - 29 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Айнтрахт Бр
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
11.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
12.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
13.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
14.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
15.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 9 6 1 2 15 - 9 19
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Фортуна Цолис Христос 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
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    • 46'
      Белль-Белль Леон уходит с поля. Кастаньос Люк выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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