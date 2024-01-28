Тур: 19. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 22582
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЭбер Даниэль
1:0
16' ГолБисакшич Эрмин
45' Желтая карточкаКауфманн Фабио
48' Желтая карточкаБокхорн Эберт
56' Желтая карточкаКремпицки Коннор
57' Желтая карточкаЭльфадли Даниэль
74' Вторая желтая карточкаЭльфадли Даниэль
76' Желтая карточкаКристиан Титц
90'+7
Ход матча
12'
16'
1:0
45'
48'
56'
57'
74'
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
234 Количество передач 600
-
35 Владение мячом, % 65
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
15
Эбер
Даниэль
24
Югоне
Жан
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Магдебург
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
15
Голов в среднем за матч
1.2
1.88
Среднее время на гол
75
48
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.54
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
58
55
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|5
|0.26
|Филипп Райан
|3
|0.16
|Уджа Энтони
|3
|0.16
|Johan Gomez
|2
|0.11
|Бисакшич Эрмин
|2
|0.11
|Крюгер Флориан
|1
|0.05
|Иванов Роберт
|1
|0.05
|Донкор Антон
|1
|0.05
|Хельгасон Торир
|1
|0.05
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.26
|Кастаньос Люк
|4
|0.21
|Гнака Силас
|3
|0.16
|Бокхорн Эберт
|3
|0.16
|Кремпицки Коннор
|3
|0.16
|Атик Бариш
|2
|0.11
|Арслан Ахмет
|2
|0.11
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.11
|Сека Джейсон
|1
|0.05
|Конде Амара
|1
|0.05
|Ито Тацуя
|1
|0.05
|Белль-Белль Леон
|1
|0.05
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.05
|Югоне Жан
|1
|0.05
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.05
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|6
|0
|Hasan Kurucay
|3
|1
|Краусе Робин
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|8
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Югоне Жан
|4
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Магдебург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
6
Айнтрахт Бр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Магдебург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
5
15
Айнтрахт Бр
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Магдебург
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
4
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
1
7%
5
36%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Забито
7
20
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
3
43%
4
20%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
2
29%
5
25%
76-90
Пропущено
17
14
13 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
12%
3
21%
1-15
6
35%
2
14%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
Забито
20
32
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
2
10%
3
9%
1-15
3
15%
7
22%
16-30
3
15%
3
9%
31-45
4
20%
6
19%
46-60
4
20%
6
19%
61-75
4
20%
7
22%
76-90
Пропущено
31
28
21 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
5
16%
5
18%
1-15
7
23%
3
11%
16-30
9
29%
29%
5
18%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
3
10%
7
25%
61-75
6
19%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0
Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2
Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Магдебург - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Магдебург
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
64
27
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
514
712
217
415
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|9 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6