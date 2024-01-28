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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Верона
0:0
Первый тайм: 3'
Фрозиноне
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 116
Верона 70.7% (82)
X 25.9% (30)
Фрозиноне 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
8
Лазович
Дарко
31
Суслов
Томаш
90
Фолоруншо
Майкл
17
Нослин
Тейяни
80
Турати
Стефано
14
Джелли
Франческо
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
4
Брешианини
Марко
45
Барренечеа
Энцо
24
Бурабия
Мехди
21
Харрауи
Абдау
18
Соуле
Матиас
9
Жорже
Кайо
8
Сек
Демба
Верона
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Верона
Фрозиноне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:1
СB
1:0
СB
2:0
СA
1:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.29
Джурич Милан II 5 (1) 0.24
Анри Тома 3 0.14
Фолоруншо Майкл 2 0.1
Дуда Ондрей 1 0.05
Лазович Дарко 1 0.05
Бонаццоли Федерико 1 0.05
Суслов Томаш 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 9 (3) 0.43
Харрауи Абдау 3 (1) 0.14
Маццители Лука 3 0.14
Монтеризи Иларио 2 0.1
Брешианини Марко 2 0.1
Жорже Кайо 2 (1) 0.1
Рейньер Жезус 1 0.05
Романьоли Симоне 1 0.05
Лирола Поль 1 0.05
Ибрагимович Арийон 1 0.05
Хеддира Валид 1 (1) 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Чуни Марвин 1 0.05
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Фараони Марко 5 0
Коппола Диего 5 0
Давидович Павел 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Суслов Томаш 4 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Сердар Суат 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццители Лука 3 1
Романьоли Симоне 4 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0

Результаты матчей

Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8
Верона
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

4
16
Верона
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Фрозиноне
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
19% (4)
67% (14)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

9
24

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

13
24
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
4
17%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
1
8%
8
33%
76-90

Забито

8
21
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
3
38%
6
29%
61-75
3
38%
5
24%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
4
25%
5
33%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Забито

19
29
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
2
11%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
16%
5
17%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
4
21%
7
24%
61-75
6
32%
6
21%
76-90

Пропущено

29
39
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
4
14%
6
15%
1-15
7
24%
8
21%
16-30
4
14%
5
13%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
7
24%
4
10%
61-75
4
14%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1
Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3
Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1

Результаты матчей

Верона
Фрозиноне

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
6 раз 29%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Верона
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
1
10
1.5
1
9
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
5
5
16
1.5
8
13
1
20
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
13.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
17.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
13.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
14.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
12.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
13.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • 1'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Верона начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.1% пользователей.
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Прогнозы 116
Верона 70.7% (82)
X 25.9% (30)
Фрозиноне 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Фрозиноне
2.44
3.40
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3.60
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Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Верона 0:0 Фрозиноне

Исход игры
Верона
70.7% (82)
Ничья
25.9% (30)
Фрозиноне
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
70% (77)
Нет
30% (33)
Популярный счёт
2:1 Верона
37.1% (43)
1:1 Ничья
22.4% (26)
1:0 Верона
21.6% (25)
2:0 Верона
6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Фрозиноне
1.7% (2)
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