Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Шанс! Валид Кеддира из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо

88' Маццители Лука из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Даниэль Силва из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Кабаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Верона

82' Тактическая замена. Жорже Кайо уходит с поля и его заменяет Валид Кеддира

81' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Даниэль Силва

79' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Фолоруншо Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Фрозиноне

77' Удар от ворот произведет Фрозиноне

77' Маньяни Джанджакомо не смог попасть в створ ударом издали

76' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Маццители Лука нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

76' Харрауи Абдау из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Фрозиноне

71' Харрауи Абдау пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

70' Удар от ворот произведет Верона

69' Соуле Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

67' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Стефано Турати делает важнейший сейв!

65' Хорошую попытку сделал Анри Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Нослин Тейяни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Фрозиноне

64' Удар от ворот произведет Фрозиноне

63' Суслов Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Г О О О О О О Л - Жорже Кайо из команды Фрозиноне с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

58' Барренечеа Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Хорошую попытку сделал Жорже Кайо . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Удар от ворот произведет Верона

56' Харрауи Абдау пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

55' Романьоли Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Верона

53' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Геджемис Фарес . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Жорже Кайо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Удар от ворот произведет Фрозиноне

50' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Романьоли Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника