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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Верона
1:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
31' Желтая карточка
Харрауи Абдау
0:0
37' Не забитый пенальти
Дуда Ондрей
1:0
45' Пенальти
Суслов Томаш
45' Желтая карточка
Сердар Суат
1:1
58' Гол
Жорже Кайо
86' Желтая карточка
Хуан Кабаль
90' Желтая карточка
Маццители Лука
90'+5

Ход матча

31'
 
Харрауи Абдау
37'
Дуда Ондрей
0:0
45'
Суслов Томаш
1:0
45'
Сердар Суат
 
46'
 
Геджемис Фарес
Бурабия Мехди
58'
1:1
Жорже Кайо
(Барренечеа Энцо)
63'
Тавшан Элаис
Сердар Суат
 
63'
Анри Тома
Лазович Дарко
 
70'
 
Маццители Лука
Сек Демба
81'
Силва Даниэл
Дуда Ондрей
 
81'
Хуан Мануэль Крус
Нослин Тейяни
 
82'
 
Хеддира Валид
Жорже Кайо
82'
 
Рейньер Жезус
Харрауи Абдау
86'
Хуан Кабаль
 
88'
Винагре Рубен
Хуан Кабаль
 
90'
 
Монтеризи Иларио
Соуле Матиас
90'
 
Маццители Лука

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 416 Количество передач 437
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Верона 70.9% (83)
X 25.6% (30)
Фрозиноне 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
90
Фолоруншо
Майкл
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
17
Нослин
Тейяни
80
Турати
Стефано
14
Джелли
Франческо
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
4
Брешианини
Марко
24
Бурабия
Мехди
45
Барренечеа
Энцо
21
Харрауи
Абдау
18
Соуле
Матиас
9
Жорже
Кайо
8
Сек
Демба
Верона
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Верона
Фрозиноне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:1
СB
1:0
СB
2:0
СA
1:2
СA
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 6 0.27
Джурич Милан II 5 (1) 0.23
Анри Тома 3 0.14
Фолоруншо Майкл 2 0.09
Дуда Ондрей 1 0.05
Суслов Томаш 1 (1) 0.05
Лазович Дарко 1 0.05
Бонаццоли Федерико 1 0.05
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 9 (3) 0.41
Харрауи Абдау 3 (1) 0.14
Маццители Лука 3 0.14
Жорже Кайо 3 (1) 0.14
Монтеризи Иларио 2 0.09
Брешианини Марко 2 0.09
Рейньер Жезус 1 0.05
Романьоли Симоне 1 0.05
Лирола Поль 1 0.05
Ибрагимович Арийон 1 0.05
Хеддира Валид 1 (1) 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Чуни Марвин 1 0.05
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 7 2
Фараони Марко 5 0
Коппола Диего 5 0
Давидович Павел 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Суслов Томаш 4 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сердар Суат 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Кабаль Хуан 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццители Лука 4 1
Романьоли Симоне 4 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0

Результаты матчей

Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
9
Верона
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

4
16
Верона
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Фрозиноне
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
18% (4)
64% (14)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

10
25

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
4
16%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
2
14%
3
12%
31-45
4
29%
3
12%
46-60
3
21%
4
16%
61-75
1
7%
8
32%
76-90

Забито

8
21
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
3
38%
6
29%
61-75
3
38%
5
24%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
4
25%
5
33%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Забито

20
30
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
2
10%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
4
20%
7
23%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
6
30%
6
20%
76-90

Пропущено

30
40
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
4
13%
6
15%
1-15
7
23%
8
20%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
7
23%
4
10%
61-75
4
13%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1
Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3
Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1

Результаты матчей

Верона
Фрозиноне

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Верона
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
1
10
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
5
17
1.5
8
14
1
21
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
12.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
13.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 117
    Верона 70.9% (83)
    X 25.6% (30)
    Фрозиноне 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:1 Фрозиноне

    Исход игры
    Верона
    70.9% (83)
    Ничья
    25.6% (30)
    Фрозиноне
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Верона
    37.6% (44)
    1:1 Ничья
    22.2% (26)
    1:0 Верона
    21.4% (25)
    2:0 Верона
    6% (7)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Фрозиноне
    1.7% (2)
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