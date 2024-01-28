Тур: 22. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0'
31' Желтая карточкаХаррауи Абдау
0:0
37' Не забитый пенальтиДуда Ондрей
1:0
45' ПенальтиСуслов Томаш
45' Желтая карточкаСердар Суат
1:1
58' ГолЖорже Кайо
86' Желтая карточкаХуан Кабаль
90' Желтая карточкаМаццители Лука
90'+5
Ход матча
31'
37'
0:0
45'
1:0
45'
58'
1:1
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
1 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
416 Количество передач 437
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мбула ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Верона
Фрозиноне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|6
|0.27
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.23
|Анри Тома
|3
|0.14
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.09
|Дуда Ондрей
|1
|0.05
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.05
|Лазович Дарко
|1
|0.05
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.05
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|9 (3)
|0.41
|Харрауи Абдау
|3 (1)
|0.14
|Маццители Лука
|3
|0.14
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.14
|Монтеризи Иларио
|2
|0.09
|Брешианини Марко
|2
|0.09
|Рейньер Жезус
|1
|0.05
|Романьоли Симоне
|1
|0.05
|Лирола Поль
|1
|0.05
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.05
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|Чуни Марвин
|1
|0.05
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|7
|2
|Фараони Марко
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Давидович Павел
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Анри Тома
|1
|0
|Кабаль Хуан
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццители Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|4
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Фрозиноне
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
9
Верона
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
4
16
Верона
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Фрозиноне
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
18% (4)
64% (14)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
10
25
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
4
16%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
2
14%
3
12%
31-45
4
29%
3
12%
46-60
3
21%
4
16%
61-75
1
7%
8
32%
76-90
Забито
8
21
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
3
38%
6
29%
61-75
3
38%
5
24%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
4
25%
5
33%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Забито
20
30
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
2
10%
3
10%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
4
20%
7
23%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
6
30%
6
20%
76-90
Пропущено
30
40
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
4
13%
6
15%
1-15
7
23%
8
20%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
7
23%
4
10%
61-75
4
13%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1
Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3
Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1
Результаты матчей
Верона
Фрозиноне
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Верона
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
47
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
175
517
814
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 31
|21
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 1:1 Фрозиноне
Исход игры
Верона
70.9% (83)
Ничья
25.6% (30)
Фрозиноне
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (52)
Меньше
53.15% (59)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
2:1 Верона
37.6% (44)
1:1 Ничья
22.2% (26)
1:0 Верона
21.4% (25)
2:0 Верона
6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Фрозиноне
1.7% (2)
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