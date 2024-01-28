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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Лацио
0:0
Второй тайм: 85'
Наполи
0'
49' Желтая карточка
Демме Диего
55' Желтая карточка
Романьоли Алессио
69' Желтая карточка
Хила Марио
82' Желтая карточка
Катальди Данило

Ход матча

49'
 
Демме Диего
55'
Романьоли Алессио
 
60'
 
Гаэтано Джанлука
Демме Диего
69'
Хила Марио
 
71'
Пеллегрини Лука
Лаццари Мануэль
 
77'
Весино Матиас
Гендузи Маттео
 
79'
 
Нгонж Сириль
Распадори Джакомо
79'
 
Маццокки Паскуале
Руй Мариу
82'
Катальди Данило
 
84'
 
Линдстрём Йеспер
Политано Маттео
84'
Педро Родригес
Исаксен Густав
 
84'
 
Дендонкер Леандер
Зелиньски Пётр
84'
Ровелла Николо
Катальди Данило
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 221 Количество передач 367
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 127
Лацио 43.3% (55)
X 37% (47)
Наполи 19.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Наполи
5.28
3.60
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7.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
19
Кастельянос
Валентин
7
Андерсон
Фелипе
95
Голлини
Пьерлуиджи
55
Эстигор
Лео
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
22
Ди
Лоренцо
Джованни
6
Руй
Мариу
4
Демме
Диего
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
81
Распадори
Джакомо
Лацио
4-3-3
Наполи
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Наполи

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

39 матчей

28.2%
20.5%
51.3%
11 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
5:2
СA
2:0
СA
3:1
К
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
5:0
СA
2:4
К
0:1
К
1:1
СA
0:1
СA
4:2
К
1:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
К
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

2.05
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.64
1.31

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.19
Альберто Луис 3 0.14
Весино Матиас 3 0.14
Дзакканьи Маттиа 3 0.14
Андерсон Фелипе 2 0.1
Кастельянос Валентин 2 0.1
Камада Даити 1 0.05
Исаксен Густав 1 0.05
Педро Родригес 1 0.05
Патрик 1 0.05
Гендузи Маттео 1 0.05
Пеллегрини Лука 1 0.05
Лаццари Мануэль 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.33
Политано Маттео 6 (2) 0.29
Кварацхелия Хвича 5 0.24
Распадори Джакомо 3 0.14
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.1
Элмас Эльиф 2 0.1
Ди Лоренцо Джованни 1 0.05
Симеоне Джованни 1 0.05
Ррахмани Амир 1 0.05
Эстигор Лео 1 0.05
Гаэтано Джанлука 1 0.05
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 1
Иммобиле Чиро 5 0
Альберто Луис 5 0
Катальди Данило 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Пеллегрини Лука 4 0
Ровелла Николо 4 0
Лаццари Мануэль 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Весино Матиас 3 0
Романьоли Алессио 3 0
Исаксен Густав 3 0
Марушич Адам 2 0
Хила Марио 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Камада Даити 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Казале Николо 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Руй Мариу 4 0
Жуан Жезус 4 0
Ди Лоренцо Джованни 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Лацио
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Наполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
2
Лацио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Наполи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

9
12
Лацио
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Наполи
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
7
44%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
5
36%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

23
30
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
22%
1
3%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
4
17%
9
30%
76-90

Пропущено

21
25
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
10%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
5
24%
6
24%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2
Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2
Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0
Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3

Результаты матчей

Лацио
Наполи

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:3
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лацио
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
13
7
7
13
1.5
11
9
2
18
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6.
Лацио
 0:0 Заявка 21 10 4 7 24 - 20 34
7.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 0:0 Заявка 21 9 5 7 30 - 25 32
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 Заявка 22 6 5 11 29 - 41 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 Заявка 22 4 6 12 20 - 30 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Лацио
 0:0 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
8.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 11 18
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 0:0 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
12.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
13.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Сассуоло
 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 11 0 3 8 9 - 25 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 127
    Лацио 43.3% (55)
    X 37% (47)
    Наполи 19.7% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Наполи
    5.28
    3.60
    Реклама, betboom.ru
    7.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Наполи

    Исход игры
    Лацио
    43.3% (55)
    Ничья
    37% (47)
    Наполи
    19.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    80.53% (91)
    Нет
    19.47% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.9% (38)
    2:1 Лацио
    22.8% (29)
    1:0 Лацио
    12.6% (16)
    1:2 Наполи
    10.2% (13)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    2:3 Наполи
    2.4% (3)
    2:0 Лацио
    1.6% (2)
    0:2 Наполи
    1.6% (2)
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