Тур: 22. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
49' Желтая карточкаДемме Диего
55' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
69' Желтая карточкаХила Марио
82' Желтая карточкаКатальди Данило
Ход матча
49'
69'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
221 Количество передач 367
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
55
Эстигор
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Лацио
Наполи
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
39 матчей
28.2%
20.5%
51.3%
11 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
2.05
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
64
51
Голов в среднем за матч
1.64
1.31
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (3)
|0.19
|Альберто Луис
|3
|0.14
|Весино Матиас
|3
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.14
|Андерсон Фелипе
|2
|0.1
|Кастельянос Валентин
|2
|0.1
|Камада Даити
|1
|0.05
|Исаксен Густав
|1
|0.05
|Педро Родригес
|1
|0.05
|Патрик
|1
|0.05
|Гендузи Маттео
|1
|0.05
|Пеллегрини Лука
|1
|0.05
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.33
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.29
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.24
|Распадори Джакомо
|3
|0.14
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.1
|Элмас Эльиф
|2
|0.1
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.05
|Симеоне Джованни
|1
|0.05
|Ррахмани Амир
|1
|0.05
|Эстигор Лео
|1
|0.05
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.05
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|1
|Иммобиле Чиро
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Ровелла Николо
|4
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Весино Матиас
|3
|0
|Романьоли Алессио
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Хила Марио
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Кварацхелия Хвича
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Руй Мариу
|4
|0
|Жуан Жезус
|4
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Наполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
2
Лацио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Наполи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
9
12
Лацио
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Наполи
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
27%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
7
44%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
5
36%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
23
30
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
22%
1
3%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
4
17%
9
30%
76-90
Пропущено
21
25
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
10%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
5
24%
6
24%
46-60
5
24%
4
16%
61-75
3
14%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2
Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2
Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0
Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3
Результаты матчей
Лацио
Наполи
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:3
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Лацио
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
55
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
137
713
119
218
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|0:0 Заявка
|21
|10
|4
|7
|24 - 20
|34
|7.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 25
|32
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|29 - 41
|23
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 31
|21
|15.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 30
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|9.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 25
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Наполи
Исход игры
Лацио
43.3% (55)
Ничья
37% (47)
Наполи
19.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
80.53% (91)
Нет
19.47% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (38)
2:1 Лацио
22.8% (29)
1:0 Лацио
12.6% (16)
1:2 Наполи
10.2% (13)
2:2 Ничья
4.7% (6)
2:3 Наполи
2.4% (3)
2:0 Лацио
1.6% (2)
0:2 Наполи
1.6% (2)
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