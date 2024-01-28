Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Лацио

84' Зелиньски Пётр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Катальди Данило получил желтую карточку от судьи

82' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Наполи

78' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Наполи

76' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Кастельянос Валентин завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

75' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Руй Мариу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Марио Хила получил желтую карточку от судьи

69' Безумный фол. Марио Хила грубо играет против соперника. Пострадал Распадори Джакомо

68' Удар от ворот произведет Лацио

68' Гаэтано Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

67' Политано Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Марио Хила успешно блокирует удар.

66' Удар от ворот произведет Наполи

65' Катальди Данило не смог попасть в створ ударом издали

64' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Лацио

63' Удар от ворот произведет Лацио

62' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Наполи

61' Гендузи Маттео из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Демме Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновлен

57' Проведель Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Романьоли Алессио получил желтую карточку от судьи

54' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Демме Диего получил желтую карточку от судьи

49' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лацио