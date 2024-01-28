  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Дженоа
0:1
Второй тайм: 48'
Лечче
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Крстович Никола
0:1
31' Гол
Крстович Никола

Ход матча

18'
0:0
Крстович Никола
31'
0:1
Крстович Никола
(Жендрей Валентен)
46'
Экубан Калеб
Спенс Джед
 
46'
Сабелли Стефано
Торсби Мортен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 169 Количество передач 300
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 121
Дженоа 87.6% (106)
X 10.7% (13)
Лечче 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Лечче
6.90
3.30
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
14
Фольякко
Алессандро
2
Торсби
Мортен
17
Малиновский
Руслан
8
Стротман
Кевин
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
10
Уден
Реми
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
11
Сансоне
Никола
Дженоа
3-5-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Дженоа
Лечче

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
К
4:0
К
3:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.83
1.8

Среднее время на гол

31
50

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.41
Ретеги Матео 4 0.18
Малиновский Руслан 2 0.09
Дрэгушин Раду 2 0.09
Экубан Калеб 1 0.05
Торсби Мортен 1 0.05
Бани Маттиа 1 0.05
Бираски Давиде 1 0.05
Мессиас Жуниор 1 0.05
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.23
Пикколи Роберто 3 (1) 0.14
Банда Ламек 2 0.09
Уден Реми 2 0.09
Алмквист Понтус 2 0.09
Жендрей Валентен 1 0.05
Сансоне Никола 1 0.05
Гонсалес Хоан 1 0.05
Ди Франческо Федерико 1 0.05
Рамадани Юльбер 1 0.05
Рафья Хамза 1 0.05
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.05
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Бани Маттиа 7 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Де Винтер Кони 5 0
Мартинес Хосеп 3 1
Джилардино Альберто 4 0
Ретеги Матео 4 0
Кариколь Аарон 2 1
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Стротман Кевин 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 9 0
Понграчич Марин 6 0
Гонсалес Хоан 6 0
Каба Мохамед 3 1
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Жендрей Валентен 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Баскиротто Федерико 1 1
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Блен Алексис 1 0
Уден Реми 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0

Результаты матчей

Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Лечче
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
9
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Лечче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
12
Дженоа
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Лечче
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
6
50%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
6
46%
3
20%
76-90

Забито

23
21
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
3
13%
3
14%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
8
35%
1
5%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
2
9%
6
29%
61-75
3
13%
8
38%
76-90

Пропущено

24
28
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
6
21%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
9
38%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2
Лечче
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0
Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0

Результаты матчей

Дженоа
Лечче

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
4
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
2
8
1.5
4
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
14
7
5
16
1.5
6
15
1
20
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Монца
 Заявка 21 6 7 8 20 - 28 25
12.
Дженоа
 0:1 Заявка 22 6 7 9 22 - 26 25
13.
Лечче
 1:0 Заявка 22 5 9 8 21 - 29 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 21 6 4 11 28 - 40 22
15.
Сассуоло
 Заявка 20 5 4 11 26 - 36 19
16.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
17.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
18.
Верона
 Заявка 21 4 5 12 19 - 29 17
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Лечче
 1:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
12.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
14.
Дженоа
 0:1 Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
15.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
16.
Верона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
17.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 0:1 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
12.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
13.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Сассуоло
 Заявка 10 2 2 6 13 - 21 8
16.
Лечче
 1:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
17.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
18.
Верона
 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 10 0 2 8 8 - 24 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Лечче Рамадани Юльбер 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Жендрей Валентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Васкес Хоан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Близко! Малиновский Руслан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 47'
    Баскиротто Федерико из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 46'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Лечче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Дженоа: 46%, Лечче: 54%.
  • 45'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 45'
    Лечче контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 121
    Дженоа 87.6% (106)
    X 10.7% (13)
    Лечче 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Лечче
    6.90
    3.30
    Реклама, fon.bet
    4.30
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Дженоа 0:1 Лечче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Лечче

    Исход игры
    Дженоа
    87.6% (106)
    Ничья
    10.7% (13)
    Лечче
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (49)
    Нет
    56.25% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Дженоа
    44.6% (54)
    2:1 Дженоа
    28.9% (35)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    2:0 Дженоа
    7.4% (9)
    3:2 Дженоа
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дженоа
    Лечче
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный