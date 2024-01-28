Тур: 22. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Пайретто Лука
0'
0:0
18' Не забитый пенальтиКрстович Никола
0:1
31' ГолКрстович Никола
57' Желтая карточкаКрстович Никола
1:1
70' ГолРетеги Матео
71' Желтая карточкаДжилардино Альберто
2:1
76' ГолЭкубан Калеб
90' Желтая карточкаРамадани Юльбер
90'+6
Ход матча
18'
0:0
31'
57'
70'
1:1
73'
76'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
365 Количество передач 373
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Сиссе ФарукуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
-
40 Фини СейдуНападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Лечче
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.83
1.8
Среднее время на гол
31
50
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.09
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
66
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|9 (2)
|0.41
|Ретеги Матео
|5
|0.23
|Малиновский Руслан
|2
|0.09
|Экубан Калеб
|2
|0.09
|Дрэгушин Раду
|2
|0.09
|Торсби Мортен
|1
|0.05
|Бани Маттиа
|1
|0.05
|Бираски Давиде
|1
|0.05
|Мессиас Жуниор
|1
|0.05
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.23
|Пикколи Роберто
|3 (1)
|0.14
|Банда Ламек
|2
|0.09
|Уден Реми
|2
|0.09
|Алмквист Понтус
|2
|0.09
|Жендрей Валентен
|1
|0.05
|Сансоне Никола
|1
|0.05
|Гонсалес Хоан
|1
|0.05
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.05
|Рамадани Юльбер
|1
|0.05
|Рафья Хамза
|1
|0.05
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.05
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бани Маттиа
|7
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Френдруп Мортен
|5
|0
|Де Винтер Кони
|5
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Ретеги Матео
|4
|0
|Кариколь Аарон
|2
|1
|Васкес Хоан
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|10
|0
|Понграчич Марин
|6
|0
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Банда Ламек
|3
|1
|Роберто Д'Аверса
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Жендрей Валентен
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Доргу Патрик
|4
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Лечче
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
10
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Лечче
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
12
Дженоа
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Лечче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
43%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
6
50%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
6
46%
3
20%
76-90
Забито
25
22
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
8
32%
2
9%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
4
16%
8
36%
76-90
Пропущено
25
30
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
3
12%
1
3%
1-15
4
16%
6
20%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
2
8%
6
20%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
9
36%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2
Лечче
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0
Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0
Результаты матчей
Дженоа
Лечче
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
157
616
616
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|36 - 13
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|49 - 10
|51
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|43 - 25
|46
|4.
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|37 - 21
|36
|5.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 20
|33
|7.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|25 - 20
|33
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 25
|32
|9.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 25
|31
|10.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|20 - 19
|31
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 26
|28
|12.
|1:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|21 - 28
|28
|13.
|0:0 Заявка
|22
|6
|5
|11
|28 - 40
|23
|14.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 31
|21
|15.
|0:1 Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 37
|19
|16.
|0:0 Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 29
|18
|17.
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|21 - 38
|18
|18.
|Заявка
|22
|2
|12
|8
|23 - 37
|18
|19.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|15 - 36
|17
|20.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 6
|25
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 7
|25
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|6.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 5
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 7
|20
|9.
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|12 - 6
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|12.
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|15.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|16.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|17.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|18.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 4
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|6.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 22
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|9 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|20.
|0:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|8 - 24
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|18 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|10 (7)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|9 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Рома
|Паредес Леандро
|10
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Фиорентина
|Раньери Лука
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 2:1 Лечче
Исход игры
Дженоа
87.6% (106)
Ничья
10.7% (13)
Лечче
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
43.75% (49)
Нет
56.25% (63)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
44.6% (54)
2:1 Дженоа
28.9% (35)
1:1 Ничья
8.3% (10)
2:0 Дженоа
7.4% (9)
3:2 Дженоа
1.7% (2)
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