Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хамза Рафья навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Алмквист Понтус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Стротман Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

84' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Ламек Банда навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Дженоа

80' Стротман Кевин из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Г О О О О Л - Экубан Калеб правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

76' Ретеги Матео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Лечче

74' Оооо... вот это был удар! Экубан Калеб должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Экубан Калеб . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Малиновский Руслан не смог попасть в створ ударом издали

73' Тактическая замена. Уден Реми уходит с поля и его заменяет Хамза Рафья

72' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Рефери не любит споров - именно за это Джилардино Альберто сейчас получил желтую

71' Команда Дженоа сравняла счет! Игра продолжается!

70' Г О О О О О О Л - Ретеги Матео из команды Дженоа с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

70' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

68' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

66' Гудмундссон Альберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Лечче

64' Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Ламек Банда

63' Гудмундссон Альберт не смог попасть в створ ударом издали

63' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Жендрей Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Удар от ворот произведет Дженоа

60' Сансоне Никола решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Хорошую попытку сделал Васкес Хоан . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Дженоа

51' Хорошую попытку сделал Сансоне Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Жендрей Валентен получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Жендрей Валентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хорошую попытку сделал Васкес Хоан . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника