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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Дженоа
2:1
Конец матча
Лечче
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Крстович Никола
0:1
31' Гол
Крстович Никола
57' Желтая карточка
Крстович Никола
1:1
70' Гол
Ретеги Матео
71' Желтая карточка
Джилардино Альберто
2:1
76' Гол
Экубан Калеб
90' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
90'+6

Ход матча

18'
0:0
Крстович Никола
31'
0:1
Крстович Никола
(Жендрей Валентен)
46'
Экубан Калеб
Спенс Джед
 
46'
Сабелли Стефано
Торсби Мортен
 
57'
 
Крстович Никола
64'
 
Банда Ламек
Сансоне Никола
64'
 
Пикколи Роберто
Крстович Никола
70'
Ретеги Матео
1:1
71'
Джилардино Альберто
 
73'
 
Рафья Хамза
Уден Реми
76'
Экубан Калеб
(Ретеги Матео)
2:1
90'
Бохинен Эмиль
Ретеги Матео
 
90'
 
Гонсалес Хоан
Каба Мохамед
90'
 
Пьеротти Сантьяго
Галло Антонино
90'
Маттурро Алан
Фольякко Алессандро
 
90'
 
Рамадани Юльбер

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 365 Количество передач 373
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Дженоа 87.6% (106)
X 10.7% (13)
Лечче 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
14
Фольякко
Алессандро
2
Торсби
Мортен
17
Малиновский
Руслан
8
Стротман
Кевин
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
11
Гудмундссон
Альберт
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
10
Уден
Реми
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
11
Сансоне
Никола
Дженоа
3-5-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Дженоа
Лечче

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
К
4:0
К
3:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
1:3
СA
4:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.83
1.8

Среднее время на гол

31
50

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.41
Ретеги Матео 5 0.23
Малиновский Руслан 2 0.09
Экубан Калеб 2 0.09
Дрэгушин Раду 2 0.09
Торсби Мортен 1 0.05
Бани Маттиа 1 0.05
Бираски Давиде 1 0.05
Мессиас Жуниор 1 0.05
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.23
Пикколи Роберто 3 (1) 0.14
Банда Ламек 2 0.09
Уден Реми 2 0.09
Алмквист Понтус 2 0.09
Жендрей Валентен 1 0.05
Сансоне Никола 1 0.05
Гонсалес Хоан 1 0.05
Ди Франческо Федерико 1 0.05
Рамадани Юльбер 1 0.05
Рафья Хамза 1 0.05
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.05
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Бани Маттиа 7 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Де Винтер Кони 5 0
Мартинес Хосеп 3 1
Ретеги Матео 4 0
Кариколь Аарон 2 1
Васкес Хоан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Стротман Кевин 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 10 0
Понграчич Марин 6 0
Гонсалес Хоан 6 0
Каба Мохамед 3 1
Банда Ламек 3 1
Роберто Д'Аверса 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Жендрей Валентен 4 0
Рафья Хамза 4 0
Доргу Патрик 4 0
Крстович Никола 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Блен Алексис 1 0
Уден Реми 1 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0

Результаты матчей

Дженоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Лечче
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
10
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Лечче
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
12
Дженоа
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Лечче
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
27% (6)
55% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
43%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
6
50%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
6
46%
3
20%
76-90

Забито

25
22
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
3
12%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
8
32%
2
9%
31-45
5
20%
2
9%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
4
16%
8
36%
76-90

Пропущено

25
30
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
3
12%
1
3%
1-15
4
16%
6
20%
16-30
4
16%
5
17%
31-45
2
8%
6
20%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
9
36%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2
Лечче
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0
Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0

Результаты матчей

Дженоа
Лечче

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
15
7
6
16
1.5
6
16
1
21
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 22 16 5 1 36 - 13 53
2.
Интер Милан
 Заявка 20 16 3 1 49 - 10 51
3.
Милан
 Заявка 22 14 4 4 43 - 25 46
4.
Аталанта
 Заявка 21 11 3 7 37 - 21 36
5.
Фиорентина
 Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6.
Лацио
 Заявка 20 10 3 7 24 - 20 33
7.
Болонья
 Заявка 21 8 9 4 25 - 20 33
8.
Рома
 Заявка 21 9 5 7 34 - 25 32
9.
Наполи
 Заявка 20 9 4 7 30 - 25 31
10.
Торино
 Заявка 21 8 7 6 20 - 19 31
11.
Дженоа
 Заявка 22 7 7 8 24 - 26 28
12.
Монца
 1:0 Заявка 22 7 7 8 21 - 28 28
13.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 22 6 5 11 28 - 40 23
14.
Лечче
 Заявка 22 4 9 9 21 - 31 21
15.
Сассуоло
 0:1 Заявка 21 5 4 12 26 - 37 19
16.
Верона
 0:0 Заявка 22 4 6 12 19 - 29 18
17.
Кальяри
 Заявка 22 4 6 12 21 - 38 18
18.
Удинезе
 Заявка 22 2 12 8 23 - 37 18
19.
Эмполи
 Заявка 22 4 5 13 15 - 36 17
20.
Салернитана
 Заявка 21 2 6 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 11 8 3 0 17 - 5 27
2.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 6 25
3.
Аталанта
 Заявка 11 8 1 2 24 - 7 25
4.
Милан
 Заявка 11 8 1 2 20 - 7 25
5.
Рома
 Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
6.
Болонья
 Заявка 10 7 2 1 14 - 5 23
7.
Фиорентина
 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
8.
Лацио
 Заявка 10 6 2 2 12 - 7 20
9.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
10.
Торино
 Заявка 10 5 4 1 12 - 6 19
11.
Дженоа
 Заявка 11 4 5 2 14 - 12 17
12.
Монца
 1:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
13.
Лечче
 Заявка 11 4 4 3 12 - 15 16
14.
Кальяри
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
15.
Наполи
 Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
16.
Верона
 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
17.
Сассуоло
 0:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
18.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 15 - 19 9
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
20.
Салернитана
 Заявка 11 1 4 6 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 2 0 24 - 4 26
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
3.
Милан
 Заявка 11 6 3 2 23 - 18 21
4.
Наполи
 Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
5.
Фиорентина
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
6.
Лацио
 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
7.
Торино
 Заявка 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Монца
 1:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
9.
Аталанта
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
10.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
12.
Эмполи
 Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
13.
Удинезе
 Заявка 11 1 6 4 8 - 18 9
14.
Рома
 Заявка 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Сассуоло
 0:1 Заявка 11 2 2 7 13 - 22 8
16.
Салернитана
 Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
17.
Верона
 0:0 Заявка 11 1 2 8 8 - 16 5
18.
Лечче
 Заявка 11 0 5 6 9 - 16 5
19.
Кальяри
 Заявка 11 0 3 8 7 - 20 3
20.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 11 0 3 8 8 - 24 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 18 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 10 (7)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Интер Милан Чалханоглу Хакан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 7
Рома Паредес Леандро 10
Лечче Рамадани Юльбер 10
Фиорентина Раньери Лука 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 121
    Дженоа 87.6% (106)
    X 10.7% (13)
    Лечче 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 2:1 Лечче

    Исход игры
    Дженоа
    87.6% (106)
    Ничья
    10.7% (13)
    Лечче
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (49)
    Нет
    56.25% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Дженоа
    44.6% (54)
    2:1 Дженоа
    28.9% (35)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    2:0 Дженоа
    7.4% (9)
    3:2 Дженоа
    1.7% (2)
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